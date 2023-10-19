Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, какими вы их еще не видели: эксклюзивные снимки со съемок "Титаника"

На любительских фотографиях неизвестного автора Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет предстают в образах знаменитых Джека и Роуз. Изображения были сделаны во время съемок блокбастера Джеймса Кэмерона в Мексике в 1996 году.
Эпическая драма 1997 года посвящена крушению легендарного "Титаника" в апреле 1912 года.
Пассажирский лайнер, вышедший из Саутгемптона и направлявшийся в Нью-Йорк, затонул после столкновения с айсбергом, что привело к гибели более 1500 человек.
Фотографии были сделаны в приграничном мексиканском городе Росарито, где для съемок был сооружен макет лайнера почти в натуральную величину.
Всего в архиве 44 фотографии. Несколько лет назад их приобрел британский коллекционер, а теперь выставила на продажу компания Henry Aldridge & Son of Devizes из Уилтшира. Начальная стоимость - 1500 фунтов стерлингов (более 177 тыс. рублей).
Аукционист Эндрю Олдридж прокомментировал: "Это потрясающие фотографии. Они дают уникальное представление о закулисье самого кассового фильма 20-го века. Самое замечательное, что они сделаны одним из членов съемочной группы на свой собственный фотоаппарат. Это не профессиональные пиар-снимки, а любительские работы. На многих снимках появляется совсем юный Леонардо ДиКаприо. К тому моменту он уже снялся в "Ромео и Джульетте", но именно "Титаник" сделал его звездой первой величины. Поразительно, насколько похожа модель "Титаника" со строительными лесами на реальный лайнер на верфи в Белфасте в 1911 году".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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