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Драма: гостья видит, как бывший муж женится на её лучшей подруге

Драма: гостья видит, как бывший муж женится на её лучшей подруге

Автор:
19 октября 2023 10:42
Сообщество : Истории
Метки: Китай   жена   лучшая подруга   муж   свадьба   скандал   
1971
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Жительница китайского города Хубэй испытала шок, когда увидела жениха своей лучшей подруги. Новобрачным оказался бывший муж гостьи. Та не смогла сдержать эмоций и разрыдалась.

"Я совершила невероятную глупость - доверилась лучше подруге и развелась с мужем. Слишком поздно поняла, что еще люблю его", - призналась девушка.

В 25 лет она вышла замуж за любимого человека, однако семейная жизнь не заладилась. Начались разногласия и конфликты, угасла былая страсть.


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Бытовые мелочи становились причиной серьезных ссор. Муж не мог бесконечно терпеть эти мучения. В конце концов его терпение иссякло.

В этот период лучшая подруга утешала девушку и пела дифирамбы мужу: "Если ты не умеешь ценить такого хорошего мужчину, то его легко уведет другая женщина, нежная и терпеливая"


Послушавшись совета подруги, она попыталась примириться с мужем. Однако ежедневные ссоры продолжались, и супруги развелись.

После развода девушка оборвала все контакты с бывшим мужем и перестала общаться с подругой, но та вскоре прислала приглашение на свадьбу.

В день торжества китаянка увидела на сцене бывшего мужа и лучшую подругу. Гостья разрыдалась, вспоминая то время, когда сама была в подвенечном платье рядом с любимым.

Поспешное решение о разводе привело к тому, что она лишилась счастья.

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Метки: Китай   жена   лучшая подруга   муж   свадьба   скандал   
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13  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
они были созданы друг для друга, у них даже полоски на глазах одинаковые
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2k
Михаил 38 минут назад
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3k
Χάρων 39 минут назад
Подруга же ей говорила что мужик классный, уговаривала НЕ разводиться. В чём проблема?
Что сама дура?
Подружка же не была разлучницей. Просто подобрала ХОЛОСТОГО мужика.
А то, что он оказался БЫВШИМ подруги уже никакого значения не имеет.
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7k
V2.Smirnov 43 минуты назад
Идеальная месть!

P.S. Судя по приглашению - подруга только прикидывалась подругой, а сама держала камень за пазухой. Мастер манипуляции и долговременной интриги. Жене заливала, что та права и нечего мужикам потакать. А мужу, что он крут и его не ценят.
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7k
pilgrimnl 49 минут назад
и как угадать, сто она плачет и расстроена, а не просто пялится на молодоженов?
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14k
Всё – приехали! 49 минут назад
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259
ruslan d 53 минуты назад
А подруга молодец
змея еще та
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7k
Умница-красавица 56 минут назад
Да обозналась она! Китайцы ж все на одно лицо)))
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56k
dima423 2 часа назад
Ну подруга то молодец, не увела мужа, а до последнего пыталась донести этой дуре что у нее хороший муж, а она сама епанутая... но до епанашки видать так и не дошло. Думаю с новой женой ему будет комфортнее, походу она мудрее первой)
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