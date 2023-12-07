О конопле (просто немного статистики)

1. Один гектар конопли выделяет столько же кислорода, сколько 25 гектаров леса.

2. С одного гектара конопли можно получить столько же бумаги, сколько из 4 гектаров древесины.

3. В то время как из конопли можно сделать бумагу 8 раз (повторная переработка), из дерева можно сделать бумагу 3 раза. Бумага из конопли самая лучшая и прочная.

4. Конопля вырастает за 4 месяца, а дерево за 20-50 лет.

5. Цветок конопли – настоящая радиационная ловушка. Плантации конопли очищают воздух.

6. Коноплю можно выращивать в любой точке мира, ей нужно очень мало воды.

Кроме того, поскольку она способна самостоятельно защищаться от насекомых-вредителей, ей не нужны пестициды.

7. Текстиль из конопли превосходит по своим свойствам даже льняные изделия.

8. Конопля является идеальным растением для изготовления канатов, веревок, шнуров, сумок, обуви, головных уборов.

9. Каннабис. У нас запрещён. Но техническая конопля и не содержит наркотических средств.

10. Белковая ценность семян конопли очень высока, а две находящиеся в ней жирные кислоты не встречаются больше нигде в природе.

11. Производить коноплю значительно дешевле, чем соевые бобы.

12. Животные, которых кормят коноплей, не нуждаются в гормональной поддержке.

13. Все пластиковые изделия можно делать из конопли, а конопляная пластмасса экологична и полностью биоразлагаема.

14. Если кузов автомобиля сделать из композитного материала на основе конопли, он будет в 10 раз прочнее стали. (Не уверен).

15. Также коноплю можно использовать для теплоизоляции построек, она прочная, дешёвая и гибкая.

16. Мыло и косметика из конопли не загрязняют воду, поэтому она полностью экологически чиста.

У нашей страны огромный потенциал по выращиванию технической конопли. (с)

___________________________

Всё хорошо, когда хорошо кончается! Во всем, нужен разумный подход и баланс.

Инфа типа к ранее выложенной теме

https://fishki.net/4519259-v-tulyskoj-oblasti-zapuwen-krupnejshij-v-evrope-zavod-po-per.html