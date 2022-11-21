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Мрачные закоулки столицы 70-х

Мрачные закоулки столицы 70-х

Автор:
21 ноября 2022 14:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Москва   Прошлое   Улица   вид   дом   застройка   ностальгия   переулок   старый-город   
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Российская столица – удивительный город. Многогранный, яркий, техногенный мегаполис, не спящий, пронизанный венами-ветками метро. Но не всегда Москва была такой. Были у неё и свои мрачноватые закоулки, где жил дух старого города. Такой Москва была относительно недавно, буквально в 80-х.

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Когда-то это была территория, застроенная купеческими домами. Внизу располагались лавки, наверху жили семьи. После революции, когда был взял курс на уплотнение, они превратились в коммунальные квартиры, где проживало по несколько семей. Основная часть застройки была снесена перед Олимпиадой 1980 года.

Название получил в честь церкви Живоначальной Троицы. Парадоксально, но после революционных событий название почему-то не сменили. В начале прошлого века эта территория застраивалась доходными домами.

Поразительно, но сохранилась и церковь.

Вплоть до 70-х здесь возводили деревянные бараки.

В XIX веке в здании располагалась популярная булочная. Соответствующий антураж фото придают превратившиеся в ледяную ограду сугробы и пожилая женщина, по-видимому, выбравшаяся за покупками.

Ощущаются уют и какая-то трогательная местечковая провинциальность. Во многом это объясняет минимальное количество автомобилей в то время.

Деревянные дома еще в 70-х составляли как минимум половину всей столичной застройки. Впрочем, такую картину можно встретить и сегодня во многих городах с населением менее 100 тысяч. А уж в небольших поселках и деревнях это обычная картина мира.

В современной Москве сложно отыскать что-то подобное в наши дни.

Атмосферно и даже несколько сюрреалистично.

Несмотря на флер мрачности, от этих фото исходит какая-то теплая душевность, словно возвращаешься в хорошее место, которое покинул очень давно.

А вы бы хотели побродить по улицам старой Москвы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Прошлое   Улица   вид   дом   застройка   ностальгия   переулок   старый-город   
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1  комментарий
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Rus77 56 минут назад
Я бы очень хотел, пусть без благ которые дал нам капитализм, зато без проституток, бомжей, наркоманов, гомосеков, и прочей швали! А ещё больше по Сталинской Москве!
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