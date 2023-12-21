Может ли иностранец жениться на девушке из Северной Кореи?

В Северной Корее брак считается не просто желательным, а обязательным событием в жизни каждого человека, независимо от пола. В продолжении поста вы узнаете, реально ли жениться на девушке из Северной Кореи.
В Северной Корее, как и в любой другой азиатской стране, очень сильны родственные связи и семейные ценности. Семья для северокорейцев – фундамент, на котором базируется вся их жизнь; связующее звено, скрепляющее воедино не только членов одной семьи, но и общество в целом, и, конечно же, наивысшая ценность в жизни…разумеется, после их верховного предводителя.
Поэтому к созданию семьи северокорейские граждане подходят со всей ответственностью, ведь они выбирают не просто супруга или супругу, партнера, с которым они пойдут по жизни и продолжат род, но и, своего рода, коллегу для совместного труда на благо страны и ее руководства.
Собственно, во многом именно по этой причине большинство браков в Северной Корее лишены какой-то романтической подоплеки, а имеют под собой исключительно практичные основания. Да и существующая в стране идеология, надо признать, всячески этому способствует.
Северокорейцам десятилетиями рассказывали о мудрости и доброте Ким Ир Сена, о его великодушии по отношению к сиротам – сыновьям и дочерям героев партизанского сопротивления или Корейской войны, павших в бою. Эти истории, как правило, повествовали о том, как Ким Ир Сен, а в дальнейшем и его сын Ким Чен Ир, узнав о незавидной судьбе сироты, незамедлительно устраивал его личную жизнь и находил ему пару из семьи с безупречным революционным наследием.
Понятное дело, подобные сюжеты едва ли могли впечатлить иностранного обывателя, однако они для него и не предназначались. Рассказы о том, какой должна быть идеальная северокорейская семья, адресованы, прежде всего, старшему поколению, которое сегодня, как и много лет назад, придерживается мнения, что поиск идеального партнера для своего чада, целиком и полностью лежит на плечах родителей, и только они ответственны за то, какой в итоге получится молодая семья.
Как и в Японии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме и других азиатских странах, где без родительского одобрения не заключается ни один брак, в Северной Корее слово старших также имеет огромный вес, поскольку поиск подходящего партнера для своего ребенка является важной обязанностью любого родителя в КНДР. Так завещал Ким Ир Сен.
До 70-80 годов прошлого столетия большинство браков или чунъмэ (брак по сговору) в Северной Корее заключалось исключительно по решению старших - причем выбором подходящего брачного партнера занимались не только родители, но и начальники.
В современной же Северной Корее брак имеет несколько иную концепцию или ёнэ, когда решение о создании семьи молодые люди принимают самостоятельно без посредничества в виде родителей или руководителей. Этот вид брака, в принципе, можно назвать «браком по любви», однако с сильными чувствами он не имеет ничего общего. Просто в один прекрасный момент два одиноких человека встречаются и решают, что им пора создавать семью.
При этом важно учитывать тот факт, что вступление в брак в Северной Корее является обязательным условием. Идеология КНДР сделала свое дело, сформировав в головах граждан стойкую уверенность в том, что каждый северокореец по достижении определенного возраста должен создать семью.
И, если раньше желательным для заключения брачного союза считался возраст 20-25 лет, то сегодня эта цифра несколько изменилась. Абсолютно нормальной в КНДР считается ситуация, когда мужчина вступает в брак, спустя некоторое время после возвращения из армии, где он проводит десять лет. К этому моменту мужчина-кореец достигает возраста 30 лет и ищет себе супругу на пару-тройку лет младше.
Но оптимальный возраст — это еще далеко не все. Идеальная жена должна быть скромной, воспитанной, трудолюбивой; уметь вести хозяйство и хорошо готовить. Здесь ничего нового, поскольку в Северной Корее за многие годы социальные роли в семье практически не изменились: мужчина, по-прежнему, добытчик, а женщина – хранительница очага. Однако кого же рядом с собой хотят видеть сами кореянки? Одно время их предпочтения склонялись в пользу партийных работников и офицеров. Понятное дело, хорошая репутация и стабильное положение играют важное значение в северокорейском обществе.
Затем взоры барышень из КНДР обратились к дипломатам, работникам внешней торговли и морякам — другими словами, всем тем, кто имел постоянный доступ к иностранной валюте. Ну а в голодные 90-е социальное положение мужчин было уже не так важно, как наличие у него денег. Поэтому идеальными мужьями считались деятели черного или, скорее, «серого» рынка – другими словами, успешные предприниматели, способные при любом раскладе заработать свою «копеечку». Ну и, конечно же, все они должны были быть корейцами – точнее, гражданами КНДР.
К слову, данный принцип, касающийся национальности, в Северной Корее работает и сегодня, как, впрочем, и в любой другой стране мира. Согласитесь, брак с иностранцем – это практически всегда длительный процесс узнавания и притирки, связанный в основном с разностью менталитетов и традиционных ценностей. И, надо признать, что многим интернациональным парам даже по истечении нескольких лет так и не удается найти общий знаменатель в семейных отношениях. Что уж говорить про северокорейских граждан со своими совершенно особенными взглядами и на семью, и на жизнь в целом.
И тут важно отметить, что в целом браки между северокорейскими девушками и иностранными молодыми людьми в КНДР не возбраняются. Государство такую процедуру не запрещает. Просто заграничный принц должен понимать, что, беря в жены гражданку Северной Кореи, он должен будет увезти ее к себе на родину – остаться в КНДР новоиспеченная семья не сможет. Более того, ему придется взять на себя все заботы по интеграции своей жены в совершенно новое и неизвестное для нее общество. И вот тут могут начаться первые проблемы…
Всю жизнь воспитывавшись под давлением северокорейской идеологии и живя под диктовку верховного лидера, оказавшись в другом, более свободном и демократичном обществе, далеко не все девушки из Северной Кореи способны принять новые правила жизни. И дело не в том, что они плохие, а, скорее, непривычные.
В совершенно новом для себя заграничном обществе, где необходимо думать своей головой, самостоятельно принимать решения, а также, возможно, вносить определенный вклад в семейный бюджет –жить, действительно, непросто.
Другое дело, когда всем необходимым тебя обеспечивает государство, а ты знай себе веди хозяйство, ухаживай за мужем да нянчи детей. Все просто и понятно, и никакой неопределенности! Именно поэтому кореянки, хоть и мечтают о заграничном принце и лучшей жизни, чаще всего отдают предпочтение своим соотечественникам… потому, что так проще.
Ах да…еще и родители. Несмотря на то, что большинство представителей старшего поколения северокорейских граждан в принципе не против, чтобы их дочери выходили замуж за иностранцев и уезжали жить за границу, чаще всего стараются все же отговорить их от подобных решений. Дело в том, что в Северной Корее престарелые родители, так же как и в Японии, и в Китае, практически целиком и полностью зависят от своих детей, и их отъезд в другой город, а уж тем более в другую страну – ощутимый удар и по финансовой, и по моральной стороне вопроса.
Вроде как, девушка бросает своих родителей на произвол судьбы, чтобы наслаждаться жизнью где-нибудь, скажем, в Европе. Это такой…очень тонкий момент с точки зрения азиатской нравственности в целом и корейской морали в частности. И поэтому в том числе кореянки очень не часто решаются на браки с иностранцами, которые, повторюсь, не являются чем-то нежелательным или запрещенным даже в такой закрытой стране, как Северная Корея.
Источник:
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Вот и всё.