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«Москвич» в этом году продал всего 35 электрокаров

«Москвич» в этом году продал всего 35 электрокаров

Автор:
25 мая 2023 17:08
Сообщество : Автомир
Метки: Москвич   Стоимость   кроссовер   продажи   цена   электрокар   
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Интересно, с чем это связано?

35 электрокроссоверов - именно такую цифру продаж «Москвича 3е» предоставили аналитики «Автостата». Приобрести его можно было с 3 марта. Машина с электродвигателем на передней оси, мощность - 68 л/с. Её можно увеличить до 193 л/с, но только на время. На одном заряде «Москвич» проедет до 410 километров.

Цена автомобиля - 3,5 миллиона рублей.

А вот китайский кроссовер Sehol E40X:

Цены Sehol E40X в Китае: 130.000 - 155.900 юаней (1.472.000 - 1.765.000 руб.)

В Китае это тоже не самый популярный автомобиль, за 2023 год статистики пока нет, а вот за первые 4 месяца 2022-го, там было продано 67 машин. Видимо, не привыкли ещё китайцы к электрокарам.

Что касается продаж электрического «Москвича», то здесь, конечно, играет роль цена. У него есть и бензиновая версия, «Москвич 3». С 1,5-литровым турбмотором и мощностью в 150 лошадей под капотом. Его стоимость: от 1 970 000 - до 2 250 000 рублей.

Покупатель голосует рублём и статистика продаж «Москвича 3е» говорит о том, что к таким тратам пока многие не готовы. Особенно в сравнении с китайским аналогом.

Кстати, в модельном ряду «Москвича» ожидается пополнение. По предварительным данным, это перелицованный китайский кроссовер JAC S3.

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Метки: Москвич   Стоимость   кроссовер   продажи   цена   электрокар   
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22  комментария
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1k
Максим Макашев Час назад
если нет никакой разницы у "Москвича" и Sehol E40X, то зачем переплачивать несколько сот тысяч рублей?
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29k
Aqueronte 3 минуты назад
И все выкупила Белкакар?
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8k
SuperTroll 6 минут назад
Эти "Москвичи" будут распихивать по гос. структурам, по "типо тендерам". В дпс, мчс,мвд, почту россии ахахах и т.д. Распил бабла по тройной схема, овер прибыль. Кому война-санкции, а кому мать родная...ой импортозамещение..извините.
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7k
perekrestok 9 минут назад
Место для АЗЛК выбрано неудачное. АЗЛК погиб, Рено там сгинуло. Теперь китайцы пришли себя там похоронить. Может не надо на чужие машины лепить шильдик Москвича? А то что надо не расширять пешеходные зоны за счет проезжей части и ставить адекватные цены на автомобили - так это тут не причем.
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1k
Борис 16 минут назад
Ради интереса зашёл вчера в салон москвича. Ну что сказать простейшая комплектация 1710к руб на вариатора 1780 . Электричку особо не изучал, но вроде около 3лямов. Выглядит не плохо в принципе как вариант можно рассматривать. Комплектация неплохая. Неплохой экран.
Отделка - из кожи молодого дерматина.
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577
­­­­ Полчаса назад
Я что то не правильно понял? какой ещё Sehol E40X это же JAC JS4 цена на JAC JS4 - 1,8 мульта а на "ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ" Москвич 3е 3,5 мульта... ЧТА?! Это же одна и та же машина? В ЧЁМ ПРИКОЛ? =)
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3k
Pijavka 36 минут назад
Странно и почему это так мало нашлось желающих выложить три с половиной ляма за китайское электрическое ведро с болтами, да ещё и с шилдиком Москвич? Может потому, что подобное "импортозамещение" засуньть себе в фановую систему и проверните там до щелчка. В открытую пилят бабло и ещё удивляются, "а что это лохов в этот раз мало набежало?"
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75k
Доктор Джонс 57 минут назад
JAC S3 - ведро ломучее, гайцы в Казахстане катаются и жалуются...
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59k
pynh Час назад
кстати, давно у москвича появился китайский аналог? это еще кто чей аналог
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59k
pynh Час назад
говноводы набежали с минусаторами
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942
ruslan d Час назад
Они вообще-то кому-то нужны ?
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13k
Kostick Час назад
цытато "Видимо, не привыкли ещё китайцы к электрокарам."
факт - за 11 месяцев 2022 года в Поднебесной было продано 6 058 000 электрифицированных автомобилей. И мы тут говорит только, и исключительно, про легковые электрические авто. В эту цифру не входят электробусы и грузовики.
в 2023 году уже полтора ляма электричек. такси практически поголовно электрички. и ах да, уже давно законодательно автозаводы обязаны производить электромобили.
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3k
poбт Час назад
дайка подумать с чем же это связано...

может с тем что ЭТОТ год еще не закончился, не?
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5k
Денис Час назад
Связано с тем что автор пиз..бол. Они только по гос заказу продали 5к машин
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59k
pynh Час назад
многие не готовы выложить столько чтобы ездить на этом
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9k
Том Сойер Час назад
"....Видимо, не привыкли ещё китайцы к электрокарам....."

Что-что...??? Не привыкли китайцы к электрокарам....????

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) за 11 месяцев 2022 года в Поднебесной было продано 6 058 000 электрифицированных автомобилей. И мы тут говорит только, и исключительно, про легковые электрические авто. В эту цифру не входят электробусы и грузовики.
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219
Виталий Понаморев 2 часа назад
А кому он нужен по такой цене ?
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August

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