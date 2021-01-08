Очередная жертва пластики: превращение из обычной девушки в силиконовую Барби

В погоне за идеалом девушки порой переходят все мыслимые и немыслимые границы. Они ложатся на стол к хирургу, желая увеличить губы, грудь, ягодицы. Хотя лучше бы занялись своим мозгом, а не фигурой!
Однако спустя 4 года ее просто не узнать
О подобных девушках-фриках даже есть целая программа, в которой участвовала Хейли в 6 сезоне. ТВ-шоу называется "Botched" ("Испорченные") о жертвах пластической хирургии
Сама Хейли некрасивой себя не считает, о себе она говорит: "Все самое большое в Техасе - у меня!"
"Разница между фото в три года. Справа - я спустя 14 процедур. Мои улучшения - это мой выбор, и я люблю их. Я знаю, что они не для всех, но они мне нравятся, это главное, ведь это моя жизнь", - подписала фото Хейли.
Хейли ведет блог в инстаграме, на который подписаны 192 тыс человек. Девушка зарабатывает в качестве модели, снимаясь в откровенных фотосессиях.
Именно благодаря безумной внешности она обрела популярность. Но кому нужна такая слава?
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Видимо она как раз к этому и шла.