При стоимости входного билета для бизнесменов в 1 200 000 рублей, обычному русскому бойцу, как подсчитали в издании AB News, надо сжечь или захватить 25 БМП, либо 13 танков, либо 6 вертолетов, либо 4,5 вражеских самолёта.

«Ну, или два билета на ПМЭФ могли бы быть целый год кормить пиарщика и его семью, но вместо этого два с половиной миллиона рублей сгорают на ярмарке тщеславия», — пишет ТГ-канал Беспощадный Пиарщик.

Тем не менее, те, кто попал туда, стараются по максимуму выжать из мероприятия свою порцию пользы.

Так прессе стало известно о посетительнице ПМЭФ, которую не пустили на форум за то, что она ... искала там себе мужа.

Так как время Форума ограничено, бизнесвумен Татьяна Зикункова решила сделать "ход конём", вернее визитками с прямолинейным заявлением "Ищу мужа". Визитки она разложила на стойках с журналами, честно признавшись журналистам: