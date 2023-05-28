Тупой и еще тупее: средняя школа в Техасе отложила выпускной, т.к. 85% учеников не смогли получить аттестат

Из 33-х выпускников смогли одолеть школьную программу только 5 человек. Дирекция учебного заведения в шоке (и мы тоже).
В средней школе городка Марлин в Техасе полный аллес капут: выпускной вечер откладывается, т.к. некому вручать аттестаты. Из-за проблем с успеваемостью и поведением 85% учеников выпускного класса не получат диплом об окончании учебного заведения, пока как-то не исправят оценки. Дирекция Marlin High School приняла решение в сложившихся обстоятельствах отложить выпускной на июнь и объявило о сборе родителей, чтобы сообщить о нововведениях.
Руководство школы уверено, что ученики соберутся с силами и покажут, на что они способны. В конце концов, дирекция старается всячески облегчить школярам жизнь: вот и на четырёхдневную неделю недавно перевели, чтобы детишечки меньше уставали, реже пропускали занятия и лучше успевали в учёбе. Но, похоже, это не помогло.
О беде с неучами решили рассказать во всеуслышанье в соцсетях - глядишь, ученики застесняются и как начнут навёрстывать школьную программу! А еще чтобы эта ситуация стала уроком для всех остальных. Станет ли?
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Так её как-то упрекнули что она хорошо учится, сказали, ты же русская, вот и тебе проще учиться и умней. В этом году выпускной. Там есть ученик, ему уже 20 лет и его на второй год несколько раз оставляли