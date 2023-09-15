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18 знаменитых пар в момент начала отношений и сейчас

18 знаменитых пар в момент начала отношений и сейчас

Автор:
15 сентября 2023 10:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   брак   звезды   знаменитости   отношения   пара   
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Разводы в шоу-бизнесе - дело привычное. Всему виной такие негативные факторы, как пристальное внимание общественности и постоянное отсутствие дома из-за съемок. По данным исследования, процент разводов среди знаменитостей в первые годы брака на 67% выше, чем среди "простых" людей. Однако и в Голливуде есть исключения. Эти пары уже много лет трепетно хранят свою любовь.

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В 1996 году Дэвид смотрел клип группы Spice Girls и сказал своему приятелю, что женится на Posh (прозвище Виктории в группе). Девушка тогда не догадывалась о поклоннике: "Я не знала, кто он такой. Я никогда не увлекалась футболом".

Но и после первой встречи у них ничего не сложилось. В феврале 1997 года Виктория присутствовала на матче в Лондоне и заметила Дэвида в комнате отдыха игроков. "Я довольно застенчивый. Я просто поздоровался с ней, а потом вернулся в Манчестер. Я был очень расстроен и огорчен", - говорит Дэвид.

На следующем матче Дэвиду выпал еще один шанс познакомиться с Викторией. Футболист набрался смелости и попросил у девушки номер телефона. Виктория написала его на билете на самолет, который Бекхэм хранит до сих пор.

Пара связала себя узами брака в сентябре 1999 года, через четыре месяца после рождения первенца.


Джекман и Фернесс впервые увидели друг друга в 1996 году на съемках австралийского сериала "Коррелли". Признавшись в своих чувствах, звезда "Росомахи" был удивлен, что Деборра чувствует то же самое. Он считал, что у него нет никаких шансов, учитывая романтический интерес к актрисе со стороны других актеров.

Пара мечтала стать родителями, но после двух выкидышей приняла решение усыновить двоих детей: Оскара Максимилиана и Аву Элиот.


Пара познакомилась в 2000 году, когда Бейонсе было 18 лет. "Сначала мы дружили полтора года, прежде чем пошли на свидание. Мы полтора года общались по телефону, а это очень важный фундамент для отношений", - рассказала певица в интервью Опре Уинфри.

У музыкантов трое детей: Блю Айви и близнецы Сэр и Руми.


Оззи влюбился в Шэрон, когда она работала секретаршей у своего отца, музыкального менеджера Дона Ардена.

Шэрон поддерживала Оззи во время его тяжелой борьбы с алкоголизмом. Певец утверждает, что если бы она не занималась его сольной карьерой, он был бы уже мертв.

В начале 2000-х семья снялась в реалити-шоу "Семейка Осборнов", ставшее самым просматриваемым на MTV.


Отношения Бейкона с Седжвик пришлись на сложный период его жизни. "Когда я достиг того, что считал дном, я встретил свою жену. У нас родились дети, происходили хорошие события. И я смог поддерживать себя, это всегда придавало мне сил", - рассказал актер в одном из интервью.

После совместной работы на съемочной площадке картины Лэнфорда Уилсона "Лимонное небо" в 1988 году, супруги вместе снимались в таких фильмах, как "Любимчик", "Пираты", "Убийство первой степени", "Дровосек".


Мерил Стрип вышла замуж за скульптора Дона Гаммера всего через полгода после смерти бывшего возлюбленного. У супругов четверо детей.

Пара познакомилась после того, как брат Мерил предложил ей переехать в нью-йоркский лофт скульптора, который в то время пустовал, поскольку Гаммер был в командировке. Когда Гаммер вернулся, они с квартиранткой быстро нашли общий язык.


Актеры познакомились в 1981 году на съемках ситкома "Закадычные друзья" и вновь встретились три года спустя в комедийном фильме "Волонтеры". Поскольку Уилсон имеет греческое происхождение и воспитывалась в православной семье, Хэнкс перед свадьбой перешел в ее веру.


Джейми влюбилась, когда увидела фото Кристофера из фильма "Это - Spinal Tap!" в журнале Rolling Stone. "Я выйду замуж за того парня", - сказала она, и на самом деле стала его женой через пять месяцев. У пары двое приемных дочерей.


Дензел познакомился с Паулеттой на съемках фильма "Вильма" в 1977 году. Пара поженилась спустя 6 лет. У них четверо детей.


Гитарист Rolling Stones женился на модели в 1983 году в Баха, Мексика.


История любви Сары Джессики Паркер, как и ее знаменитой героини "Секса в большом городе", произошла в Нью-Йорке. И вот уже 26 лет она и ее коллега по актерскому цеху Бродерик женаты.


Боно и Элисон познакомились в школе. А поженились в церкви Ирландии в 1982 году. У супругов четверо детей.


Поллан сыграла роль девушки Майкла в ситкоме "Семейные узы". Они поженились в 1988 году, когда сериал еще продолжался. У пары четверо детей.


Ведущая ток-шоу и бизнесмен вместе с 1986 года. Их первая встреча произошла на благотворительном мероприятии.


Рассел встретил свою судьбу в 1968 году, когда снимался в мюзикле братьев Шерман "Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр".


Сара познакомилась с Фредди на съемках фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" в 1997 году. Несколько лет спустя они сыграли Фреда и Дафну в фильме "Скуби-Ду".


В январе 1993 года Пфайффер встретила сценариста Келли, в том же году они поженились.


В 1992 году Стинг и Труди обвенчались в церкви святого Андрея в Уилтшире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актер   брак   звезды   знаменитости   отношения   пара   
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13k
Андрей А Час назад
65 лет в браке
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3k
Deniss 7 минут назад
Курт Рассел не изменился
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16k
Majul Час назад
Настоящие семьи. Какие и должны быть в нормальном обществе!
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11k
Мафусаил Час назад
Как говориться: - Совет, да любовь!
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35k
Dobry vojak Svejk Час назад
Курт и Голди - красавчики ! )))
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