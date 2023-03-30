30 ярких примеров отличного городского планирования

В больших городах полно возможностей, но не меньше проблем. Шум транспорта, изнуряющие поездки на работу и загрязнение окружающей среды — всё это прямо влияет на наше здоровье и благополучие, и градостроители несут ответственность за то, чтобы мы все не посходили с ума, просто живя своей жизнью в мегаполисе. И вот подборка случаев, когда они справились на «отлично».
Водители, которые не превышают ограничание скорости, автоматически принимают участие в лотерее, призовой фонд которой формируется из штрафов, взысканных с нарушителей. В результате средняя скорость городского движения снизилась с 32 до 25 км/ч — на 22%.
2. Переход с подсветкой во Франции: подсветка включается автоматически, чтобы предупредить водителей о пешеходе
6. «Не знаю почему, но мне просто нравится, когда городские элементы вот так огибают природу. Стокгольм, Швеция»
11. Еще пару лет назад эти мини-сады в Париже были парковочными местами. Их засадили фруктовыми деревьями и цветущими кустарниками
13. «Мой город, Дели, переделывает свои дерьмовые, ориентированные на машины бесполезные дороги; вот половина одной такой дороги восстановлена»
16. Венские резервуары для хранения газа, построенные в 1896 году и преобразованные в многофункциональные здания с 1995 по 2001 год
20. «Бугристые переходы для слепых во Франции повсюду; надеюсь, что и в других странах так же»
22. Светофор с зеркалом, позволяющим водителям видеть пешеходов/велосипедистов в «слепых зонах»
24. «Год назад у нас появилась возможность изменить дизайн нашей улицы, и мы очень довольны результатом»
25. В 2017 году автомойку в Стэмфорде, Великобритания, заменили вот такими красивыми новыми таунхаусами в георгианском стиле
29. «В моем городе местами убирают уличные парковки и создают эти «парклеты». Гораздо лучшее использование пространства»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Особое спасибо за сужение дорог будет от различных городских, экстренных служб и доставщиков.
Ну ничего, зато вам вот кафе из бывшего дерьмостока, не обляпайтесь.
Давайте уберём вёдра на подземный паркинг.
А сколько стоит этот паркинг не сообщается.
У меня в доме от 2 млн за парковочное место.
Конечно удобно зимой. Прогрев не нужен.
выходишь в рубашке из лифта, и в машину.
Красиво? Да.
Но оно таких денег не стоит.