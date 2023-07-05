Аспартам может стать причиной онкологии?

Однако ВОЗ не первая связала этот ингредиент с развитием онкологии: во французском исследовании с участием более 100000 человек был отмечен повышенный риск у людей, потребляющих большое количество искусственных подсластителей, особенно аспартама.

Полный отчет ВОЗ о влиянии подсластителей на здоровье человека будет опубликован в следующем месяце.