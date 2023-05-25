«Москвич» в этом году продал всего 35 электрокаров

Цены Sehol E40X в Китае: 130.000 - 155.900 юаней (1.472.000 - 1.765.000 руб.)

В Китае это тоже не самый популярный автомобиль, за 2023 год статистики пока нет, а вот за первые 4 месяца 2022-го, там было продано 67 машин. Видимо, не привыкли ещё китайцы к электрокарам.

Что касается продаж электрического «Москвича», то здесь, конечно, играет роль цена. У него есть и бензиновая версия, «Москвич 3». С 1,5-литровым турбмотором и мощностью в 150 лошадей под капотом. Его стоимость: от 1 970 000 - до 2 250 000 рублей.

Покупатель голосует рублём и статистика продаж «Москвича 3е» говорит о том, что к таким тратам пока многие не готовы. Особенно в сравнении с китайским аналогом.

Кстати, в модельном ряду «Москвича» ожидается пополнение. По предварительным данным, это перелицованный китайский кроссовер JAC S3.