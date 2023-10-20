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"Я была такой уродиной": жертва пластики потратила 30 000 долларов на операции

"Я была такой уродиной": жертва пластики потратила 30 000 долларов на операции

Автор:
20 октября 2023 16:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: до после   жертва пластики   интересно   операции   трансформации   фото   
1082
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Женщины хотят выглядеть красиво, и порой они прибегают к экстренным методам, чтобы исправить свою внешность. В этой статье мы расскажем историю блогера из США, которая потратила почти 3 млн рублей, чтобы кардинально измениться.

Знакомьтесь, это героиня поста - Миа Дио. Ей 22 года, она блогер и живёт в Майами. Поклонники восхищаются её внешностью, но оказалось, что с годами она стала выглядеть иначе. Тогда девушка решила раскрыть тайну своего преображения.





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Она сделала пластику носа, вставила нити, импланты в грудь, поменяла зубы (виниры) и множество других манипуляций, чтобы выглядеть иначе. Причём начала она трансформацию еще в подростковом возрасте. Сейчас сама блогер признаётся, что это слишком рано, но не жалеет, что решилась поменяться.



У неё со всех площадок в соцсетях более 6 млн подписчиков, которые с интересом наблюдают за ней. Сейчас она активно рассказывает о трансформации, которая с ней произошла.

И да, так она выглядит сейчас после всех манипуляций, на которые потратила более 30 000 долларов. Миа признаётся, что считала себя уродиной, сильно комплексовала из-за внешности. Но именно хирурги помогли ей вернуть уверенность в себе.

Девушка отмечает, что в целом ни одна процедура в мире не может решить проблему с самооценкой. Поклонники в восторге, что Миа поделилась откровенно своими мыслями и переживаниями, и никто не считает, что в прошлом она была уродиной.

Стоило это всех потраченных ресурсов?




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Метки: до после   жертва пластики   интересно   операции   трансформации   фото   
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9  комментариев
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34k
Fat Lynx 44 минуты назад
Ясно, [мат]*утая!
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290
iskra 4 минуты назад
Если это честно заработанные деньги ,то кому какое дело,как человек их тратит, если это не мешает другим? В могилу деньги не заберешь,пусть деньги приносят тебе радость ,пока ты жив. Некоторые вообще тратят деньги, что бы выглядеть страшнее. Так что эту девушку я вообще не осуждаю.
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33k
Snork Snorkoff 11 минут назад
И опять работа.. 6 лямов фоловеров это очень приличный доход, люди других людей убивать идут за куда меньшие суммы. Вопрос всё тот же, кто сцука все эти люди, что пялят на неё на постоянной основе в соцсетях и что у них в башке?
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13k
..: Атеист :.. 21 минуту назад
Если ей нравится, - без базару. Сделала и сделала..
Вопрос лишь в том, что раньше она была со своей уникальной внешностью, вполне себе нормальной мордашкой. Теперь она похоже на многих других, которые тоже сделали операцию. Вот не пойму почему, но чето-то они все какие-то одинаковые из кабинета выходят)) Разные, но похожие прям...
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28k
AzuveR Полчаса назад
Именно тот самый случай, когда пластика сделана красиво и с умом. Без губ,как очко обезьяны и увеличенных скул. Не зря вложила в себя деньги. Это моё мнение. Можете кидать шпалы.
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Была достаточно милой девушкой, а стала очередной Бузовой.
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2k
Максим Макашев 37 минут назад
ТП
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Спелая кукурузинка

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