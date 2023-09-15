18 знаменитых пар в момент начала отношений и сейчас

В 1996 году Дэвид смотрел клип группы Spice Girls и сказал своему приятелю, что женится на Posh (прозвище Виктории в группе). Девушка тогда не догадывалась о поклоннике: "Я не знала, кто он такой. Я никогда не увлекалась футболом".

Но и после первой встречи у них ничего не сложилось. В феврале 1997 года Виктория присутствовала на матче в Лондоне и заметила Дэвида в комнате отдыха игроков. "Я довольно застенчивый. Я просто поздоровался с ней, а потом вернулся в Манчестер. Я был очень расстроен и огорчен", - говорит Дэвид.

На следующем матче Дэвиду выпал еще один шанс познакомиться с Викторией. Футболист набрался смелости и попросил у девушки номер телефона. Виктория написала его на билете на самолет, который Бекхэм хранит до сих пор.

Пара связала себя узами брака в сентябре 1999 года, через четыре месяца после рождения первенца.