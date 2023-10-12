"Оскар" Гвинет Пэлтроу не пылится без дела

Актриса признавалась, чо не смогла по-настоящему оценить свой "Оскар", потому что он напоминал о тяжелом периоде ее жизни.

Победа Гвинет в номинации "Лучшая женская роль" была названа одним из самых больших потрясений в истории "Оскара", поскольку многие предсказывали победу Кейт Бланшетт за фильм "Елизавета".

Тогда на 26-летнюю актрису обрушился шквал критики.