Велосипедиста сбила машина во время велопробега в память о велосипедистах, сбитых машинами

С 2003 года в мае в Хьюстоне (США) проводится ежегодный велопробег, посвященный памяти велосипедистов, погибших в автомобильных авариях по всему миру.
В этот раз мероприятие прошло не совсем гладко. Хьюстонский велопробег начался у мэрии, где организаторы зачитали имена по меньшей мере 30 велосипедистов, которые погибли в прошлом году в Хьюстоне.
Гонщик, доктор Веон Макрейнольдс, один из организаторов мероприятия, попал в ДТП. Макрейнольдс управлял велосипедом, к которому был прикреплен велоприцеп и двигался в конце колонны единомышленников.
В какой-то момент водитель BMW, ехавший за ними следом, задумался и совершил наезд на доктора.
К счастью, он не пострадал, досталось только велоприцепу.
Кроме совместных покатушек организаторы мероприятия также устанавливают белые велосипеды, символизирующие мобильные памятники жертвам ДТП.
Источник:
- Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль
- Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты
- Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату
- Бюджетный саундтрек к фильму ужасов
- В Омске сосед окатил женщину из ведра
Как сократить количество пострадавших велосипедистов?
Правильно!
Надо собраться большой толпой и кататься по дорогам.
Гениальный ход!