«Пожалуйста, будьте живы»: Андрей Макаревич вышел на связь и обратился к бойцам

Но его послание не услышали.
Вчера в Израиле было погибло 600 израильтян и 370 палестинцев. Раненых всё ещё подсчитывают.
Вот видео из Израиля и Палестины:
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Не забыли и уехавшего Галкина. Вот какое послание он написал в соцсетях:
Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен... Тяжелое время для Израиля. Израиль победит!
На него немедленно откликнулись:
И послание от Андрея Макаревича:
Других новостей от релокантов пока нет.
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Он заявил, что санкции в отношении Израиля из-за Палестины должны применяться так же, как и в отношении России.
Будут потом доказывать, что действовали из холодного расчета в пользу великой России.
Запятую в нужном месте поставь
М.Галкин
Всё равно, однажды, вас прогнёт ХАМАС".
©® Андгюша ПархатОвич
Обычно уничтожаются объекты инфраструктуры.
А недвижка отжимается
- Всё хорошо, наши побеждают, наши побеждают..
- А кто это наши?
- Скоро увидим, скоро увидим..
Ой, чуть не забыл сказать главного: КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО? ХВАТИТ ИХ ПИАРИТЬ!
Человек без Родины, безродный космополит...