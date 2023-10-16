Как выглядят актёры "Титаника" спустя 26 лет

"Титаник" Джеймса Кемерона впервые показали в 1997 году. С тех пор прошло 26 лет, и сборы за годы проката составили 2 264 743 305 долларов. Эта лента продолжает трогать и удивлять поклонников до сих пор, это один из лучших романтических фильмов всех времён. Давайте посмотрим, как изменились главные герои.