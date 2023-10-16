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Как выглядят актёры "Титаника" спустя 26 лет

Как выглядят актёры "Титаника" спустя 26 лет

Автор:
16 октября 2023 13:02
Сообщество : Кино
Метки: джеймск кемерон   как выглядят актеры   кино   спустя годы   титаник   фильмы   
2596
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"Титаник" Джеймса Кемерона впервые показали в 1997 году. С тех пор прошло 26 лет, и сборы за годы проката составили 2 264 743 305 долларов. Эта лента продолжает трогать и удивлять поклонников до сих пор, это один из лучших романтических фильмов всех времён. Давайте посмотрим, как изменились главные герои.

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А вы пересматриваете "Титаник"? Если да, то как часто?

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Метки: джеймск кемерон   как выглядят актеры   кино   спустя годы   титаник   фильмы   
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8  комментариев
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1k
Илья 2 часа назад
Мужики стали красивее а бабы страшнее
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1k
Бывалый Полчаса назад
Кейт Уинслет неплоха
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62k
Андрей 47 минут назад
В смысле 26 лет???
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6k
heta Час назад
Билли Зейн для меня всегда останется в памяти в паре с Томом Беринджером в "Снайпере". А не в каком-то там "титанике"...
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24k
ЦСКА 2 часа назад
А Билла Пэкстона почему забыли? Жаль помер!
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Чем то на Гостюхина похож
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10k
Алексей 2 часа назад
Отличный фильм,пересматриваю уже на проекторе
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