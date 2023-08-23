В США прошли бега "динозавров"

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Несколько десятков человек в костюмах тиранозавра пробежали дистанцию в 100 ярдов (более 91 метра). Победителя пришлось выявлять по просмотру видеозаписи
Видео
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