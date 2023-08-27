В Госдуме предложили народу подзаработать на закладчиках

Точнее платить планируют за информацию о местонахождении тайников.
В последнее время спрос на бесконтактную передачу наркотиков среди наркоманов вырос в разы. Прячут где попало, но чаще всего в полицию жалуются жильцы многоквартирных домов. Правда, не все жалобы успевают обработать, так как просто не хватает ресурсов.
С весьма любопытной инициативой обратился в МВД вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Вкратце его предложение выглядит следующим образом. Если полиция не может оперативно приехать на место обнаружения закладки, то граждане могут принести найденные наркотики прямо в ближайший отдел полиции и получить за это денежку.
В инициативе также отмечено необходимость создания единого информационного центра по борьбе с наркотиками и повышения заинтересованности самих сотрудников полиции в борьбе с закладчиками и их пиарщиками.
Источник:
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реально польза будет
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там принесших сразу же и оформят лет на 10 по соответствующим статьям