17 хулиганистых питомцев, которые слишком милы, чтобы им досталось на орехи

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Когда дело доходит до обучения наших питомцев некоторым правилам, на ум в первую очередь приходят собаки. Но специалисты утверждают, что можно научить командам и кошку. Но ничто не может гарантировать, что питомец будет хорошим мальчиком или девочкой всё время. В этом посте вы увидите усатых и хвостатых, которые не следуют правилам, но делают это так мило, что злиться на них просто невозможно.
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3. Ему нравится лежать перед дверью для кошек и кусать своих братьев и сестер, когда они пытаются пройти через нее
5. Я завязала мешок с мусором, побежала за более прочным пакетом, затем услышала громкий хлопок
15. Новая кровать моей собаки из пены с эффектом памяти. Он понял, что подушка мужа сделана из того же материала, и теперь думает, что это его вторая кровать
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