В разгар женского Чемпионата мира по футболу бывшего нападающего «Ганновера 96» Дитера Шатцшнайдера спросили о его отношении к женскому футболу. Он сначала увиливал, а потом разоткровенничался. Не к добру. Как раз в момент сравнивания с веганской колбасой, немецкая женская сборная по футболу пулей вылетела с Чемпионата.
Легенда клуба «Ганновер 96» Дитер Шатцшнайдер сравнил женский футбол с веганской колбасой. Сначала он коротко ответил, что не может причислить себя к фанатам женского футбола, однако потом развернул мысль:
Женщины могут играть и делать то, что хотят, — это хорошо. Но я все равно отказываюсь [следить за женским футболом]. Это все равно, как если бы вы говорили о веганской колбасе.
"Это высказывание прозвучало в то время, когда женский футбол в Германии переживает бум своего развития", - патриотично пишет немецкое издание BILD.
Но самое смешное, что как раз в момент интервью про "веганскую колбасу", немки играли с национальной командой Южной Кореи и заняли третье место в группе H, сенсационно вылетев с Чемпионата. В плей-офф прошли сборные Колумбии и Марокко.
Матч женской немецкой сборной посмотрело более 10 млн зрителей, после чего немецкие СМИ обрушились на спортсменок с критикой, назвав произошедшее «историческим фиаско на чемпионате мира» и «ужасом». Национальная ежедневная газета Die Welt окрестила выступление немок «величайшим позором» в истории женской сборной.
Германия впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф женского чемпионата мира, хотя дважды в своей истории (в 2004 и 2007 г.г.) данные спортивные состязания выигрывала, - напоминает Championat.com.
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И все равно зря херр Шатцшнайдер обидно обзывается. Что это за мужской снобизм такой? Некоторым, женский футбол очень даже нравится. Там иногда так играют - глаз не оторвать!
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Веганскую колбасу нельзя жарить...
Смотрел женский футбол несколько раз, подруга увлекалась.
Ну на мой вкус он как мужской, тока экшна меньше.
А как закоренелому гомофобу мне приятнее смотреть всё таки на женский)))
Он бы посмотрел игры РПЛ и точно изменил бы мнение о женском футболе!
Веганская колбаса... это ещё, оказывается, не плохо.