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Как выглядели в юности и молодости знаменитые актрисы

Как выглядели в юности и молодости знаменитые актрисы

Автор:
31 августа 2023 11:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   возраст   звезды   знаменитости   молодость   тогда и сейчас   
1566
41

Время не щадит даже звезд Голливуда. Однако многие из них и без помощи пластических хирургов сохраняют стать и красоту. Может, они знают рецепт эликсира молодости?

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Метки: актриса   возраст   звезды   знаменитости   молодость   тогда и сейчас   
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10  комментариев
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25k
Сталкер 51 минуту назад
Очередная дура состряпала пост на тему: "Ну надо же! Люди стареют!"
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53k
smakido 2 минуты назад
Как говорится, за что купил - пресса, интернет лет 15 -20 назад сообщали, что Шер -это "ходячая" реклама пластических клиник, писали , что практически нет у нее на теле места, куда не к+снулся скальпель хирурга, включая ребра и даже форму коленей. А как..певица и актриса лично мне она очень даже нравится.
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482
Человек Разумный Полчаса назад
Как узнать что пост уперли с западного сайта ? Правильно, большая часть "знаменитостей" вообще хз кто такие :)
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3
leberdon 38 минут назад
О, а Моника Белуччи где?
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1k
Просто прохожий 41 минуту назад
Постарели естественно, в списке ипанутых "инженеров" своего тела не увидел.
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14k
GROMOZEKA 46 минут назад
Салли Филд отлично выглядит, для своих лет.
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24k
sssss3 48 минут назад
Шер, Барбару, Софи, Дайану Росс (с 1 песней), и Мерил Стрип видел давно давно, лет 20-30 назад.
Остальные Х.З. кто.... наверно какие-то пиндосские местечковые знаменитости...
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487
Илья 50 минут назад
Одна Софи Лорен норм , остальные страшные
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2k
friday2009 59 минут назад
Торжество пластической хирургии
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