Кошка продемонстрировала свой неукротимый характер в кабинете ветеринара

Работники ветеринарной клиники изловили агрессивного питомца и сделали ему инъекцию.
Сидящий в переноске пушистый питомец, имеющий крайне агрессивный настрой, попытался сбежать от двух ветеринаров. Кошка в крайне агрессивной форме продемонстрировала своё отношение мужчинам. Одному из них пришлось надеть специальные рукавицы, чтобы усмирить злющего зверя.
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И еще немного злых кошек и котиков из ветеринарной клиники.
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Таких питомцев лучше лишний раз не злить!
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Я то умный - думал, что зафиксирую лапы нашему котику и что он мне сделает? А он сделал, зубами. :-) Скааатина...