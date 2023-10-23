Кошка продемонстрировала свой неукротимый характер в кабинете ветеринара

Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман

Жители Свердловской области оказались в заложниках у свиней

Медведь стащил пачку мармелада из магазина

В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку

Овцы сбежали от хозяина и решили погулять по городу

В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем