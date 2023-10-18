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"Козлёночком станешь!" Производители российской газировки "подсели" на ацесульфам и аспартам

"Козлёночком станешь!" Производители российской газировки "подсели" на ацесульфам и аспартам

Автор:
18 октября 2023 23:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Стоимость   акциз   аспартам   ацесульфам   газировка   рак   сахарозаменитель   
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Если раньше нас пугали обилием сахара в газировке, то теперь сахара там вы не найдёте. Но это не та хорошая новость, которую вы хотели услышать. Крупнейшие производители бросили докладывать в цветную жидкость сахар и перешли на тот самый сахарозаменитель, чтобы улизнуть от подорожавших акциз и испортить вам вкус любимого напитка. А здоровье испортится само.

Пытаясь обойти акциз на сладкие напитки в 7 рублей за литр, производители начали добавлять в газировку альтернативные подсластители — ацесульфам и аспартам, который ВОЗ признала канцерогеном и про который летом писали, что он может вызывать рак. Правда, крупных независимых исследований на этот счёт не проводилось.

Как сообщает MASH, помимо "Черноголовки" к схеме с химическими подсластителями подключились "Мултон", PepsiCo и "Очаково", - в общем, почти вся тусовка, представленная на полках российских магазинов.

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Теперь же прямо с конвейера сахарозаменители идут в составах "Добрых" апельсин (ex Fanta), манго-маракуйя (ex ничего), лимон-лайм (ex Sprite) и ваниль. Кроме них рецептуру поменяли и в чае Rich — меньше сахара, больше сахзама. А вот не тронули легендарную колу, тоник Rich и энергетик Burn. Но, это лишь пока.

Не отстаёт и "Очаково". Махнуть белую смерть на химического собрата там решились в линейке Cool-Street-Fancy — и на вишне, и на ванили. А финалят список хитрецов PepsiCo — "Фрустайл", "Апельсин" и "Лимон" - они тоже лишились привычного объёма сахара.

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин

читателей успокаивает:

Просто пейте их [газированные напитки - , ред.] как можно реже. Думаю, ни для кого не секрет, что их никто и не рекомендовал для частого употребления, также, как и фастфуд, и полуфабрикаты. Помимо рака они могут вызвать и другие проблемы со здоровьем.

Напомним, аспартам — это искусственный подсластитель, который используется в большом количестве диетических сладостей и напитков. Его также добавляют в леденцы от кашля, выпечку и выпускают в виде таблеток. В составе продуктов он обычно обозначается маркировкой Е951.

Аспартам считался безвредным на протяжении четырех десятков лет. О том, что его употребление может привести к проблемам со здоровьем, широко заговорили летом 2023 года. Это произошло после того, как специалисты ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) провели исследования и объявили, что в перспективе прием аспартама в составе продуктов может вызывать рак.

Утверждается, что после попадания в организм человека аспартам распадается, из-за чего выделяются не только аминокислоты, но и метанол — вредное токсическое вещество.

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Метки: Стоимость   акциз   аспартам   ацесульфам   газировка   рак   сахарозаменитель   
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5  комментариев
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100k
Татьяна Юсова 22 минуты назад
Вот кому бы я доверяла меньше всего, так это специалистам ВОЗ.
А у Продовольственной и сельскохозяйственной организации есть свой корыстный интерес выступать против замены натурального сахара.
У меня соседка ещё со времен СССР не употребляет сахар (сладкий яд), а только разные подсластители, как натуральные, так и искусственные. Последние лет 20 Милфорд (цикламат натрия). Сейчас ей 88 лет, на здоровье не жалуется.
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18k
Shtoppi 8 минут назад
<<Производители российской газировки "подсели" на ацесульфам и аспартам>>
-----------
да пофиг. я эту е_банину, хоть нашу, хоть не нашу, перестал употреблять в принципе уже несколько лет назад.
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35k
Андрей Иванов Час назад
В сухом остатке - алкоголь
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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