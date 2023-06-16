Только за первую ночь посетители ПМЭФ выпили элитного алкоголя на миллионы рублей

В Санкт-Петербурге продолжает свою работу одно из самых масштабных и значимых мероприятий в мире - ПМЭФ-2023. Судя по ценникам на еду и напитки, гости Петербургского международного экономического форума деньги не считают.
Как сообщают участники чата питерских сомелье и поставщиков элитного алкоголя, только за первую ночь "Главного Летнего Корпоратива" под названием ПМЭФ, в Санкт-Петербурге было выпито 14 номерных коньяка AEDOR № 8 Carafe (около 200 000 рублей за бутылку), Hennessy Timeless (один по предзаказу, 700 000 рублей за бутылку) и 12 туб водки Imperial collection "Золотой графин" (45 000 рублей за штуку).
Также светлоликие гости форума в санкционных костюмах побаловали себя и своих спутниц как минимум сотней бутылок шампанского AOC Louis Roederer Cristal Rose (50 000 рублей) и несчетным количеством "Вдовы Клико" с "обычным" Cristal Brute.
При стоимости входного билета для бизнесменов в 1 200 000 рублей, обычному русскому бойцу, как подсчитали в издании AB News, надо сжечь или захватить 25 БМП, либо 13 танков, либо 6 вертолетов, либо 4,5 вражеских самолёта.
«Ну, или два билета на ПМЭФ могли бы быть целый год кормить пиарщика и его семью, но вместо этого два с половиной миллиона рублей сгорают на ярмарке тщеславия», — пишет ТГ-канал Беспощадный Пиарщик.
Тем не менее, те, кто попал туда, стараются по максимуму выжать из мероприятия свою порцию пользы.
Так прессе стало известно о посетительнице ПМЭФ, которую не пустили на форум за то, что она ... искала там себе мужа.
Так как время Форума ограничено, бизнесвумен Татьяна Зикункова решила сделать "ход конём", вернее визитками с прямолинейным заявлением "Ищу мужа". Визитки она разложила на стойках с журналами, честно признавшись журналистам:
Рассчитывала на то, что эти визитки возьмут свободные мужчины, неженатые, с которыми я могла бы встретиться.
Будущего супруга Татьяна себе найти, увы, не успела — организаторы форума заблокировали ей доступ на все мероприятия.
Не повезло, не фортануло.
Источник:
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Тут на Фишках писали и не раз. Можете поинтересоваться.