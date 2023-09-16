Актёры и актрисы 1990-х, которые становились обладателями премии «самый желанный»

Среди номинантов было немало известных своей красотой актёров, таких как Деми Мур, Антонио Бандерас, но, на удивление, они оставались позади конкурентов-победителей. Отбор шёл по фильмам самых разных жанров: триллер, мелодрама, комедия.

Кто же запомнился из 1990-х горячей игрой и обжигающим очарованием среди мужчин и женщин, читайте ниже!

Киану Ривз, 1992