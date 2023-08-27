В Госдуме предложили народу подзаработать на закладчиках

С весьма любопытной инициативой обратился в МВД вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Вкратце его предложение выглядит следующим образом. Если полиция не может оперативно приехать на место обнаружения закладки, то граждане могут принести найденные наркотики прямо в ближайший отдел полиции и получить за это денежку.

В инициативе также отмечено необходимость создания единого информационного центра по борьбе с наркотиками и повышения заинтересованности самих сотрудников полиции в борьбе с закладчиками и их пиарщиками.