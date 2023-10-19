Драма: гостья видит, как бывший муж женится на её лучшей подруге

Жительница китайского города Хубэй испытала шок, когда увидела жениха своей лучшей подруги. Новобрачным оказался бывший муж гостьи. Та не смогла сдержать эмоций и разрыдалась.
"Я совершила невероятную глупость - доверилась лучше подруге и развелась с мужем. Слишком поздно поняла, что еще люблю его", - призналась девушка.
В 25 лет она вышла замуж за любимого человека, однако семейная жизнь не заладилась. Начались разногласия и конфликты, угасла былая страсть.
Бытовые мелочи становились причиной серьезных ссор. Муж не мог бесконечно терпеть эти мучения. В конце концов его терпение иссякло.
В этот период лучшая подруга утешала девушку и пела дифирамбы мужу: "Если ты не умеешь ценить такого хорошего мужчину, то его легко уведет другая женщина, нежная и терпеливая"
Послушавшись совета подруги, она попыталась примириться с мужем. Однако ежедневные ссоры продолжались, и супруги развелись.
После развода девушка оборвала все контакты с бывшим мужем и перестала общаться с подругой, но та вскоре прислала приглашение на свадьбу.
В день торжества китаянка увидела на сцене бывшего мужа и лучшую подругу. Гостья разрыдалась, вспоминая то время, когда сама была в подвенечном платье рядом с любимым.
Поспешное решение о разводе привело к тому, что она лишилась счастья.
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Что сама дура?
Подружка же не была разлучницей. Просто подобрала ХОЛОСТОГО мужика.
А то, что он оказался БЫВШИМ подруги уже никакого значения не имеет.
P.S. Судя по приглашению - подруга только прикидывалась подругой, а сама держала камень за пазухой. Мастер манипуляции и долговременной интриги. Жене заливала, что та права и нечего мужикам потакать. А мужу, что он крут и его не ценят.