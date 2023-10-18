Бывшего игрока «Реала» и сборной Франции в обвинили в оправдании терроризма из-за его слов в поддержку жителей сектора Газы

Но больше всего досталось не Бензема, а игроку мюнхенской «Баварии» марокканцу Мазрауи. Он разместил в соцсетях ролик в поддержку Палестины и один из немецких депутатов сообщил:

«Баварию» называли «еврейским клубом», и он не может допускать такие высказывания. «Бавария», пожалуйста, немедленно выгоните Мазрауи. Германия сделает все возможное, чтобы изгнать его из страны.

Но тут «Бавария» всё-таки вступилась за своего игрока и клятвенно пообещала провести с ним «воспитательную беседу». Теперь многие задаются вопросом: ну и где здесь свобода слова и демократия?

*«Братья-мусульмане» являются запрещённой в России террористической организацией.