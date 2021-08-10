15 домашних хулиганов, которым плевать на хорошие манеры

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Мы прекрасно знаем все правила приличия, и стараемся вести себя культурно в обществе. Но при воспитании наших домашних животных у нас иногда опускаются руки, ведь эти нахальные создания зачастую отказываются себя вести как хорошие мальчики и девочки. В этом посте вы увидите питомцев-бунтарей, которых успели заснять их хозяева.
Шалость удалась
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Как ты смеешь есть первым?
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