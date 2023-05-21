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Велосипедиста сбила машина во время велопробега в память о велосипедистах, сбитых машинами

Велосипедиста сбила машина во время велопробега в память о велосипедистах, сбитых машинами

Автор:
21 мая 2023 09:44
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   США   Хьюстон   автомобили   велосипеды   фото   
770
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С 2003 года в мае в Хьюстоне (США) проводится ежегодный велопробег, посвященный памяти велосипедистов, погибших в автомобильных авариях по всему миру.

В этот раз мероприятие прошло не совсем гладко. Хьюстонский велопробег начался у мэрии, где организаторы зачитали имена по меньшей мере 30 велосипедистов, которые погибли в прошлом году в Хьюстоне.

Гонщик, доктор Веон Макрейнольдс, один из организаторов мероприятия, попал в ДТП. Макрейнольдс управлял велосипедом, к которому был прикреплен велоприцеп и двигался в конце колонны единомышленников.


В какой-то момент водитель BMW, ехавший за ними следом, задумался и совершил наезд на доктора.

К счастью, он не пострадал, досталось только велоприцепу.


Кроме совместных покатушек организаторы мероприятия также устанавливают белые велосипеды, символизирующие мобильные памятники жертвам ДТП.



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Метки: ДТП   США   Хьюстон   автомобили   велосипеды   фото   
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2  комментария
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12k
GROMOZEKA Час назад
Действительно!
Как сократить количество пострадавших велосипедистов?
Правильно!
Надо собраться большой толпой и кататься по дорогам.
Гениальный ход!
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32k
АнтонПолднев 40 минут назад
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