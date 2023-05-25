«Москвич» в этом году продал всего 35 электрокаров

Интересно, с чем это связано?
35 электрокроссоверов - именно такую цифру продаж «Москвича 3е» предоставили аналитики «Автостата». Приобрести его можно было с 3 марта. Машина с электродвигателем на передней оси, мощность - 68 л/с. Её можно увеличить до 193 л/с, но только на время. На одном заряде «Москвич» проедет до 410 километров.
Цена автомобиля - 3,5 миллиона рублей.
А вот китайский кроссовер Sehol E40X:
Цены Sehol E40X в Китае: 130.000 - 155.900 юаней (1.472.000 - 1.765.000 руб.)
В Китае это тоже не самый популярный автомобиль, за 2023 год статистики пока нет, а вот за первые 4 месяца 2022-го, там было продано 67 машин. Видимо, не привыкли ещё китайцы к электрокарам.
Что касается продаж электрического «Москвича», то здесь, конечно, играет роль цена. У него есть и бензиновая версия, «Москвич 3». С 1,5-литровым турбмотором и мощностью в 150 лошадей под капотом. Его стоимость: от 1 970 000 - до 2 250 000 рублей.
Покупатель голосует рублём и статистика продаж «Москвича 3е» говорит о том, что к таким тратам пока многие не готовы. Особенно в сравнении с китайским аналогом.
Кстати, в модельном ряду «Москвича» ожидается пополнение. По предварительным данным, это перелицованный китайский кроссовер JAC S3.
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Отделка - из кожи молодого дерматина.
факт - за 11 месяцев 2022 года в Поднебесной было продано 6 058 000 электрифицированных автомобилей. И мы тут говорит только, и исключительно, про легковые электрические авто. В эту цифру не входят электробусы и грузовики.
в 2023 году уже полтора ляма электричек. такси практически поголовно электрички. и ах да, уже давно законодательно автозаводы обязаны производить электромобили.
может с тем что ЭТОТ год еще не закончился, не?
Что-что...??? Не привыкли китайцы к электрокарам....????
Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) за 11 месяцев 2022 года в Поднебесной было продано 6 058 000 электрифицированных автомобилей. И мы тут говорит только, и исключительно, про легковые электрические авто. В эту цифру не входят электробусы и грузовики.