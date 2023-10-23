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Сообщество Без кота и жизнь не та 1768 постов • 486 подписчиков подписаться
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Кошка продемонстрировала свой неукротимый характер в кабинете ветеринара

Кошка продемонстрировала свой неукротимый характер в кабинете ветеринара

Автор:
23 октября 2023 08:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Ветеринар   Видео   в мире   ветеринарная клиника   животные   коты   
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Работники ветеринарной клиники изловили агрессивного питомца и сделали ему инъекцию.

Сидящий в переноске пушистый питомец, имеющий крайне агрессивный настрой, попытался сбежать от двух ветеринаров. Кошка в крайне агрессивной форме продемонстрировала своё отношение мужчинам. Одному из них пришлось надеть специальные рукавицы, чтобы усмирить злющего зверя.

И еще немного злых кошек и котиков из ветеринарной клиники.

Таких питомцев лучше лишний раз не злить!

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Метки: Ветеринар   Видео   в мире   ветеринарная клиника   животные   коты   
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11  комментариев
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4k
Wertos 2 часа назад
Странные какие-то ветеринары... Я своего принес на прививку, врач ему на загривок прищепку чпоньк... Кошак сидел не шевелился !
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11k
kaboza 7 минут назад
Эти тридварасы точно долбятся, котэ носил не одно, как-то все аккуратно происходило..живодеры ля каке-то
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1k
Дмитрий 14 минут назад
Такое чувство...что эти кошки уже ранее знакомы с этими коновалами.
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6
Igor 22 минуты назад
Гавно вопрос сказал я жене, когда она попросила подержать кота постричь ему когти.
Я то умный - думал, что зафиксирую лапы нашему котику и что он мне сделает? А он сделал, зубами. :-) Скааатина...
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
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1
Корнелий 43 минуты назад
Так вот они какие, злобные антиваксеры!
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6k
sumrаknn 48 минут назад
Когда тебя привезут на отрезание твоих бубенчиков, то я бы еще и не так изварачивался.
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24k
Евгений 59 минут назад
Включил видос, мои коты пришли слушать с ошалелыми глазами.
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Не согласные кошаки!
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