18 знаменитых пар в момент начала отношений и сейчас

Разводы в шоу-бизнесе - дело привычное. Всему виной такие негативные факторы, как пристальное внимание общественности и постоянное отсутствие дома из-за съемок. По данным исследования, процент разводов среди знаменитостей в первые годы брака на 67% выше, чем среди "простых" людей. Однако и в Голливуде есть исключения. Эти пары уже много лет трепетно хранят свою любовь.
В 1996 году Дэвид смотрел клип группы Spice Girls и сказал своему приятелю, что женится на Posh (прозвище Виктории в группе). Девушка тогда не догадывалась о поклоннике: "Я не знала, кто он такой. Я никогда не увлекалась футболом".
Но и после первой встречи у них ничего не сложилось. В феврале 1997 года Виктория присутствовала на матче в Лондоне и заметила Дэвида в комнате отдыха игроков. "Я довольно застенчивый. Я просто поздоровался с ней, а потом вернулся в Манчестер. Я был очень расстроен и огорчен", - говорит Дэвид.
На следующем матче Дэвиду выпал еще один шанс познакомиться с Викторией. Футболист набрался смелости и попросил у девушки номер телефона. Виктория написала его на билете на самолет, который Бекхэм хранит до сих пор.
Пара связала себя узами брака в сентябре 1999 года, через четыре месяца после рождения первенца.
Джекман и Фернесс впервые увидели друг друга в 1996 году на съемках австралийского сериала "Коррелли". Признавшись в своих чувствах, звезда "Росомахи" был удивлен, что Деборра чувствует то же самое. Он считал, что у него нет никаких шансов, учитывая романтический интерес к актрисе со стороны других актеров.
Пара мечтала стать родителями, но после двух выкидышей приняла решение усыновить двоих детей: Оскара Максимилиана и Аву Элиот.
Пара познакомилась в 2000 году, когда Бейонсе было 18 лет. "Сначала мы дружили полтора года, прежде чем пошли на свидание. Мы полтора года общались по телефону, а это очень важный фундамент для отношений", - рассказала певица в интервью Опре Уинфри.
У музыкантов трое детей: Блю Айви и близнецы Сэр и Руми.
Оззи влюбился в Шэрон, когда она работала секретаршей у своего отца, музыкального менеджера Дона Ардена.
Шэрон поддерживала Оззи во время его тяжелой борьбы с алкоголизмом. Певец утверждает, что если бы она не занималась его сольной карьерой, он был бы уже мертв.
В начале 2000-х семья снялась в реалити-шоу "Семейка Осборнов", ставшее самым просматриваемым на MTV.
Отношения Бейкона с Седжвик пришлись на сложный период его жизни. "Когда я достиг того, что считал дном, я встретил свою жену. У нас родились дети, происходили хорошие события. И я смог поддерживать себя, это всегда придавало мне сил", - рассказал актер в одном из интервью.
После совместной работы на съемочной площадке картины Лэнфорда Уилсона "Лимонное небо" в 1988 году, супруги вместе снимались в таких фильмах, как "Любимчик", "Пираты", "Убийство первой степени", "Дровосек".
Мерил Стрип вышла замуж за скульптора Дона Гаммера всего через полгода после смерти бывшего возлюбленного. У супругов четверо детей.
Пара познакомилась после того, как брат Мерил предложил ей переехать в нью-йоркский лофт скульптора, который в то время пустовал, поскольку Гаммер был в командировке. Когда Гаммер вернулся, они с квартиранткой быстро нашли общий язык.
Актеры познакомились в 1981 году на съемках ситкома "Закадычные друзья" и вновь встретились три года спустя в комедийном фильме "Волонтеры". Поскольку Уилсон имеет греческое происхождение и воспитывалась в православной семье, Хэнкс перед свадьбой перешел в ее веру.
Джейми влюбилась, когда увидела фото Кристофера из фильма "Это - Spinal Tap!" в журнале Rolling Stone. "Я выйду замуж за того парня", - сказала она, и на самом деле стала его женой через пять месяцев. У пары двое приемных дочерей.
Дензел познакомился с Паулеттой на съемках фильма "Вильма" в 1977 году. Пара поженилась спустя 6 лет. У них четверо детей.
Гитарист Rolling Stones женился на модели в 1983 году в Баха, Мексика.
История любви Сары Джессики Паркер, как и ее знаменитой героини "Секса в большом городе", произошла в Нью-Йорке. И вот уже 26 лет она и ее коллега по актерскому цеху Бродерик женаты.
Боно и Элисон познакомились в школе. А поженились в церкви Ирландии в 1982 году. У супругов четверо детей.
Поллан сыграла роль девушки Майкла в ситкоме "Семейные узы". Они поженились в 1988 году, когда сериал еще продолжался. У пары четверо детей.
Ведущая ток-шоу и бизнесмен вместе с 1986 года. Их первая встреча произошла на благотворительном мероприятии.
Рассел встретил свою судьбу в 1968 году, когда снимался в мюзикле братьев Шерман "Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр".
Сара познакомилась с Фредди на съемках фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" в 1997 году. Несколько лет спустя они сыграли Фреда и Дафну в фильме "Скуби-Ду".
В январе 1993 года Пфайффер встретила сценариста Келли, в том же году они поженились.
В 1992 году Стинг и Труди обвенчались в церкви святого Андрея в Уилтшире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Хорошо устроились: 15 звёзд, которые вышли замуж за богачей
- Дэнни Трехо признался, что уже 55 лет не пьет алкоголь
- Знаменитости, успевшие развестись до 30
- Голди Хоун объяснила, почему они с Куртом Расселом так и не узаконили отношения
- Папарацци засняли Джека Николсона впервые за 1,5 года