Бывшего игрока «Реала» и сборной Франции в обвинили в оправдании терроризма из-за его слов в поддержку жителей сектора Газы

И заявили, что «это возмутительно».
Карим Бензема успел поиграть в мадридском «Реале» и сборной Франции. В своё время считался одним из лучших нападающих в испанской лиге. Сейчас выступает за саудовский клуб «Аль-Иттихад».
Когда начался конфликт в Израиле, Бензема встал на сторону палестинцев и сделал такой пост:
Мы молимся за жителей Газы, которые в очередной раз стали жертвами этой несправедливой бомбардировки, не щадящей ни женщин, ни детей.
За это на него сразу набросились. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил:
Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*.
Бывший вратарь сборной Израиля Дуду Ават назвал Бензема «сукиным сыном».
Проехался по игроку и французский журналист Даниэль Риоло:
Он явно выбрал одну из сторон. И именно в этом я нахожу послание Бензема в высшей степени политическим. Его послание означает: «Мне плевать на ценности Республики и Франции. Я выбрал сторону, так что мирные люди на моей стороне важнее, чем мирные люди на другой стороне. В этом конфликте его выбор сделан. И он даже не сказал ни слова о жертвах террористов ХАМАС.
Но больше всего досталось не Бензема, а игроку мюнхенской «Баварии» марокканцу Мазрауи. Он разместил в соцсетях ролик в поддержку Палестины и один из немецких депутатов сообщил:
«Баварию» называли «еврейским клубом», и он не может допускать такие высказывания. «Бавария», пожалуйста, немедленно выгоните Мазрауи. Германия сделает все возможное, чтобы изгнать его из страны.
Но тут «Бавария» всё-таки вступилась за своего игрока и клятвенно пообещала провести с ним «воспитательную беседу». Теперь многие задаются вопросом: ну и где здесь свобода слова и демократия?
*«Братья-мусульмане» являются запрещённой в России террористической организацией.
Источник:
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Все что не вписывается в их шаблон искусственных понятий о добре и зле - зло. и пох как оно на самом деле. Европа - продажная шалава.