10 секретных операций, которые недавно рассекретили

Аляска расположена совсем неподалеку от России. Неудивительно, что в 50-х годах прошлого века были предприняты дополнительные шаги в рамках операции по защите американской нации от любой атаки, которая может произойти с севера. В то время Аляска была просто частью территории США, и операция проходила до 1959 года, до того момента, когда она стала полноценным штатом. В то время СССР помогали Северной Корее сражаться на юге, но многие думали, что это только обманный маневр и что настоящая цель Советского союза – нападение на Северную Европу, либо Америку. Поэтому и была начата эта операция, суть которой заключалась в том, что если бы СССР начали атаку и высадку десантников, то первая группа гражданских агентов, которая должна была скрываться в отдаленной американской глуши, передавала бы данные об этом американским военным. Второй группе гражданских агентов было поручено помогать военнослужащим, которые оказались бы в ловушке в захваченными советскими войсками районах, чтобы они могли скрыться в безопасное место. Одним из правил советских войск было устранение любого сопротивления, обнаруженного на оккупированной территории. Именно поэтому американские власти были так обеспокоены угрозой со стороны СССР - они даже на всякий случай обучили резервных агентов, находящихся за пределами Аляски, которых должны были доставить на север страны в случае возникновения необходимости. Разумеется, операция Уоштаб была секретной, в общей сложности во время нее прошло обучение 89 агентов, каждому из которых заплатили 3000 долларов за участие. И разумеется, этот план никогда не был реализован, потому что предполагаемая угроза так и осталась предполагаемой.



Боевая станция «Полюс»