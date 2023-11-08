Убийственная Клодин: как певица лишила жизни богатейшего горнолыжника мира

Обвинения рассыпались как карточный домик. Для защиты бывшей жены шоумен привлёк лучших адвокатов. И вскоре Клодин вышла на свободу. Впрочем, свобода стала для неё клеткой. Карьера вскоре после случая сошла на нет. Лонже осталась в одиночестве, всеми презираемая и покинутая. Сейчас разменявшая девятый десяток старушка живёт в Аспене (Колорадо), лишь изредка выбираясь в магазин и спиной ощущая презрительные взгляды редких гостей курорта, которым успели рассказать неоднозначную, но грустную историю.

После смерти Сабича группа The Rolling Stones написала песню Claudine. Которую музыканты во избежание скандала не стали включать ни в один из альбомов.