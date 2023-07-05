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Аспартам может стать причиной онкологии?

Аспартам может стать причиной онкологии?

Автор:
05 июля 2023 11:40
Сообщество : Еда
Метки: Еда   аспартам   здоровые   исследование   медицина   подсластитель   
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Всемирная организация здравоохранения намерена объявить аспартам потенциальным канцерогеном. Вероятно, заявление приведет к более тщательному изучению подсластителя, а также к судебным искам против его производителей. Все новые исследования подтверждают, что подсластитель повышает риск развития рака.

В 1974 году Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) одобрило аспартам как пищевой подсластитель, который в 200 раз слаще сахара. Это химическое соединение с научным названием метиловый эфир в основном используется для подслащивания низкокалорийных напитков. Многочисленные исследования аспартама подтвердили его безвредность, если дневная доза не превышает 50 мг на килограмм массы тела.


Однако ВОЗ не первая связала этот ингредиент с развитием онкологии: во французском исследовании с участием более 100000 человек был отмечен повышенный риск у людей, потребляющих большое количество искусственных подсластителей, особенно аспартама.

Полный отчет ВОЗ о влиянии подсластителей на здоровье человека будет опубликован в следующем месяце.

Аспартам добавляют в диетические газировки, жевательные резинки без сахара, также им подслащивают чай и кофе.

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Метки: Еда   аспартам   здоровые   исследование   медицина   подсластитель   
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