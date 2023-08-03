Легенда клуба «Ганновер 96» Дитер Шатцшнайдер сравнил женский футбол с веганской колбасой

"Это высказывание прозвучало в то время, когда женский футбол в Германии переживает бум своего развития", - патриотично пишет немецкое издание BILD.

Но самое смешное, что как раз в момент интервью про "веганскую колбасу", немки играли с национальной командой Южной Кореи и заняли третье место в группе H, сенсационно вылетев с Чемпионата. В плей-офф прошли сборные Колумбии и Марокко.

Матч женской немецкой сборной посмотрело более 10 млн зрителей, после чего немецкие СМИ обрушились на спортсменок с критикой, назвав произошедшее «историческим фиаско на чемпионате мира» и «ужасом». Национальная ежедневная газета Die Welt окрестила выступление немок «величайшим позором» в истории женской сборной.

Германия впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф женского чемпионата мира, хотя дважды в своей истории (в 2004 и 2007 г.г.) данные спортивные состязания выигрывала, - напоминает Championat.com.