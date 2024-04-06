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17 хулиганистых питомцев, которые слишком милы, чтобы им досталось на орехи

17 хулиганистых питомцев, которые слишком милы, чтобы им досталось на орехи

Автор:
06 апреля 2024 23:20
Сообщество : Животные
Метки: Милы   На орехи   Питомцы   Хорошие   досталось   хулиганистые   
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Когда дело доходит до обучения наших питомцев некоторым правилам, на ум в первую очередь приходят собаки. Но специалисты утверждают, что можно научить командам и кошку. Но ничто не может гарантировать, что питомец будет хорошим мальчиком или девочкой всё время. В этом посте вы увидите усатых и хвостатых, которые не следуют правилам, но делают это так мило, что злиться на них просто невозможно.

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Метки: Милы   На орехи   Питомцы   Хорошие   досталось   хулиганистые   
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DarSie
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