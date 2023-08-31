Как выглядели в юности и молодости знаменитые актрисы

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Время не щадит даже звезд Голливуда. Однако многие из них и без помощи пластических хирургов сохраняют стать и красоту. Может, они знают рецепт эликсира молодости?
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Остальные Х.З. кто.... наверно какие-то пиндосские местечковые знаменитости...