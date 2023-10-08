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«Пожалуйста, будьте живы»: Андрей Макаревич вышел на связь и обратился к бойцам

«Пожалуйста, будьте живы»: Андрей Макаревич вышел на связь и обратился к бойцам

Автор:
08 октября 2023 17:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Израиль   война   максим галкин   палестина   сектор газа   
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Но его послание не услышали.

Вчера в Израиле было погибло 600 израильтян и 370 палестинцев. Раненых всё ещё подсчитывают.

Вот видео из Израиля и Палестины:

Не забыли и уехавшего Галкина. Вот какое послание он написал в соцсетях:

Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен... Тяжелое время для Израиля. Израиль победит!

На него немедленно откликнулись:

И послание от Андрея Макаревича:

Других новостей от релокантов пока нет.

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Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Израиль   война   максим галкин   палестина   сектор газа   
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33  комментария
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974
RRR69 2 часа назад
«Израиль является «государством, построенном на насилии, угнетении и апартеиде»: ирландский депутат Ричард Бойд Баррет публично отчитал главу ЕС и обвинил её в двойных стандартах.
Он заявил, что санкции в отношении Израиля из-за Палестины должны применяться так же, как и в отношении России.
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166
Александра С 5 минут назад
Макару как и Галке припрет, вернутся назад.
Будут потом доказывать, что действовали из холодного расчета в пользу великой России.
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1k
Николай 8 минут назад
Я бы на макаревича не гнал. Можете минусами закидать, но это один из самых адекватных сваливших. Остальные вообще п-ц....
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1k
Igor Grishaev 10 минут назад
"Пожалуйста, будьте жиды."
Запятую в нужном месте поставь
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14k
Терапевт 15 минут назад
Вся история Израиля, это история, как выжившие Евреи после 45 года не были добиты Палестинцами и в благодарность отжали у Палестины их земли. Так что Макаревич, тут не Палестина напала на Израиль, а Палестина борется с захватчиком. Чмо двуличное. И да, где санкции против Израиля?
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238
kbh72 18 минут назад
Надо валить на Тайвань. (говорят безопасное место)
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14k
Пук Полчаса назад
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2k
Smarter Полчаса назад
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Всё равно, однажды, вас прогнёт ХАМАС".
©® Андгюша ПархатОвич
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1k
Татьяна Баженова 36 минут назад
Макароныч по счастливой случайности в момент начала войны оказался в Европе! Ну, теперь будет с нетерпеньем ожидать победы... в Германии или во Франции. Вовремя смотался.
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681
Мицелий Грибов 39 минут назад
- Изя, ну шо говорят, как там дела на фронте?
- Всё хорошо, наши побеждают, наши побеждают..
- А кто это наши?
- Скоро увидим, скоро увидим..
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10k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Стоп! Последний (очередной?) раз комментаторы честно-честно заявляли, что им эти предательские личности нехорошей наружности абсолютно не интересны, требовали прекратить их пиарить и дружно предать забвению? И вот, опять...
Ой, чуть не забыл сказать главного: КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО? ХВАТИТ ИХ ПИАРИТЬ!
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32k
Teodor Час назад
Я хрен чего понял - к каким бойцам он обратился? К российским, украинским или израильским..? Какая победа для него "наша"..?
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12k
Андрей Ма-С Час назад
Желаю удачи "нашим" бойцам.... сцук столь скользкого пожелания я еще не встречал. Дедуля в последствии может под "нашими" поставить любую страну по мере надобности
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1k
Pinhead Час назад
А почему они так ЗА войну стали в Израиле? Ну так просто их за яйца сразу возьмут, будь они в Лондоне или еще где то. Это не Россия которая прощает. Поэтому и будут топить за войну и победу Израиля, ибо очко жим-жим
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35k
albedo Час назад
Пора поднять вопрос:
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31k
Владимир 2 часа назад
Сцуко, фантасмагория и позорище какое то..
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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August

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