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"Оскар" Гвинет Пэлтроу не пылится без дела

"Оскар" Гвинет Пэлтроу не пылится без дела

Автор:
12 октября 2023 12:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Награда   актриса   гвинет пэлтроу   звезды   знаменитости   оскар   
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Не всегда просто найти подходящее место для трофея или медали, которую вы завоевали. Порой полка с призами просто не вписывается в интерьер, а выбросить столь ценные вещи рука не поднимется. В подобной ситуации иногда оказываются и знаменитости.

Актриса Гвинет Пэлтроу нашла идеальный способ применения особенной награды.

В рубрике "73 вопроса" журнала Vogue мама двоих детей показала свой великолепный сад и огород. Во время экскурсии журналист заметил статуэтку "Оскар", которая подпирала входную дверь.

Пэлтроу призналась, что теперь ее награда служит подпоркой.

"Какая красивая награда", - сказал интервьюер.

"Подпорка для двери! Прекрасно работает", - ответила голливудская звезда.

Несмотря на то, что стоимость статуэтки оценивается всего в 1 доллар, мало кому удается получить эту награду.

Пэлтроу - одна из 79 актрис, удостоенных заветной награды с момента учреждения премии в 1929 году.

В 2005 году Гвинет рассказала, что убрала свой бронзовый приз с глаз долой: "Я положила его за книгами на полке в своей спальне, потому что он меня пугает. В течение нескольких недель после победы я хранила его в кладовке... Я даже не ставлю его на камин - он меня пугает".

Актриса признавалась, чо не смогла по-настоящему оценить свой "Оскар", потому что он напоминал о тяжелом периоде ее жизни.

Победа Гвинет в номинации "Лучшая женская роль" была названа одним из самых больших потрясений в истории "Оскара", поскольку многие предсказывали победу Кейт Бланшетт за фильм "Елизавета".

Тогда на 26-летнюю актрису обрушился шквал критики.

Гвинет сказала: "Знаете, мне было 26 лет. Я плакала, а люди насмехались надо мной. Я поняла, что мне придется научиться быть менее открытой, я должна защищать себя, отсеивать людей".

Голливудская актриса не снимается уже три года. "Мстители: Финал" стали последним фильмом с ее участием.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Награда   актриса   гвинет пэлтроу   звезды   знаменитости   оскар   
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3  комментария
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Еркен Час назад
Не смешная шутка, это скорее показывает ее отношение к данному мастерству. Над картиной работают большое количество людей, одной актерской игрой не обходится, такое неуважение определяет ее уровень.
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