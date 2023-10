"Козлёночком станешь!" Производители российской газировки "подсели" на ацесульфам и аспартам

Теперь же прямо с конвейера сахарозаменители идут в составах "Добрых" апельсин (ex Fanta), манго-маракуйя (ex ничего), лимон-лайм (ex Sprite) и ваниль. Кроме них рецептуру поменяли и в чае Rich — меньше сахара, больше сахзама. А вот не тронули легендарную колу, тоник Rich и энергетик Burn. Но, это лишь пока.