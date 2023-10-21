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В Госдуме предложили давать дополнительный выходной для некурящих работников

В Госдуме предложили давать дополнительный выходной для некурящих работников

Автор:
21 октября 2023 17:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Борьба с курением   Госдума   дополнительный выходной   инициатива   компании   сотрудники   
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По мнению автора инициативы, такая мера снизит количество курящих людей в стране.

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев написал письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, в котором предложил раз в месяц давать дополнительный выходной некурящим работникам. По его мнению, подобная мера подстегнёт людей бросить курить.


"Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц некурящим работникам – для мотивации людей бросить эту вредную привычку, которая также является причиной ожирения", — написал в своём послании министру Хамзаев.

Помимо этого, Хамзаев предложил обязать компании компенсировать затраты сотрудников на занятие фитнесом. По его мнению, установление даже минимального размера компенсации поспособствует оздоровлению некоторой части населения. Он заявил, что это правильная и своевременная мера.


Добавим, что Хамзаев уже выступал с инициативой о введении дополнительного выходного для некурящих летом 2021 года. Тогда он направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил внести в ТК коррективы, дающие право некурящим сотрудникам на дополнительные 10 дней отпуска в год. РИА Новости пишет, что предложение депутата привлекла внимание законодателей, но до серьёзного обсуждения дело не дошло.

Сегодня, согласно действующему законодательству, дополнительные выходные положены донорам (в день медосмотра, в день сдачи крови и плюс ещё один день отдыха, который можно присоединить к отпуску), гражданам, проходящим диспансеризацию (до 40 лет — 1 выходной раз в три года, после 40 лет — 1 выходной ежегодно), родителя или опекунам детей-инвалидов (4 дополнительных выходных в месяц). Также право на один день отдыха в месяц, но за свой счёт, имеют родители, которые трудятся на Крайнем Севере, и женщины, работающие в сельской местности.

Источник:

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Метки: Борьба с курением   Госдума   дополнительный выходной   инициатива   компании   сотрудники   
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26  комментариев
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18k
Роберт Шекли 44 минуты назад
Плохая идея
Лучше акциз поднять
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1k
grigorenko vladislav 3 минуты назад
Предложить депутату Хамзаеву пойти поработать, вместо напускания дыма в думе за счёт налогоплательщиков. Если не согласится - выкуривать его с занимаемой должности как паразита.
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121k
parallax 3 минуты назад
У нас на работе курильщики во время перекура прерывают учёт рабочего времени. За день набегает от 20 до 40 минут в минус.
Но сцука ни один пока ещё на этой почве не бросил.
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9k
Бритва 12 минут назад
вреднее мелкие начальники, которые в отсутствие реальной работы придумывают всякую фигню, чтобы имитировать деятельность. Ну, типа депутатов. А если у человека труд интеллектуальный, то лишний перекур только идёт на пользу.
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7k
tamin 23 минуты назад
Я ещё предлагаю сократить на 1 день мужчинам, потому что мы не тратим время на маникюр, макияж и.т.д. и ещё сократить на 1 день мужикам, перед женщинами в положении, т.к. мы реже в туалет ходим. И ещё на 1 день перед женщинами с детьми, т.к. мы реже уходим на больничный! А ещё кофе вреден. Поэтому т.к. я не пью кофе на работе, значит ещё минус день.
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275
Pashka34 Полчаса назад
Да все просто, учет рабочего времени нужно вести. Пошел курить - минус время курения из з/п. В году набежить примерно 30 рабочих дней. Минус з/п за 1,5 месяца в год должны навести самого тупого курца на нужные мысли))
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275
Pashka34 tamin 14 минут назад
По твоей логике все курящие ездят на бентли?)) или курение есть индикатор успешности?? по моему опыту нет - только дымят по углам и воняют прокуренной одеждой по кабинетам.
А если про успешность то в топ 200 российского форсб курящих только 4,5 % (https://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/dosug/258749-zatyazhka-na-milliard-kuryashchie-uchastniki-spiska-forbes?image=101521)https://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/dosug/258749-zatyazhka-na-milliard-kuryashchie-uchastniki-spiska-forbes?image=101521).
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3k
RaiJu Полчаса назад
Просто курящие начнут скрывать :)
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57k
Опиум для народа 42 минуты назад
Точно. Дополнительный выходной. И тогда работодатель точно выгонит нах"й всех некурящих.)))
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13k
gavrosh 48 минут назад
А курящим премию!
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22k
babuby 50 минут назад
Курящие платят туеву хучу денег за акцизы, для того чтобы у некурящих были оплачиваемые выходные. АКУЕННО, ПЛЯТЬ, ПРИДУМАНО!!!
А почему на пьяных и "с бодуна" ни малейших ограничений не вводится? Даже то что степень опьянения в законах трактуется как отягчающее обстоятельство, на деле, часто выходит как смягчающее! Спиртное в магазинах открыто стоит, и малолетки его с успехом тырят, а во сигареты даже спросить нельзя какие есть, потому как "нам нельзя говорить какие есть". Что за плядство такое?
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