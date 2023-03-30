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30 ярких примеров отличного городского планирования

30 ярких примеров отличного городского планирования

Автор:
30 марта 2023 17:57
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: архитектура   вокруг света   город   городское планирование   улицы   урбанистика   
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В больших городах полно возможностей, но не меньше проблем. Шум транспорта, изнуряющие поездки на работу и загрязнение окружающей среды — всё это прямо влияет на наше здоровье и благополучие, и градостроители несут ответственность за то, чтобы мы все не посходили с ума, просто живя своей жизнью в мегаполисе. И вот подборка случаев, когда они справились на «отлично».

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Водители, которые не превышают ограничание скорости, автоматически принимают участие в лотерее, призовой фонд которой формируется из штрафов, взысканных с нарушителей. В результате средняя скорость городского движения снизилась с 32 до 25 км/ч — на 22%.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   вокруг света   город   городское планирование   улицы   урбанистика   
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14  комментариев
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5k
[email protected]@bux 2 часа назад
Пост заточенный на пешеходов. Чем тошниться по городу 25 км/ч, конечно лучше пешком или на велосипеде. Но если диаметр города превышает 20 км, то и пешкодрал, и велосипед, и 25 км/ч это не вариант. Вся жизнь пройдет не в этих пасторальных двориках, а в дороге, и будешь чувствовать себя хоббитом который обязан вечно тащить какое-то гребанное кольцо в какие-то пикуля.
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118
Серж 6 минут назад
Бледные вопельки от эко-дуремаров. Единичные случаи.
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44k
turyst 13 минут назад
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turyst 13 минут назад
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turyst 13 минут назад
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2k
ssb05 Полчаса назад
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9k
Garpia121 Полчаса назад
Это все конечно замечательно. Всё озеленили, дороги сузили, парковки убрали. И где теперь машины ставить? Если их город за 30 минут из конца в конец пройти можно, вполне приемлемо. А если у нас, такое не пройдет. Если и будут подземные парковки, то за такие деньги, что с ума сойти.
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14k
Кот Скрипалей 51 минуту назад
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17k
Александр Сучков Час назад
А пупырки для слепых на асфальте- не диковинка. И не только перед "зеброй" а и другие случаи есть. В Москве уже много лет практикуется. А если покопаться в фото столицы, то очень много можно увидеть, что сделано не хуже, чем в гейропе.
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29k
Владимир Час назад
Везде парковки значит убирают. То есть у людей теперь по факту и выбора тот нет, машины будут покупать лишь самые богатые, кто сможет себе парковку обеспечить.
Особое спасибо за сужение дорог будет от различных городских, экстренных служб и доставщиков.
Ну ничего, зато вам вот кафе из бывшего дерьмостока, не обляпайтесь.
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1k
K_II_T Час назад
В основном чушь уровня:
Давайте уберём вёдра на подземный паркинг.
А сколько стоит этот паркинг не сообщается.

У меня в доме от 2 млн за парковочное место.
Конечно удобно зимой. Прогрев не нужен.
выходишь в рубашке из лифта, и в машину.
Красиво? Да.
Но оно таких денег не стоит.
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3k
kleyman 2 часа назад
Всегда знал, что велопередасты, любят в себя совать все продолговатые предметы. Но чтоб заглатывать банан на ходу, это уже перебор.
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