Мрачные закоулки столицы 70-х

Российская столица – удивительный город. Многогранный, яркий, техногенный мегаполис, не спящий, пронизанный венами-ветками метро. Но не всегда Москва была такой. Были у неё и свои мрачноватые закоулки, где жил дух старого города. Такой Москва была относительно недавно, буквально в 80-х.
Когда-то это была территория, застроенная купеческими домами. Внизу располагались лавки, наверху жили семьи. После революции, когда был взял курс на уплотнение, они превратились в коммунальные квартиры, где проживало по несколько семей. Основная часть застройки была снесена перед Олимпиадой 1980 года.
Название получил в честь церкви Живоначальной Троицы. Парадоксально, но после революционных событий название почему-то не сменили. В начале прошлого века эта территория застраивалась доходными домами.
Поразительно, но сохранилась и церковь.
Вплоть до 70-х здесь возводили деревянные бараки.
В XIX веке в здании располагалась популярная булочная. Соответствующий антураж фото придают превратившиеся в ледяную ограду сугробы и пожилая женщина, по-видимому, выбравшаяся за покупками.
Ощущаются уют и какая-то трогательная местечковая провинциальность. Во многом это объясняет минимальное количество автомобилей в то время.
Деревянные дома еще в 70-х составляли как минимум половину всей столичной застройки. Впрочем, такую картину можно встретить и сегодня во многих городах с населением менее 100 тысяч. А уж в небольших поселках и деревнях это обычная картина мира.
В современной Москве сложно отыскать что-то подобное в наши дни.
Атмосферно и даже несколько сюрреалистично.
Несмотря на флер мрачности, от этих фото исходит какая-то теплая душевность, словно возвращаешься в хорошее место, которое покинул очень давно.
А вы бы хотели побродить по улицам старой Москвы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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