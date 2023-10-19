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25 раз, когда питомцы напрочь забыли о хороших манерах

25 раз, когда питомцы напрочь забыли о хороших манерах

Автор:
19 октября 2023 21:50
Сообщество : Животные
Метки: Напрочь   Питомцы   Хорошие   забыли   манеры   хулиганы   
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Хотя все мы любим своих питомцев, но иногда кажется, что они нам за что-то мстят. Это все потому, что эти маленькие хулиганы занимают лучшие места на диване, портят наши дома, крадут вещи и многое другое. Но, возможно, дело не в мести, скорее всего у них есть пробелы в воспитании. В этом посте вы увидите братьев наших меньших, которые наотрез отказываются быть хорошими мальчиками и девочками.

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Метки: Напрочь   Питомцы   Хорошие   забыли   манеры   хулиганы   
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