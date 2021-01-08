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Очередная жертва пластики: превращение из обычной девушки в силиконовую Барби

Очередная жертва пластики: превращение из обычной девушки в силиконовую Барби (12 фото)

Автор:
08 января 2021 07:20
Метки: девушки   до и после   жертва пластики   кукла барби   трансформации   фото   фрики   
2190
12
В погоне за идеалом девушки порой переходят все мыслимые и немыслимые границы. Они ложатся на стол к хирургу, желая увеличить губы, грудь, ягодицы. Хотя лучше бы занялись своим мозгом, а не фигурой!

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Метки: девушки   до и после   жертва пластики   кукла барби   трансформации   фото   фрики   
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4k
hairov 47 минут назад
Очередная жертва пластики: превращение из обычной девушки в силиконовую Барби
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9k
KOSTELLO 4 минуты назад
Девушка зарабатывает в качестве модели, снимаясь в откровенных фотосессиях.

Видимо она как раз к этому и шла.
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1k
Тритий 13 минут назад
Вот после такого людям не нравятся силиконовые сиськи !!! А ведь они прекрасны !!!
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14k
Теуш Алексей Полчаса назад
Я так и не смог выбрать, какой мем больше подходит...
Я так и не смог выбрать, какой мем больше подходит...
Я так и не смог выбрать, какой мем больше подходит...
Я так и не смог выбрать, какой мем больше подходит...
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21
PUIXUI Полчаса назад
ЧУЧУНДРА !
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6k
AIRON_FIRST Полчаса назад
Ну, мозг у неё далеко не самый большой в Техасе....
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1k
ых 42 минуты назад
Самое ужасное не то, что она с собой сделала (в рот ей потные ноги), а самое ужасное то, что есть 192к подписчиков.
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5k
Ф Ив Час назад
"Девушка зарабатывает в качестве модели, снимаясь в откровенных фотосессиях." - значит есть те, кто смотрит ее откровенные снимки как говорится: "мсье знает толк в извращениях".
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2k
Максим 2 часа назад
А есть фул видео как она становится фриком, друг спрашивает
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