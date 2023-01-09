10 секретных операций, которые недавно рассекретили

Во время войны во Вьетнаме США провело несколько военных экспериментов, целью которых было испытание новых технологий. Самым масштабным из них была операция «Попай».
Это была единственная известная попытка такого рода изменить погоду. По понятным причинам правительство США старалось держать все происходящее в тайне. Операция «Попай» проводилась с 1967 по 1972 года в районе, где проходила тропа Хо Ши Мина. В попытке ограничить передвижение вьетконговцев в этом регионе, военные засеивали облака йодидом серебра, чтобы таким образом продлить сезон дождей. При этом американцы не подумали, что увеличение количества осадков приведет к том, что дороги покроются грязью, начнутся оползни, будут разрушены речные переправы и вообще по стране станет гораздо труднее передвигаться. Программа контролировалась Генри Киссинджером, который в то время был государственным секретарем США, а также ЦРУ - но при этом министр обороны, Мелвин Лайэрд, ничего о ней не знал. Ну, по крайней мере так он утверждал. Операция «Попай» была довольно успешной - из-за увеличения количества осадков в намеченных военными областях был замедлен грузопоток, причем в некоторых случаях сезон муссонов становился длиннее на 45 дней. Правда, позже операцию были вынуждены закрыть. Когда газета «Нью-Йорк таймс» в 1972 году раскрыла ее подробности, Конгресс предпринял шаги по запрету воздействия на природную среду в военных целях. Что касается наших дней, то сегодня в соответствии с Международной конвенцией об изменении климата изменение погоды в военных целях объявлено вне закона, поэтому все дальнейшие исследования подобного рода официально прекращены.
Операция Уоштаб
Аляска расположена совсем неподалеку от России. Неудивительно, что в 50-х годах прошлого века были предприняты дополнительные шаги в рамках операции по защите американской нации от любой атаки, которая может произойти с севера. В то время Аляска была просто частью территории США, и операция проходила до 1959 года, до того момента, когда она стала полноценным штатом. В то время СССР помогали Северной Корее сражаться на юге, но многие думали, что это только обманный маневр и что настоящая цель Советского союза – нападение на Северную Европу, либо Америку. Поэтому и была начата эта операция, суть которой заключалась в том, что если бы СССР начали атаку и высадку десантников, то первая группа гражданских агентов, которая должна была скрываться в отдаленной американской глуши, передавала бы данные об этом американским военным. Второй группе гражданских агентов было поручено помогать военнослужащим, которые оказались бы в ловушке в захваченными советскими войсками районах, чтобы они могли скрыться в безопасное место. Одним из правил советских войск было устранение любого сопротивления, обнаруженного на оккупированной территории. Именно поэтому американские власти были так обеспокоены угрозой со стороны СССР - они даже на всякий случай обучили резервных агентов, находящихся за пределами Аляски, которых должны были доставить на север страны в случае возникновения необходимости. Разумеется, операция Уоштаб была секретной, в общей сложности во время нее прошло обучение 89 агентов, каждому из которых заплатили 3000 долларов за участие. И разумеется, этот план никогда не был реализован, потому что предполагаемая угроза так и осталась предполагаемой.
Боевая станция «Полюс»
Во время холодной войны США участвовали в разработке бесчисленных секретных проектов, и, как мы знаем из истории, СССР делала то же самое. Одним из самых известных американских проектов, который никогда не увидел свет, стал проект, известный как программа « Звездные войны », а что касается СССР, то здесь аналогом этого проекта стал проект под названием «Боевая станция «Полюс». Боевая станция «Полюс» предназначалась для работы в качестве военной орбитальной платформы, которая с помощью лазеров могла уничтожать спутники. Это оружие считалось настолько мощным, что тогдашний генсек КПСС Горбачев категорически запрещал испытания «Полюса» на орбите, потому что они сами по себе могли быть истолкованы другими странами как угроза их безопасности. Во время вывода на орбиту в 1987 году, из-за его огромного веса «Полюс» был запущен вверх ногами, после чего для корректировки его положения были запущены ускорители. Однако что-то пошло не так и во время запуска «Полюс» не смог выйти на орбиту - вместо этого он сгорел в атмосфере над южной частью Тихого океана. Но, несмотря на эту неудачу, технологии, созданные в рамках этого проекта, продвинули советскую космическую программу вперед, а элементы дизайна «Полюса» были использованы при создании космической станции МИР и модуля МКС Зари.
Проект «Азориан»
В марте 1968 года советская подводная лодка, названная К-129, потерпела крушение во время патрулирования вод в 2500 км к северо-востоку от Гавайев. Она, вместе со своими секретами, ушла на дно, после чего ЦРУ пришлось разрабатывать план, известный как проект «Азориан». Не совсем ясно, как ЦРУ узнало об этом инциденте или о точном местонахождении лодки, но проект был запущен с целью попытаться спасти обломки подлодки и благодаря им попробовать узнать что-то новое о советских технологиях. Для выполнения этой задачи было изменено коммерческое судно Хью Гломар Эксплорер, которое шесть лет спустя после аварии смогло поднять часть подлодки. Все детали этого проекта в то время были засекречены грифом "Совершенно секретно", и только в начале 2010 года все файлы по проекту были рассекречены, хотя и в сильно отредактированном виде.
Проект по созданию орнитоптера и инсектотоптера
Департамент исследований и разработок ЦРУ в 1970-х годах разработал проект по созданию орнитоптера и инсектотоптера. Они представляли собой первые версии дронов, размером с птицу и стрекозу, которые могли приближаться к представляющим интерес для ЦРУ местам и даже приземляться на подоконники, чтобы сделать фотографии и записать звук. ИнсектотОптер раскрашивался вручную и был снабжен миниатюрным пневматическим механизмом, обеспечивающим движение крыльев и его подъем. Проект выглядел очень многообещающими, пока сотрудники ЦРУ не столкнулись с проблемой - дроны практически не могли летать в условия ветрах. Из-за этого ими было очень проблематично управлять, поэтому после того, как было построено всего несколько прототипов, проект был закрыт.
Проект 1794
Этот рассекреченный проект ВВС США вполне мог быть причиной появления НЛО вокруг испытательных полигонов Невады. Проект 1794 являлся ни чем иным, как летательным аппаратом, похожим на блюдце. Дизайн этого самолета, созданный американскими и канадскими инженерами в 1950-х годах, был полностью уникальным .По задумке самолет должен был достигать высоты до 30 км, иметь максимальную скорость Маха 4 и преодолевать расстояние в 1600 км. Это был бы самый эффективный когда-либо построенный самолет, и если бы он прошел стадию прототипа, он смог бы вертикально взлетать и приземляться, влетать в стратосферу Земли и достигать скорости до 4160 км в час. Он бы революционизировало военные и, возможно, гражданские самолеты, если бы не одно но – во время проекта выяснилось, что в его конструкции имеются серьезные проблемы – он мог подниматься на высоту всего 1 м и передвигаться со скоростью 56 км в час.
Похищение станции «Луна-2»
В 60-х годов Советский Союз регулярно демонстрировал свое технологическое превосходство, например, планы атомных станций и различную технику, во время проведения конгрессов в зарубежом. Однажды такая демонстрация технических достижений предоставила ЦРУ уникальную возможность ближе познакомиться с советскими разработками. В тот раз во время конгресса должен был показываться космический летательный спускаемый аппарат Луника, и разведывательные службы США не смогли устоять перед соблазном взглянуть на него и сфотографировать. Во время выставки за модулем постоянно следила охрана, поэтому ЦРУ решило, что единственный способ получить нужные фотографии – это «позаимствовать» Лунику во время его перевозки. Сотрудники ЦРУ перенаправили модуль, когда его перевозили на хранение, и так им удалось заполучить аппарат и рассмотреть все, что они хотели. Когда они закончили с осмотром, то отправили модуль к месту его хранения, и никто ни о чем не узнал. Информация об этой смелой операции была опубликована только в 2014 году.
Проект «Плутон»
Проект Плутон - это, наверно, одна из самых безумных программ программа разработки оружия, когда-либо созданных военными. Она была закрыта, и это неудивительно – программа могла вызвать колоссальные разрушения. Беря начало в другом проекте, начатом в 1957 году, проект «Плутон» был посвящен созданию оружия, названного летающая ракета. Оно представляло собой крылатую ракету с ядерным двигателем, которая могла летать на чрезвычайно высокой скорости на низкой высоте - чуть выше деревьев - и при этом рассеивать ядерный материал. Причем двигатель у ракеты был не просто ядерным, а прямоточным воздушно-реактивным, а это означало, что когда она достигла бы достаточной скорости и сбросила груз из по меньшей мере 16 водородных бомб, она продолжила бы нестись по небу, создавая рев громкостью 150 децибел и разбрасывая ядерные отходы. Но из-за того, что прежде чем ракета достигла бы цели, ей бы пришлось пересечь дружественные США страны, ракета была признана слишком разрушительным оружием и поэтому проект по ее созданию был свернут.
Тамплиеры
Тамплиеры были военно-рыцарским орденом Римско-католической церкви. Они принимали участие в крестовых походах, и считаются хранителями Святого Грааля - чаши, из которой Христос пил на Тайней вечере. Тамплиеры кончили очень плохо – в период с 1307 и 1312 гг. на них совершались гонения и их пытали за ересь и другие преступления. После большая часть тамплиеров была казнена, а орден был распущен, но записи о том, что произошло, были засекречены на протяжении более чем 700 лет. Так продолжалось до тех пор, пока в 2007 году Ватикан не издал копии записей того времени. Они содержались в документе, получившем название пергамент ШинОна, где подробно рассказывалось о том, как Папа Климент 5-й обнаружил, что тамплиеры виновны не в ереси, а в меньших нарушениях церковного права, и поэтому он и распустил орден. Однако это не помешало французскому королю Филиппу 4-му во Франции сжечь нескольких тамплиеров на костре - считается, что причиной этой казни стало то, что король был должен им огромные суммы денег.
Проект «Звездные врата»
В начале 2017 года ЦРУ опубликовало миллионы рассекреченных секретных документов. В одном из них упоминался проект «Звездные врата» начатый в 1978 году. Подобно героям научно-фантастических фильмов, принимавшие в нем участие сотрудники ЦРУ занимались исследованиями психических способностей человека, таких как телекинез, левитация и другие экстрасенсорные способности. Самое интересное, что те, кто занимался им, полагали, что в рамках проекта им удалось добиться определенного успеха в использовании способностей людей к восприятию, общению или изменению характеристик вещей на расстоянии. Это объясняет, почему проект продлился до 1995 года, когда ЦРУ было вынуждено закрыть проект после того, как информация о нем просочилась в сми.
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