Может ли иностранец жениться на девушке из Северной Кореи?

Ах да…еще и родители. Несмотря на то, что большинство представителей старшего поколения северокорейских граждан в принципе не против, чтобы их дочери выходили замуж за иностранцев и уезжали жить за границу, чаще всего стараются все же отговорить их от подобных решений. Дело в том, что в Северной Корее престарелые родители, так же как и в Японии, и в Китае, практически целиком и полностью зависят от своих детей, и их отъезд в другой город, а уж тем более в другую страну – ощутимый удар и по финансовой, и по моральной стороне вопроса.