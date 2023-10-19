Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, какими вы их еще не видели: эксклюзивные снимки со съемок "Титаника"

Аукционист Эндрю Олдридж прокомментировал: "Это потрясающие фотографии. Они дают уникальное представление о закулисье самого кассового фильма 20-го века. Самое замечательное, что они сделаны одним из членов съемочной группы на свой собственный фотоаппарат. Это не профессиональные пиар-снимки, а любительские работы. На многих снимках появляется совсем юный Леонардо ДиКаприо. К тому моменту он уже снялся в "Ромео и Джульетте", но именно "Титаник" сделал его звездой первой величины. Поразительно, насколько похожа модель "Титаника" со строительными лесами на реальный лайнер на верфи в Белфасте в 1911 году".