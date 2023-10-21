В Госдуме предложили давать дополнительный выходной для некурящих работников

По мнению автора инициативы, такая мера снизит количество курящих людей в стране.
Депутат Государственной думы Султан Хамзаев написал письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, в котором предложил раз в месяц давать дополнительный выходной некурящим работникам. По его мнению, подобная мера подстегнёт людей бросить курить.
"Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц некурящим работникам – для мотивации людей бросить эту вредную привычку, которая также является причиной ожирения", — написал в своём послании министру Хамзаев.
Помимо этого, Хамзаев предложил обязать компании компенсировать затраты сотрудников на занятие фитнесом. По его мнению, установление даже минимального размера компенсации поспособствует оздоровлению некоторой части населения. Он заявил, что это правильная и своевременная мера.
Добавим, что Хамзаев уже выступал с инициативой о введении дополнительного выходного для некурящих летом 2021 года. Тогда он направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил внести в ТК коррективы, дающие право некурящим сотрудникам на дополнительные 10 дней отпуска в год. РИА Новости пишет, что предложение депутата привлекла внимание законодателей, но до серьёзного обсуждения дело не дошло.
Сегодня, согласно действующему законодательству, дополнительные выходные положены донорам (в день медосмотра, в день сдачи крови и плюс ещё один день отдыха, который можно присоединить к отпуску), гражданам, проходящим диспансеризацию (до 40 лет — 1 выходной раз в три года, после 40 лет — 1 выходной ежегодно), родителя или опекунам детей-инвалидов (4 дополнительных выходных в месяц). Также право на один день отдыха в месяц, но за свой счёт, имеют родители, которые трудятся на Крайнем Севере, и женщины, работающие в сельской местности.
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Лучше акциз поднять
Но сцука ни один пока ещё на этой почве не бросил.
Репортер задает вопрос человеку на улице:
Вы курите?
Курю.
А вы знаете, что курение это вредно?
Знаю.
Сколько Вам лет?
50.
Со скольки вы курите?
С 12.
А Вы знаете, что если-б вы не курили, то на деньги потраченные за всю жизнь на сигареты, Вы могли бы купить такую машину (показывает на БЕНТЛИ стоящий рядом)?
На что, anekdotov.net, опрашиваемый задает вопрос:
А вот вы курите?
Нет...
У вас есть ТАКАЯ машина?
Нет, что вы....
Вот видите, а я курю, и это моя машина...
А если про успешность то в топ 200 российского форсб курящих только 4,5 % (https://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/dosug/258749-zatyazhka-na-milliard-kuryashchie-uchastniki-spiska-forbes?image=101521)https://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/dosug/258749-zatyazhka-na-milliard-kuryashchie-uchastniki-spiska-forbes?image=101521).
А почему на пьяных и "с бодуна" ни малейших ограничений не вводится? Даже то что степень опьянения в законах трактуется как отягчающее обстоятельство, на деле, часто выходит как смягчающее! Спиртное в магазинах открыто стоит, и малолетки его с успехом тырят, а во сигареты даже спросить нельзя какие есть, потому как "нам нельзя говорить какие есть". Что за плядство такое?
Не пьёшь за-то отсасываешь красиво, всосал?