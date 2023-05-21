Велосипедиста сбила машина во время велопробега в память о велосипедистах, сбитых машинами

Гонщик, доктор Веон Макрейнольдс, один из организаторов мероприятия, попал в ДТП. Макрейнольдс управлял велосипедом, к которому был прикреплен велоприцеп и двигался в конце колонны единомышленников.

В какой-то момент водитель BMW, ехавший за ними следом, задумался и совершил наезд на доктора.

К счастью, он не пострадал, досталось только велоприцепу.