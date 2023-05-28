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Тупой и еще тупее: средняя школа в Техасе отложила выпускной, т.к. 85% учеников не смогли получить аттестат

Тупой и еще тупее: средняя школа в Техасе отложила выпускной, т.к. 85% учеников не смогли получить аттестат

Автор:
28 мая 2023 23:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Техас   аттестат   неуспеваемость   уровень образования   ученики   учителя   школа   школьники   экзамены   
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Из 33-х выпускников смогли одолеть школьную программу только 5 человек. Дирекция учебного заведения в шоке (и мы тоже).

В средней школе городка Марлин в Техасе полный аллес капут: выпускной вечер откладывается, т.к. некому вручать аттестаты. Из-за проблем с успеваемостью и поведением 85% учеников выпускного класса не получат диплом об окончании учебного заведения, пока как-то не исправят оценки. Дирекция Marlin High School приняла решение в сложившихся обстоятельствах отложить выпускной на июнь и объявило о сборе родителей, чтобы сообщить о нововведениях.


Руководство школы уверено, что ученики соберутся с силами и покажут, на что они способны. В конце концов, дирекция старается всячески облегчить школярам жизнь: вот и на четырёхдневную неделю недавно перевели, чтобы детишечки меньше уставали, реже пропускали занятия и лучше успевали в учёбе. Но, похоже, это не помогло.


О беде с неучами решили рассказать во всеуслышанье в соцсетях - глядишь, ученики застесняются и как начнут навёрстывать школьную программу! А еще чтобы эта ситуация стала уроком для всех остальных. Станет ли?

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Метки: Техас   аттестат   неуспеваемость   уровень образования   ученики   учителя   школа   школьники   экзамены   
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33k
Андрей Иванов 39 минут назад
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19k
Александр 9 минут назад
Сестра переехала в Италию с дочкой, после того как племянница подучила язык пошла в обычную школу и стала там вполне успешно учиться, лучше многих одноклассников.
Так её как-то упрекнули что она хорошо учится, сказали, ты же русская, вот и тебе проще учиться и умней. В этом году выпускной. Там есть ученик, ему уже 20 лет и его на второй год несколько раз оставляли
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