"Козлёночком станешь!" Производители российской газировки "подсели" на ацесульфам и аспартам

Напомним, аспартам — это искусственный подсластитель, который используется в большом количестве диетических сладостей и напитков. Его также добавляют в леденцы от кашля, выпечку и выпускают в виде таблеток. В составе продуктов он обычно обозначается маркировкой Е951.

Аспартам считался безвредным на протяжении четырех десятков лет. О том, что его употребление может привести к проблемам со здоровьем, широко заговорили летом 2023 года. Это произошло после того, как специалисты ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) провели исследования и объявили, что в перспективе прием аспартама в составе продуктов может вызывать рак.

Утверждается, что после попадания в организм человека аспартам распадается, из-за чего выделяются не только аминокислоты, но и метанол — вредное токсическое вещество.