В Госдуме предложили давать дополнительный выходной для некурящих работников

Помимо этого, Хамзаев предложил обязать компании компенсировать затраты сотрудников на занятие фитнесом. По его мнению, установление даже минимального размера компенсации поспособствует оздоровлению некоторой части населения. Он заявил, что это правильная и своевременная мера.

Добавим, что Хамзаев уже выступал с инициативой о введении дополнительного выходного для некурящих летом 2021 года. Тогда он направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил внести в ТК коррективы, дающие право некурящим сотрудникам на дополнительные 10 дней отпуска в год. РИА Новости пишет, что предложение депутата привлекла внимание законодателей, но до серьёзного обсуждения дело не дошло.