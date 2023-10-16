Как выглядят актёры "Титаника" спустя 26 лет

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"Титаник" Джеймса Кемерона впервые показали в 1997 году. С тех пор прошло 26 лет, и сборы за годы проката составили 2 264 743 305 долларов. Эта лента продолжает трогать и удивлять поклонников до сих пор, это один из лучших романтических фильмов всех времён. Давайте посмотрим, как изменились главные герои.
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А вы пересматриваете "Титаник"? Если да, то как часто?
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