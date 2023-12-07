О конопле (просто немного статистики)

Вот попалась такая информация. Возможно, кому-то тоже будет интересно?
1. Один гектар конопли выделяет столько же кислорода, сколько 25 гектаров леса.
2. С одного гектара конопли можно получить столько же бумаги, сколько из 4 гектаров древесины.
3. В то время как из конопли можно сделать бумагу 8 раз (повторная переработка), из дерева можно сделать бумагу 3 раза. Бумага из конопли самая лучшая и прочная.
4. Конопля вырастает за 4 месяца, а дерево за 20-50 лет.
5. Цветок конопли – настоящая радиационная ловушка. Плантации конопли очищают воздух.
6. Коноплю можно выращивать в любой точке мира, ей нужно очень мало воды.
Кроме того, поскольку она способна самостоятельно защищаться от насекомых-вредителей, ей не нужны пестициды.
7. Текстиль из конопли превосходит по своим свойствам даже льняные изделия.
8. Конопля является идеальным растением для изготовления канатов, веревок, шнуров, сумок, обуви, головных уборов.
9. Каннабис. У нас запрещён. Но техническая конопля и не содержит наркотических средств.
10. Белковая ценность семян конопли очень высока, а две находящиеся в ней жирные кислоты не встречаются больше нигде в природе.
11. Производить коноплю значительно дешевле, чем соевые бобы.
12. Животные, которых кормят коноплей, не нуждаются в гормональной поддержке.
13. Все пластиковые изделия можно делать из конопли, а конопляная пластмасса экологична и полностью биоразлагаема.
14. Если кузов автомобиля сделать из композитного материала на основе конопли, он будет в 10 раз прочнее стали. (Не уверен).
15. Также коноплю можно использовать для теплоизоляции построек, она прочная, дешёвая и гибкая.
16. Мыло и косметика из конопли не загрязняют воду, поэтому она полностью экологически чиста.
У нашей страны огромный потенциал по выращиванию технической конопли. (с)
___________________________
Всё хорошо, когда хорошо кончается! Во всем, нужен разумный подход и баланс.
Инфа типа к ранее выложенной теме
https://fishki.net/4519259-v-tulyskoj-oblasti-zapuwen-krupnejshij-v-evrope-zavod-po-per.html
Источник: Facebook (запрещён в РФ)
- Японец два года выращивал бананы посреди дороги
- Не только IT: в Москве назвали самые высокооплачиваемые профессии
- Власти Кургана ввели запрет на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности
- 30+ интересных карт, которые расширят ваши представления о мире
- Где самые волосатые мужчины: 12 занимательных карт
Не поверил.
17. Конопля - это на самом деле дерево. Просто ему никогда не дают вырасти.
Можно сколько угодно превозносить полезные свойства технической конопли, но у нас в стране её никогда не начнут культивировать, ибо... КАННАБИС!!! И хоть что доказывай.
Но у нас всегда перегибают палку.
Есть еще интересное растение.
Крапива. Полностью безотходное производство.
Корни - желтая краска.
Листья - молодые - щи, салаты витаминные. Старые - долма. Зеленая краска.
Стебли - ткань.
Семена - животноводство. Спросите у старых конюхов-профи, старых кинологов - профи. Блестящая отличная шерсть.
Да и вштырит с подошвы сильнее