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В США прошли бега "динозавров"

В США прошли бега "динозавров"

Автор:
23 августа 2023 08:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Спорт   Юмор   бега   динозавр   костюм   тиранозавр   умора   
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Несколько десятков человек в костюмах тиранозавра пробежали дистанцию в 100 ярдов (более 91 метра). Победителя пришлось выявлять по просмотру видеозаписи

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Метки: США   Спорт   Юмор   бега   динозавр   костюм   тиранозавр   умора   
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6  комментариев
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4k
Lexx 2 часа назад
У тиранозавра коленки в другую сторону сгибаются. Нужно исправить.
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22k
babuby Полчаса назад
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4k
Александр Час назад
херней страдают
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