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О конопле (просто немного статистики)

О конопле (просто немного статистики)

Автор:
07 декабря 2023 16:37
Сообщество : Факты
Метки: *******   Растение   статистика   
687
1

Вот попалась такая информация. Возможно, кому-то тоже будет интересно?


1. Один гектар конопли выделяет столько же кислорода, сколько 25 гектаров леса.


2. С одного гектара конопли можно получить столько же бумаги, сколько из 4 гектаров древесины.


3. В то время как из конопли можно сделать бумагу 8 раз (повторная переработка), из дерева можно сделать бумагу 3 раза. Бумага из конопли самая лучшая и прочная.


4. Конопля вырастает за 4 месяца, а дерево за 20-50 лет.


5. Цветок конопли – настоящая радиационная ловушка. Плантации конопли очищают воздух.


6. Коноплю можно выращивать в любой точке мира, ей нужно очень мало воды.


Кроме того, поскольку она способна самостоятельно защищаться от насекомых-вредителей, ей не нужны пестициды.


7. Текстиль из конопли превосходит по своим свойствам даже льняные изделия.


8. Конопля является идеальным растением для изготовления канатов, веревок, шнуров, сумок, обуви, головных уборов.


9. Каннабис. У нас запрещён. Но техническая конопля и не содержит наркотических средств.


10. Белковая ценность семян конопли очень высока, а две находящиеся в ней жирные кислоты не встречаются больше нигде в природе.


11. Производить коноплю значительно дешевле, чем соевые бобы.


12. Животные, которых кормят коноплей, не нуждаются в гормональной поддержке.


13. Все пластиковые изделия можно делать из конопли, а конопляная пластмасса экологична и полностью биоразлагаема.


14. Если кузов автомобиля сделать из композитного материала на основе конопли, он будет в 10 раз прочнее стали. (Не уверен).


15. Также коноплю можно использовать для теплоизоляции построек, она прочная, дешёвая и гибкая.


16. Мыло и косметика из конопли не загрязняют воду, поэтому она полностью экологически чиста.


У нашей страны огромный потенциал по выращиванию технической конопли. (с)

 

___________________________

Всё хорошо, когда хорошо кончается! Во всем, нужен разумный подход и баланс.

 

Инфа типа к ранее выложенной теме

https://fishki.net/4519259-v-tulyskoj-oblasti-zapuwen-krupnejshij-v-evrope-zavod-po-per.html

Источник: Facebook (запрещён в РФ)

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Метки: *******   Растение   статистика   
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24  комментария
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34k
Teodor 3 часа назад
У меня есть двое штанов из конопли, летом ношу уже лет 15 - сносу не знают... А когда то весь знаменитый британский флот плавал благодаря канатам из российской конопли. Те же бриты, падлы, научили весь мир, что ее курить можно и в борьбе за здоровье нации наши власти её всю истребили - и простую, и канабис (а поди отличи их на уровне колхоза!).
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10k
Garpia121 24 минуты назад
В района с прохладным климатом она вполне безобидна, а бумагу и нее даже отбеливать не надо.
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5k
Григорий 43 минуты назад
беда в том что правительство сидит на белом, им конопля не надо, да делать качественные вещи теперь моветон, раз в сезон ты должен купить новую качественную вещь, или 2 похуже на сезон!
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127k
parallax 44 минуты назад
Я участковому тоже это рассказывал, когда он у меня на даче увидел коноплю.
Не поверил.
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1k
Мария Коненкова 58 минут назад
Один факт не отметили:
17. Конопля - это на самом деле дерево. Просто ему никогда не дают вырасти.

Можно сколько угодно превозносить полезные свойства технической конопли, но у нас в стране её никогда не начнут культивировать, ибо... КАННАБИС!!! И хоть что доказывай.
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21k
kσρβγς Час назад
Конопля - как техническое растение супер.
Но у нас всегда перегибают палку.
Есть еще интересное растение.
Крапива. Полностью безотходное производство.
Корни - желтая краска.
Листья - молодые - щи, салаты витаминные. Старые - долма. Зеленая краска.
Стебли - ткань.
Семена - животноводство. Спросите у старых конюхов-профи, старых кинологов - профи. Блестящая отличная шерсть.
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399
Zmey8838 Час назад
В 70-х ездил пацаном в Крым на машине. На юге украины целые поля конопли были
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154
ruslan d 3 часа назад
Хорошая вещь
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369
iskra 3 часа назад
Все это знали в СССР(и в РИ) и выращивали коноплю в промышленных масштабах. Но.. Потом начали бороться с наркоманами, а все что нужно - покупать за границей на деньги от нефти и газа..
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369
iskra pynh 2 часа назад
Ну, теоретически, можно из промышленной каннабис добыть. Только большие обьемы нужны,и надо знать когда,как,и из каких частей добывать..
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369
iskra Max Z Shtirlic 53 минуты назад
Как по мне - проще коньячку бокальчик накатить. Вкусно,легально.
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14
Косис Гудронис 3 часа назад
И вообще - конопля это дерево. Просто ему не дают вырасти!
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6k
Babangdida 3 часа назад
Эх, не знал Никита Сергеевич что сажать...
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Николаевич
Почему Фишки? ...Сам не понимаю! ...Вероятно догнали возрастные психоизменения... »---(ツ)---«
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