"Я была такой уродиной": жертва пластики потратила 30 000 долларов на операции

Женщины хотят выглядеть красиво, и порой они прибегают к экстренным методам, чтобы исправить свою внешность. В этой статье мы расскажем историю блогера из США, которая потратила почти 3 млн рублей, чтобы кардинально измениться.
Знакомьтесь, это героиня поста - Миа Дио. Ей 22 года, она блогер и живёт в Майами. Поклонники восхищаются её внешностью, но оказалось, что с годами она стала выглядеть иначе. Тогда девушка решила раскрыть тайну своего преображения.
Она сделала пластику носа, вставила нити, импланты в грудь, поменяла зубы (виниры) и множество других манипуляций, чтобы выглядеть иначе. Причём начала она трансформацию еще в подростковом возрасте. Сейчас сама блогер признаётся, что это слишком рано, но не жалеет, что решилась поменяться.
У неё со всех площадок в соцсетях более 6 млн подписчиков, которые с интересом наблюдают за ней. Сейчас она активно рассказывает о трансформации, которая с ней произошла.
И да, так она выглядит сейчас после всех манипуляций, на которые потратила более 30 000 долларов. Миа признаётся, что считала себя уродиной, сильно комплексовала из-за внешности. Но именно хирурги помогли ей вернуть уверенность в себе.
Девушка отмечает, что в целом ни одна процедура в мире не может решить проблему с самооценкой. Поклонники в восторге, что Миа поделилась откровенно своими мыслями и переживаниями, и никто не считает, что в прошлом она была уродиной.
Стоило это всех потраченных ресурсов?
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Вопрос лишь в том, что раньше она была со своей уникальной внешностью, вполне себе нормальной мордашкой. Теперь она похоже на многих других, которые тоже сделали операцию. Вот не пойму почему, но чето-то они все какие-то одинаковые из кабинета выходят)) Разные, но похожие прям...