Тупой и еще тупее: средняя школа в Техасе отложила выпускной, т.к. 85% учеников не смогли получить аттестат

Руководство школы уверено, что ученики соберутся с силами и покажут, на что они способны. В конце концов, дирекция старается всячески облегчить школярам жизнь: вот и на четырёхдневную неделю недавно перевели, чтобы детишечки меньше уставали, реже пропускали занятия и лучше успевали в учёбе. Но, похоже, это не помогло.

О беде с неучами решили рассказать во всеуслышанье в соцсетях - глядишь, ученики застесняются и как начнут навёрстывать школьную программу! А еще чтобы эта ситуация стала уроком для всех остальных. Станет ли?