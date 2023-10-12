Странные и редкие животные

Самая ужасная из речных рыб. Обитает также в Северном Ледовитом океане. Эта рыба-паразит может вырастать до 1,2 м в длину, своим круглым ртом с многочисленными зубами присасывается в рыбе, высасывая из нее кровь. Мелкие экземпляры миноги могут засасывать полностью.

Нерест происходит в гнездах из песка, которые строит самец. Личинки живут рядом 3-4 года, питаясь мелкими организмами в песке, за что их прозвали пескоройками.

Мясо миноги относится к деликатесам, его подают в дорогих ресторанах. Из-за не контролированного вылова, численность вида резко сократилась и сейчас невская минога занесена в Красную книгу России.

Важно! Если минога укусила человека, надо немедленно обращаться в больницу, так как кровь в ране не будет сворачиваться и кровопотеря может быть опасной для жизни.