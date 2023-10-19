Драма: гостья видит, как бывший муж женится на её лучшей подруге

"Я совершила невероятную глупость - доверилась лучше подруге и развелась с мужем. Слишком поздно поняла, что еще люблю его", - призналась девушка.

В 25 лет она вышла замуж за любимого человека, однако семейная жизнь не заладилась. Начались разногласия и конфликты, угасла былая страсть.