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Легенда клуба «Ганновер 96» Дитер Шатцшнайдер сравнил женский футбол с веганской колбасой

Легенда клуба «Ганновер 96» Дитер Шатцшнайдер сравнил женский футбол с веганской колбасой

Автор:
03 августа 2023 22:23
Сообщество : Спорт
Метки: Дитер Шатцшнайдер   веганская колбаса   женский футбол   нападающий   сексизм   футбол   
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В разгар женского Чемпионата мира по футболу бывшего нападающего «Ганновера 96» Дитера Шатцшнайдера спросили о его отношении к женскому футболу. Он сначала увиливал, а потом разоткровенничался. Не к добру. Как раз в момент сравнивания с веганской колбасой, немецкая женская сборная по футболу пулей вылетела с Чемпионата.

Легенда клуба «Ганновер 96» Дитер Шатцшнайдер сравнил женский футбол с веганской колбасой. Сначала он коротко ответил, что не может причислить себя к фанатам женского футбола, однако потом развернул мысль:

Женщины могут играть и делать то, что хотят, — это хорошо. Но я все равно отказываюсь [следить за женским футболом]. Это все равно, как если бы вы говорили о веганской колбасе.

"Это высказывание прозвучало в то время, когда женский футбол в Германии переживает бум своего развития", - патриотично пишет немецкое издание BILD.

Но самое смешное, что как раз в момент интервью про "веганскую колбасу", немки играли с национальной командой Южной Кореи и заняли третье место в группе H, сенсационно вылетев с Чемпионата. В плей-офф прошли сборные Колумбии и Марокко.

Матч женской немецкой сборной посмотрело более 10 млн зрителей, после чего немецкие СМИ обрушились на спортсменок с критикой, назвав произошедшее «историческим фиаско на чемпионате мира» и «ужасом». Национальная ежедневная газета Die Welt окрестила выступление немок «величайшим позором» в истории женской сборной.

Германия впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф женского чемпионата мира, хотя дважды в своей истории (в 2004 и 2007 г.г.) данные спортивные состязания выигрывала, - напоминает Championat.com.

И все равно зря херр Шатцшнайдер обидно обзывается. Что это за мужской снобизм такой? Некоторым, женский футбол очень даже нравится. Там иногда так играют - глаз не оторвать!

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Метки: Дитер Шатцшнайдер   веганская колбаса   женский футбол   нападающий   сексизм   футбол   
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9  комментариев
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78k
Доктор Джонс 46 минут назад
Женский футбол лучше веганской колбасы...
Веганскую колбасу нельзя жарить...
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5k
Ал Ди 18 минут назад
У них правила должны быть другие. За снятие футболки давать не желтую карточку как в мужском футболе, а пенальти в чужие ворота, за снятие трусов + 1 гол в чужие ворота.))
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247
Liberman 19 минут назад
А вот американский женский футбол - лучшее зрелище
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2k
Вальдемар 19 минут назад
Девки получили по мордасам, схаркнула кровь, вытерлась и дальше играть. А мужики-футболисты: нога рядом просвистела, остановился, потом упал и давай кататься и причитать типа ему больно. Кто из них веганская колбаса?
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1k
Николай 37 минут назад
Стоит сказать для начала, что мне пофиг на мужской футбол. Я поклонник не коммандных видов спорта и в основном где на чём то ездят.
Смотрел женский футбол несколько раз, подруга увлекалась.
Ну на мой вкус он как мужской, тока экшна меньше.
А как закоренелому гомофобу мне приятнее смотреть всё таки на женский)))
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11k
Владимир 57 минут назад
Правильно, если они в процессе не раздеваются, то какой смысл это смотреть.... В мужском футболе для баб хотябы игроки иной раз футболки снимают. А для мужиков в женском нет. Я за равноправие! После гола долой футболку и в конце матча обмен обязателен
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61k
doker Час назад
Это же немец!

Он бы посмотрел игры РПЛ и точно изменил бы мнение о женском футболе!
Веганская колбаса... это ещё, оказывается, не плохо.
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37k
Александр Час назад
главное чтоб чаще менялись футболками )
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952
ruslan d Час назад
Да фиг знает , все достойны спорта ...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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