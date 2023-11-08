Убийственная Клодин: как певица лишила жизни богатейшего горнолыжника мира

В 70-х эта яркая девушка часто появлялась на экранах. Оно и понятно: даже без выдающихся вокальных данных она покоряла слушателей особыми тембром и выразительностью голоса, доступными француженкам. А потом пропала.
Клодин Лонже родилась в Париже в 1942 году. В 1961 перебралась в Штаты, познакомилась со звездой Энди Вильямсом – телеведущим, актёром и певцом. Они поженились. Но ни годы брака, ни рождение детей не помогли сохранить семью. Впрочем, добрые отношения остались и после развода, когда каждый из бывших супругов пошёл своей дорогой.
Для Клодин новым этапом стал Спайдер. Так Владимира Сабича (1942-1976) называл его отец за длинные и тощие конечности. Впрочем, физиологическая особенность помогла пареньку. «Паук»-Сабич – американский спортсмен-горнолыжник, принимавший участие в зимних Олимпийский играх 1968 года. Чемпион по лыжным гонкам 1971 и 1972 годов в общем зачёте Ski World Pro Tour. Впоследствии Владимира назовут богатейшим лыжным гонщиком. Спортсмен станет прототипом персонажа картины «Гонщик на склоне».
Пара познакомилась в ресторане. Между спортсменом и певицей проскочила искра. Они начали встречаться. Клодин здорово поддержала избранника, когда лыжник повредил на трассе позвоночник и долго восстанавливался.
«Паук» вернулся в спорт. Конечно, прежних высот уже не достиг, но продолжал оставаться известным спортсменом. На привлекательного знаменитого мужчину всегда обращали внимание дамы всех возрастов. Поэтому посещение вечеринок и тусовок для Клодин превратилось в пытку. Ни для кого не было секретом, что женщина безумно ревновала возлюбленного ко всем и вся. Тем более что была на несколько лет старше, с детьми. Вдруг уйдёт?
Владимир устал от постоянных скандалов и предложил расстаться. Расставание произошло специфическим образом: Клодин выстрелила Сабичу в живот из антикварного пистолета. Мужчина скончался на месте.
Полицейские, прибывшие на вызов, арестовали женщину. Но приговор по делу об, как утверждала обвиняемая, случайном убийстве, оказался просто парадоксальным: 30 дней заключения. Дней, не лет. А всё потому что к делу подключился бывший муж Клодин. Изъятый в качестве улики дневник певицы не приобщили к делу. Анализ крови, в которой был обнаружен кокаин, тоже – нарушена процедура. Осмотр пистолета (к слову, на пуле было целых три засечки), проводил полицейский, не являющийся экспертом по оружию. Его тоже признали недействительным.
Обвинения рассыпались как карточный домик. Для защиты бывшей жены шоумен привлёк лучших адвокатов. И вскоре Клодин вышла на свободу. Впрочем, свобода стала для неё клеткой. Карьера вскоре после случая сошла на нет. Лонже осталась в одиночестве, всеми презираемая и покинутая. Сейчас разменявшая девятый десяток старушка живёт в Аспене (Колорадо), лишь изредка выбираясь в магазин и спиной ощущая презрительные взгляды редких гостей курорта, которым успели рассказать неоднозначную, но грустную историю.
После смерти Сабича группа The Rolling Stones написала песню Claudine. Которую музыканты во избежание скандала не стали включать ни в один из альбомов.
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Ну да, ну да...