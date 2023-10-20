"Я была такой уродиной": жертва пластики потратила 30 000 долларов на операции

Она сделала пластику носа, вставила нити, импланты в грудь, поменяла зубы (виниры) и множество других манипуляций, чтобы выглядеть иначе. Причём начала она трансформацию еще в подростковом возрасте. Сейчас сама блогер признаётся, что это слишком рано, но не жалеет, что решилась поменяться.