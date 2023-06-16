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Только за первую ночь посетители ПМЭФ выпили элитного алкоголя на миллионы рублей

Только за первую ночь посетители ПМЭФ выпили элитного алкоголя на миллионы рублей

Автор:
16 июня 2023 23:38
Сообщество : Жить в России
Метки: ПМЭФ   Санкт-Петербург   Стоимость   алкоголь   мероприятие   элитный   
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В Санкт-Петербурге продолжает свою работу одно из самых масштабных и значимых мероприятий в мире - ПМЭФ-2023. Судя по ценникам на еду и напитки, гости Петербургского международного экономического форума деньги не считают.

Как сообщают участники чата питерских сомелье и поставщиков элитного алкоголя, только за первую ночь "Главного Летнего Корпоратива" под названием ПМЭФ, в Санкт-Петербурге было выпито 14 номерных коньяка AEDOR № 8 Carafe (около 200 000 рублей за бутылку), Hennessy Timeless (один по предзаказу, 700 000 рублей за бутылку) и 12 туб водки Imperial collection "Золотой графин" (45 000 рублей за штуку).

Также светлоликие гости форума в санкционных костюмах побаловали себя и своих спутниц как минимум сотней бутылок шампанского AOC Louis Roederer Cristal Rose (50 000 рублей) и несчетным количеством "Вдовы Клико" с "обычным" Cristal Brute.

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При стоимости входного билета для бизнесменов в 1 200 000 рублей, обычному русскому бойцу, как подсчитали в издании AB News, надо сжечь или захватить 25 БМП, либо 13 танков, либо 6 вертолетов, либо 4,5 вражеских самолёта.

«Ну, или два билета на ПМЭФ могли бы быть целый год кормить пиарщика и его семью, но вместо этого два с половиной миллиона рублей сгорают на ярмарке тщеславия», — пишет ТГ-канал Беспощадный Пиарщик.

Тем не менее, те, кто попал туда, стараются по максимуму выжать из мероприятия свою порцию пользы.

Так прессе стало известно о посетительнице ПМЭФ, которую не пустили на форум за то, что она ... искала там себе мужа.
Так как время Форума ограничено, бизнесвумен Татьяна Зикункова решила сделать "ход конём", вернее визитками с прямолинейным заявлением "Ищу мужа". Визитки она разложила на стойках с журналами, честно признавшись журналистам:

Рассчитывала на то, что эти визитки возьмут свободные мужчины, неженатые, с которыми я могла бы встретиться.

Будущего супруга Татьяна себе найти, увы, не успела — организаторы форума заблокировали ей доступ на все мероприятия.

Не повезло, не фортануло.

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Метки: ПМЭФ   Санкт-Петербург   Стоимость   алкоголь   мероприятие   элитный   
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11  комментариев
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5k
driver71 39 минут назад
Конченые твари и мрази все эти форумчане и в особенности организаторы. Устроили ад на дорогах людям, просто так, на ровном месте, только потому что важным жопам так захотелось. Это как же надо ненавидеть граждан или скорее просто на них плевать, чтобы устроить людям такое. Сдохните суки, сдохните в муках и после смерти варитесь в котлах.
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170
Кукер 20 минут назад
Какой-то пир во время чумы.
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36k
russger Полчаса назад
Вот кого по финансам в первую очередь дрючить надо, а не дятлоблогеров
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7k
Дмитрий Час назад
У господ своя жизнь. Она несколько отличается от жизни челяди. У господ просто ничего не поменялось.
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6k
workmen77 Час назад
Подобного вида форумы отношения к реальному развитию экономики не имеют. Безумная стоимость входного билета обусловлена только возможностью познакомиться с "нужными людьми" для доступа к "кормушке".
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16k
Smiley 2 часа назад
У ТС проблемы со знанием русского языка?
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18k
Bill 2 часа назад
Лучше бы пенсионерам раздали. Включая эту тетку, ищущую мужа.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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