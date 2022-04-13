Какими были первые навигационные карты в мире

Но первая карта появилась задолго до появления бумаги — и представление о мире было совсем не таким, к которому мы привыкли. Наш сегодняшний материал о самой древней навигационной карте, загадку которой до сих пор не могут разгадать ученые.

Глиняные таблички Вавилона и первая карта мира

Находка, о которой мы вам сегодня расскажем, была сделана в конце XIX века при раскопках в древней Месопотамии. Тогда было обнаружено несколько тысяч глиняных табличек, и эта находка стала сенсацией. Они сохранились достаточно хорошо, чтобы ученые могли изучить надписи на них — а ведь они датируются 6 веком до нашей эры. На табличках содержится огромное количество информации, важной для истории — и эта находка позволила ученым восполнить пробелы в истории древнего мира. Тогда Вавилон переживал пик своего расцвета, поэтому такие находки чрезвычайно ценны для историков.