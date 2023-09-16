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Актёры и актрисы 1990-х, которые становились обладателями премии «самый желанный»

Актёры и актрисы 1990-х, которые становились обладателями премии «самый желанный»

Автор:
16 сентября 2023 09:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 90-е   актриса   актёр   знаменитости   кино   победители   премия   
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Кинопремия MTV присуждала награды актёрам в категории «Самый желанный мужчина» и «Самая желанная женщина» за роли в кино с 1992 по 1996 года. Предлагаю узнать, кто из мужчин и женщин запомнился своей горячей игрой.

Среди номинантов было немало известных своей красотой актёров, таких как Деми Мур, Антонио Бандерас, но, на удивление, они оставались позади конкурентов-победителей. Отбор шёл по фильмам самых разных жанров: триллер, мелодрама, комедия.

Кто же запомнился из 1990-х горячей игрой и обжигающим очарованием среди мужчин и женщин, читайте ниже!

Киану Ривз, 1992

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Киану Ривз стал победителем в номинации «Самый желанный мужчина» за роль Джонни Юта в боевике «На гребне волны» (1991), обойдя Жан-Клода ван Дамма, Патрика Суэйзи и других актёров.

Линда Хэмилтон, 1992

За роль Сары Коннор в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991) актриса получила не только награду от MTV, но и от «Сатурна» в номинации «лучшая актриса».

Кристиан Слейтер, 1993

Кристиан Слейтер получил сразу две награды: за роль Адама и за поцелуй с актрисой Марисей Томей в фильме «Дикое сердце» (1993).

Шэрон Стоун, 1993

Шэрон Стоун просто не могла не получить эту награду за роль Кэтрин Трамелл в «Основном инстинкте» (1992).

Уильям Болдуин, 1994

После успеха Шэрон Стоун в «Основном инстинкте» она снялась в драматическом триллере «Щепка» (1993), но не стала самой желанной на этот раз. В категории «Самый желанный мужчина» был отмечен её напарник по фильму Уильям Болдуин, который сыграл Зика Хокинса.

Джанет Джексон, 1994

Мелодрама «Поэтичная Джастис» (1993), в которой главные роли сыграли Тупак Шакур и Джанет Джексон. За роль Джастис певица была удостоена награды MTV.

Брэд Питт, 1995

Брэд Питт взял номинацию за роль Луи в фильме «Интервью с вампиром», обойдя своего экранного партнёра — Тома Круза.

Сандра Буллок, 1994

Сандра Буллок в роли Энни Портер («Скорость», 1994) обошла даже Кэмерон Диаз в роли Тины («Маска», 1994).

Брэд Питт, 1996

Дважды чемпион на этот раз завоевал сердца ролью Дэвида Миллса («Семь», 1995).

Алисия Сильверстоун, 1996

Алисия Сильверстоун в роли богатой школьницы Шер («Бестолковые», 1995) обошла Сандру Буллок, Николь Кидман, Деми Мур и Мишель Пфайффер.

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Метки: 90-е   актриса   актёр   знаменитости   кино   победители   премия   
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3  комментария
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Андрей Иванов 48 минут назад
Насчёт мужиков сказать не могу, но бабы - середнячок + косметика. На "самые желанные" не тянут. Нет, при случае вдуть можно, но так я и более страшным могу при случае. В общем - это рейтинг прыщавых подростков-киноманов
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Walther 7 минут назад
А как же Тома нашего Круза не упомянули?
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