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В Госдуме предложили народу подзаработать на закладчиках

В Госдуме предложили народу подзаработать на закладчиках

Автор:
27 августа 2023 12:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   владислав даванков   закладки   инициатива   накротики   полиция   
1801
3

Точнее платить планируют за информацию о местонахождении тайников.

В последнее время спрос на бесконтактную передачу наркотиков среди наркоманов вырос в разы. Прячут где попало, но чаще всего в полицию жалуются жильцы многоквартирных домов. Правда, не все жалобы успевают обработать, так как просто не хватает ресурсов.


С весьма любопытной инициативой обратился в МВД вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Вкратце его предложение выглядит следующим образом. Если полиция не может оперативно приехать на место обнаружения закладки, то граждане могут принести найденные наркотики прямо в ближайший отдел полиции и получить за это денежку.


В инициативе также отмечено необходимость создания единого информационного центра по борьбе с наркотиками и повышения заинтересованности самих сотрудников полиции в борьбе с закладчиками и их пиарщиками.


Источник:

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Метки: Госдума   владислав даванков   закладки   инициатива   накротики   полиция   
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15  комментариев
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−2
Собака У Попа 2 часа назад
Чё то я очкую, в отдел полиции с наркотой идти. Могут не так понять.
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60
lifehardgame 2 минуты назад
Я так понимаю у МО не хватает добровольцев на фронт по 228 с зоны.
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2k
SmartCat101 13 минут назад
предложите лучше заработать на фотографиях за нарушение парковки и за обочину
реально польза будет
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17k
Toxictofa 24 минуты назад
Тут вопрос по данной инициативе только один - какие гарантии, что принесшего самого не оформят?
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9k
Уретра Брежнева 41 минуту назад
С ментами связываться - себе дороже !
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58k
Олег 54 минуты назад
Находить закладки. Менять наркоту на крысиный яд.
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3k
portroy 58 минут назад
Ох уж эти инициативы! Представляю, как обрадуются менты гражданину пришедшему с наркотой в отделение - немного психологического давления, и вот уже "палка" отработана.
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4k
Григорий Час назад
укроп ментам можно будет продавать))
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9k
Андрей Час назад
копаешься ты такой закладку ищешь (разумеется с целью сдать), а тут опаньки и наряд приехал, а у тебя в руках пол кило............
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16k
Shtoppi 2 часа назад
<<Если полиция не может оперативно приехать на место обнаружения закладки, то граждане могут принести найденные наркотики прямо в ближайший отдел полиции и получить за это денежку.>>
----------
там принесших сразу же и оформят лет на 10 по соответствующим статьям
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793
Сергей 2 часа назад
Это лазейка будет - примут с наркотой, а в ответ - несу в УВД, а то что нашел килограмм, уже не важно.
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226
iskra Сергей 57 минут назад
Идея старая. Ещё в 90-х братки ходили с пистолетами и заявлениями в кармане - типа нашел,несу в отделение сдавать. Правда ,приходилось каждое утро новое заявление писать,со свежей датой.
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13k
gavrosh 2 часа назад
Барыги теперь в ближайший отдел сбывать будут)
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