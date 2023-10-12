Странные и редкие животные

Природа создала много разных существ. В этой статье вы познакомитесь с самыми необычными, странными и редкими животными, о многих из которых вы ничего не знали.
Это довольно крупное редкое млекопитающее относится к отряду насекомоядных. Современный вид имеет два подвида: гаитянский и кубинский.
По виду напоминают большую крысу на высоких ногах, с вытянутым носом-хоботком, с помощью которого достает насекомых из норок и щелей в древесине. Активны ночью, днем спят в подземных гнездах.
Особенности:
- размеры: длина тела до 35 см, с хвостом до 60 см, вес до 1 кг;
- мех черный или коричневый, хвост голый, чешуйчатый;
- 40 мелких конических зубов, один крупный резец по центру;
- потомство раз в год 1 щенок, редко два;
- всеядное животное — питается насекомыми, жабами и ящерицами, плодами и редко падалью, есть сведения о нападениях на домашнюю птицу.
Интересные факты (ИФ):
- Первобытные щелезубы как минимум 15 млн лет жили рядом с динозаврами.
- Это ядовитые животные (как и утконос и землеройки), укус для человека не смертелен.
- Внесен в Красную книгу. Естественный враг — мангусты и одичавшие коты. Последний раз кубинский щелезуб был замечен в 2003 году.
Этот обитатель Южной Америки имеет весьма необычную внешность — наша лиса на высоких ногах. Лапы помогают преодолевать высокую траву в пампасах. Это редкий реликтовый вид, сохранившийся со времен плейстоцена. Внесен в Красную книгу.
Особенности:
- размеры: длина тела до 130 см, хвост короткий — 25-30 см, высота ног — 85-95 см, уши длинные;
- шерсть густая, рыжая, на морде и хвосте желтая, по спине черная полоса;
- ведет сумеречно-ночной образ жизни, относится к всеядным животным.
Интересные факты:
- Во время испуга и агрессии у гривистого волка поднимается загривок и он становится похожим на льва.
- Очень любят бананы, клубнику, гуаву, чем наносят вред фермерам, могут нападать на домашнюю птицу и ягнят.
- Боятся человека.
- Животные моногамные, живут постоянными парами, в помете 1-4 щенка.
Единственный представитель своего рода, обитает в Центральной и Южной Африке. По виду похожа на толстую кошку с заостренной мордочкой. Обладает густым длинным мехом, когда поднимает шерсть, становится больше в два раза.
Особенности:
- размеры: длина тела 60 см, хвоста около 35 см, высота в холке — 30 см;
- мех на теле пятнистый — пепельно-черный с коричневыми кругами, на хвосте 5 черных колец, по центру спины — заметная грива;
- хищник, питается только мясом;
- внесена в Красные книги ряда африканских стран.
Интересные факты:
- Есть 6 подвидов циветы, их унижтожают из-за красивых шкурок.
- Хорошо приручается, часто их держат в качестве домашнего питомца, но только в клетках из-за непредсказуемой агрессивности к человеку.
Эти странные животные обитают по всей средней полосе нашей страны и Европы. Благодаря распространенности название «выхухоль» стало даже нарицательным, обозначая необычные качества человека.
Особенности:
- размеры: тело до 22 см и такой же длины хвост, вес около полукилограмма;
- на хвосте есть грушевидный перехват с мускусными железами;
- нос в виде хоботка, окружен очень чувствительными вибрисами;
- мех длинный, серый или коричневый, на брюхе светлее;
- всеядные — растительность, мелкая рыба и слизни;
- живет в подземных и подводных норах;
- внесен в Красную книгу РФ, в Европе практически исчез.
Интересные факты:
- Выхухоли практически слепые, но имеют великолепное обоняние и слух.
- Мех необычный, бархатный, наполненный воздухом и защищен от намокания, из-за чего у животного множество паразитов.
- Для сохранения популяции в России создан Хоперский заповедник, где теперь живет до 200 особей.
Очень странные животные родом из Австралии, но отменные от известной ехидны. Эндемик Новой Гвинеи, внесен в Красную книгу. В конце 20-го века был обнаружен на некоторых островах Индонезии, скорее всего, завезен человеком.
Особенности:
- размеры: тело до 45-80 см, хвостик 5-7 см, плотное телосложение, вес 5-15 кг;
- грубая шерсть темного окраса, колючки 5 см, светлые;
- высокие лапы, мощные когти, есть шпоры на пятипалых лапах самцов;
- ведет ночной образ жизни, питается червями и жуками.
Интересные факты:
- Размножется яйцами, детеныш вынашивается в сумке 10 дней, потом 10 дней его самка кормит в гнезде. Дальше бросает в самостоятельную жизнь.
- 2/3 головы проехидны занимает рострум, похожий на клюв — совмещенный рот и нос.
- Температура тела может колебаться от 24 до 36 градусов.
Другое название — водосвинка. На сегодня это самый крупный грызун, ведущий полуводный образ жизни. Есть карликовый подвид. Распространена в Центральной и Южной Америке.
Особенности:
- размеры: длина тела до 1,4 м, высота в холке до 60 см, вес самцов 30-35 кг, самок до 65 кг;
- питаются в основном растительностью;
- живут группами, во главе которых — доминирующий самец;
- общаются свистом, очень общительные.
Интересные факты:
- Одно время Папа Римский признал капибар рыбами, поэтому их мясо можно было есть в пост.
- Зубы растут всю жизнь, поэтому водосвинки, как и бобры, вынуждены постоянно грызть что-то твердое.
- Очень доверчивы, идут к людям без страха.
Эти иглокожие беспозвоночные животные более известны как морские огурцы, кубышки и трепанги.
Особенности:
- размер от 3 см до 2 м, есть щупальца;
- описано около 1150 видов, в российских водах встречается более 100;
- ведут малоподвижный образ жизни, питаются планктоном, пропуская через себя донный песок;
- размножаются через яйца, личинки сразу автономны;
- треть голотурий — гемафродиты.
Интересные факты:
- Ученые до сих пор спорят — это животные или растения.
- В телах голотурий не обнаружены ни паразиты (есть только внешние), ни какие-либо бактерии.
- Эти существа единственные в мире, имеющие пятистороннюю симметрию тела.
- В Китае, где трепанги считаются целебным деликатесом, есть фермы для выращивания.
- Самые древние голотурии имеют возраст более 440 млн лет.
Без морских огурцов Мировой океан постигла бы экологическая катастрофа — именно они перерабатывают до 90% органических отходов.
8. Японская исполинская саламандра
Сегодня это самое крупное и редкое земноводное на земле. Длина тела до 160 см, вес до 35 кг. Предполагается, что срок жизни — 150 и больше лет. Другие названия: ханзаки, каффа.
Интересные факты:
- Ведет ночной образ жизни, живет в холодных горных ручьях.
- Питается рыбой, лягушками, насекомыми. Может месяцами обходиться без пищи.
- Мясо считается большим деликатесом, но ловить ханзаки запрещено законом.
Необычные сумчатые животные, обитающие на острове Сулавеси и некоторых других в Индонезии. Одно из самых примитивных и древних сумчатых, происхождение которых пока не исследовано.
Особенности:
- живет в тропических лесах на высоте более 600 м;
- размеры: тело около 55 см, такой же по длине хватательный хвост без шерсти, вес около 7 кг;
- цвет от серого до бурого;
- пища: листья, цветы и плоды.
Интересные факты:
- Сулавеский кускус ведет исключительно древесный образ жизни, упав на землю, животное чаще всего погибает.
- Спит или отдыхает почти 20 часов в сутки.
- Считается священным животным, покровителем воинов — благодаря огромной смелости.
- Местные кускусов не едят, но в ресторанах Индонезии для туристов есть блюда из них.
Примитивные необычные приматы родом из Африки, где их называют бушбэби. Долгое время их пытались отнести то к белкам, то к кошкам, и даже к кенгуру. Но потом выделили в отдельную группу. Существуют 4 разновидности: сомалийский, восточный, южный и сенегальский.
Особенности:
- размеры: с небольшую кошку;
- цвет меха — от серого до бурого, вокруг глаз — темные круги;
- рожают несколько малышей, из которых выживает только один, редко два;
- питание разнообразное — насекомые, мелкие рептилии, плоды, соки деревьев.
Интересные факты:
- Галаго, насмотря на то, что их относят к низшим приматам, есть развитая система коммуникации, своего рода, речь с минимум 18 «словами».
- Они могут перепрыгивать по деревьям на расстояния до 6-9 м.
- Галаго используют заостренные палки для добычи насекомых из щелей и камни для разбивания орехов.
- Возле горы Килиманджаро есть Отель Aishi Machame на берегу реки Веруверу, где можно пообщаться с ручными галаго.
Кстати. Эти животные — одни из самых дорогих, но очень удобных домашних питомцев.
Единственный из своего вида австралийский эндемик, по виду что-то среднее между крупным хомяком или маленьким медведем. Это редкие сумчатые травоядные животные живут в норах и не являются родственниками коалы, хотя такие версии есть.
Особенности:
- размеры: современные виды имеют от 0,7 до 1,3 м, вес — 20-45 кг;
- мех жесткий, цвет зависит от места проживания;
- вомбаты, как и верблюды, могут есть и пить раз в неделю.
Интересные факты:
- Вомбаты отнесены к самым древним грызунам, которые выжили после гибели динозавров.
- Они плохо видят, но отлично слышат и обладают исключительным нюхом — лучше, чем охотничьи собаки.
- Вомбаты могут легко лазить по деревьям и нырять под воду, задерживая дыхание на 15 и даже больше минут.
Розовый дельфин является самым крупным речным млекопитающимся в мире. Занесен в Красную книгу и не является родственником китайского речного дельфина.
Особенности:
- размеры: до 2,5 м в длину, вес до 2 ц;
- окрас — светло-серый, есть розовая разновидность.
Интересные факты:
- Их мозг в полтора раза больше, чем у человека, очень смышленные, опасаются людей.
- Единственные из водных животных, у которых голова поворачивается на 180 градусов.
- Могут плавать в вертикальном положении головой вниз.
- Имеют магический статус у местных народов.
Эти странные представители океанских глубин в среднем достигают 3 м в длину, вес до полутора тонн. У берегов США был пойман самый крупный экземпляр — 5,6 м, весом 3 тонны. Другое название — мола-мола.
Особенности:
- тело рыбы-луны имеет форм диска, кожа толще чем у слона и покрыта костными наростами;
- часто эту рыбу видят плавающей на боку на поверхности воды, где она разрешает птицам собирать паразитов на теле.
Интересные факты:
- Ученые предполагают, что эти необычные рыбы могут жить до 100 лет.
- Мола-мола за один раз откладывает до 300 млн икринок.
- Мясо считает деликатесом в азиатских странах, его подают в дорогих ресторанах, как и рыбу Фугу.
- Кожа считается целебной и используется в народной медицине в Японии и Корее.
Редкие сумчатые являются хищниками, а тасманийский дьявол — самый крупный из них. По виду напоминает уменьшенного раза в четыре медведя с хвостом белки. Свое название получил за злобность и ужасные крики по ночам.
ИФ:
- Питается лягушками и змеями, разоряет птичьи гнезда.
- Обладает самым мощным укусом среди животных своего размера, легко перекусывает металлический капкан.
- При опасности выдает вонючий секрет, почти как у скунса.
- Детеныш рождается через три недели беременности и потом 4 месяца живет у мамы в сумке. Молодые особи держатся стаями.
Свое название эти необычные приматы получили за то, что мордочкой напоминают клоуна с очень большими глазами (Loeris в переводе и означает «клоун»).
Особенности:
- существует 16 подвидов лори, они родственники галаго;
- размеры небольшие — тело 20-40 см, вес 0,3-2 кг;
- ведут древесный образ жизни, активны по ночам, питаются насекомыми, птичьими яйцами, фруктами.
Интересные факты:
- Единственные из приматов, у которых бывают синие глаза.
- На передних лапах есть ядовитые железы. Ядом животное смазывает себе зубы перед укусом.
- Могут быть приручены, в некоторых странах Азии их содержат как домашних питомцев.
Весьма необычный представитель отряда крокодилов. Гангский гавиал распространен в Индии и соседних странах, живет в глубоких водоемах, питается рыбой, которую ловит своей длинной пастью с острыми изогнутыми зубами.
ИФ:
- Длина тела может достигать 5,5 м, вес до 180 кг.
- Пасть у гавиалов удлиняется на протяжении всей жизни.
- Передвигается ползком на брюхе из-за слабости ног.
- Могут охотить на собак, коз и телят буйволов.
- Самка откладывает 40-60 яиц в теплый песок на берегу, вылупившиеся крокодилята самостоятельно перебираются в воду, по пути половина гибнет от птиц и хищников, которые их поджидают специально.
Особенности:
- тело длиной до 2 м, рост 1,8 м, самки выше, вес до 250 кг;
- на ногах и бедрах черно-белые полосы, как у зебры;
- у самцов есть небольшие рога.
Интересные факты:
- У окапи такой длинный язык, что они могут умывать им глаза и уши.
- Шерсть очень красивая, бархатистая, красно-коричневого оттенка, высоко ценится.
- Первый живой окапи был пойман только в 1909 году, животные очень боязливые, избегают встреч с людьми.
- За день лесной жираф съедает до 30 кг травы, листьев и фруктов.
Эти редкие сумчатые известны также под названиями древесный кенгуру, тхарибина, сумчатый медведь, филандер, паделерон, горный кенгуру, сумчатый заяц. Живут в тропических горных лесах Новой Гвинеи и Австралии.
Особенности:
- существуют десятки подвидов валаби, отличаются размерами — от таких как зайцы и до исполинских полосатых;
- валаби — отличные прыгуны, прыжок — до 10 м, легко взбираются на деревья благодаря длинным загнутым когтям;
- основа рациона — растительная пища, ягоды, фрукты и грибы.
Интересные факты:
- Медвежий валаби внешне похож на игрушечного мишку, при этом обрадает суровым нравом.
- Ведут стайный образ жизни, есть доминирующий самец и гарем из нескольких самок с детенышами.
- Спят на высоких деревьях, так защищаясь от диких собак динго.
Один из самых свирепых хищников средних широт, которого боятся даже медведи. Эти довольно редкие животные известны также под названием гуло, являются родственниками куницы.
Особенности:
- размеры небольшие — с собаку, но внешне похожа на барсука, морда кошачьего типа, лает как лиса;
- росомахи питаются в основном падалью, но могут охотиться на птицу и мелких животных;
- быстро бегает, косолапя на ходу из-за огромных загнутых когтей, они помогают без труда взбираться на деревья, где росомаха разоряет птичьи гнезда.
Интересные факты:
- Росомах не любят из-за агрессивности и нападения на домашнюю птицу, кролей, поросят.
- Живет в логове под вывернутыми деревьями, охотничий участок может достигать 2000 кв. км, его защищает, прогоняя приблуд.
- Самка приносит приплод раз в два года, малыши живут с ней, пока не появятся новые.
- Мех росомахи очень ценится, из него шили шубы для царской семьи.
- Прирученные с детства росомахи ведут себя как собаки.
Единственный представитель рода хищных виверр, обитает только на острове Мадагаскар. Другие названия: мадагаскарский лев или пума, злая белка, мадагаскарский ягуарунди.
Особенности:
- тело длиной до 70 см, такой же толстый хвост;
- морда вытянутая, лапы высокие, быстро бегает, может забираться на деревья;
- ведут сумеречный образ жизни;
- питаются насекомыми, амфибиями, мелкими животными и птичьими яйцами.
Интересные факты:
- Странные факты о фоссе будоражат зоологов — от года до 4-х лет у самок вырастает пенис с костью внутри, а потом он рассасывается.
- Спаривание длится до 3 часов, причем происходит оно на верхушках деревьев, а сами животные дико воют.
- Мадагаскарцы очень боятся фосс и стараются с ними не пересекаться.
Манулы — самые необычные из кошачьих, имеют несколько названий — палласов кот, горный дикий кот, злобный кот. Живут в горах и степных районах.
Особенности:
- размером с домашнюю кошку, самцы крупнее;
- питаются в основном грызунами, разоряют гнезда;
- их мяуканье похоже на лай, умеют мурлыкать.
Интересные факты:
- Манулов очень сложно приручить, в неволе впадают в депрессию и гибнут от голода.
- У них самый густой мех из всех животных — 9000 шерстинок на 1 кв.см, длина каждой до 7 см.
- Название манул переводится как «уродоивое ухо».
Известен также как степная или длинноухая лисица. Живет в степях на севере Африки, является национальным животным Алжира.
Особенности и интересные факты:
- это самый маленький зверек из Псовых, меньше кошки;
- большие уши помогают обнаруживать насекомых по звуку;
- на лапах есть плотный мех, что позволяет ходить по раскаленному песку;
- молодые фенеки полностью белые, песочный цвет появляется с достижением половозрелости;
- живут семейными кланами, активно общаются между собой;
- моногамные, пары выбирают на всю жизнь, при гибели партнера новую семью не образуют;
- живут в норах, длина которых может достигать 120 м.
В группе «самые странные животные» этот роющий африканский грызун точно будет в лидерах. Вот только некоторые необычные факты о нем:
- животное не имеет шерсти;
- у него холодная кровь;
- нечувствителен к боли;
- колония насчитывает до 80 особей, имеет сложную организацию с правителем — королевской самкой, вельможами и простыми работягами;
- длительность жизни — до 40 лет (мыши живут полтора года, крысы 3-4);
- эти грызуны никогда не болеют раком;
- за год королева приносит 5 пометов, у нее есть гарем из избранных самцов, за жизнь она рождает до тысячи детенышей;
- остальные самки никогда не спариваются и могут быть только рабочими;
- после смерти королевы самки устраивают жестокие бои за право занять ее место.
Один из самых жутких на вид представителей ракообразных. Живет на тропических островах Индийского и Тихого океанов, в Австралии и Новой Зеландии.
Особенности:
- этот странный рак — сухопутный, лазит на деревья за кокосами, который срезает своими клешнями и сбрасывает с высоты, чтобы они раскололись;
- получил свое название за кражу урожая, еще его зовут древесный или кокосовый краб, рак-воришка;
- кроме кокосов любит коренья разных растений, ест крабов и даже своих сородичей.
Интересные факты:
- До взросления эти раки живут в воде, питаясь упавшими на дно органическими остатками, таскают за собой ракушку-домик. На сушу вылезают уже будучи взрослыми и больше в воду не возвращаются, только для сброса икры.
- Обладает жабрами и полноценными легкими.
- Мясо этого краба очень вкусное, но так численность их малая, то вылов разрешен только раз в году при определенных условиях.
Другие названия — бочкоглаз, рыба с прозрачной головой. Относится к глубоводным лучеперым рыбам, открыта в 1939 году.
Особенности и ИФ:
- живет в Тихом океане на глубине 500-800 м;
- голова у бочкоглаза прозрачная, видны трубчатые глаза и мозг, рот очень маленький;
- размером рыбка не превышает 15 см;
- глаза смотрят исключительно вверх;
- в темноте вокруг глаз появляется зеленоватое свечение, чем подманивает добычу — зоопланктон.
Самые странные австралийские эндемики, как и их дальный родственник — утконос. Относятся к яйцекладущим сумчатым животным.
Особенности:
- небольшой зверек, похожий на ежа и дикобраза одновременно, может сворачиваться в шар, имеет мех и острые иголки, которые на самом деле являются волосами;
- живут ехидны поодиночке, спариваются раз в год;
- самка откладывает одно яйцо, которое помещает в сумку;
- детеныш вылупляется через 10 дней и кормится молоком, которое выделяется через поры на животе (сосков у ехидны нет);
- через 50 дней у малыша начинают расти иголки, тогда мать роет ему нору, но продолжает кормить молоком до 7-ми месяцев.
Интересные факты:
- У них есть клюв, похожий на хобот, зубов практически нет, питаются муравьями и термитами, которых ловят длинным языком с клейкой слюной.
- Название ехидна получила в честь древнегреческой богини - «матери всех монстров».
- Температура тела самая низкая у теплокровных животных — 32 градуса.
Это необычное животное на грани исчезновения. Известное также под названиями кошачий медведь, рыжий бамбуковый медведь, маленькая панда, хо-ху, пуунья.
Особенности:
- размером с крупную кошку;
- относится к хищникам, но питается растительной пищей, может разорять гнезда птиц;
- не является родственником большой панды, но образ жизни схожий.
ИФ:
- Малые панды жуют 13 часов в сутки, остальное время спят. Практически не спускаются на землю, так как плохо ходят.
- Издают звуки, похожие на щебетание.
- Живут парами, детенышей выращивают в дуплах.
- Вид занесен в Красную книгу, но уже около 350 зверьков выращено в неволе и выпущено в лесах Китая.
Сифаки — редкие животные острова Мадагаскар, были открыты только в 2004 году. Эти полуобезьяны-полулемуры, их еще называют хохлатыми индри, верро, диадемовыми лемурами и полупитеками.
Особенности и ИФ:
- рост сифаки около полуметра, такой же длины хвост;
- лапы длинные, с большими пальцами для хватания за ветки;
- мех густой, светло-серый, лапы коричневые, морда черная, гладкая, без волос;
- самка рожает раз в три года одного детеныша;
- сифаки отлично прыгают с дерева на дерево, перелетая по 10 и больше м даже с детенышем на спине;
- местные жители считают, что души умерших переселяются в сифак и относятся к ним с почтением.
Необычные по виду и образу жизни животные известны также под названием листоеды или брадиусы. Обитают в тропических джунглях Центральной и Южной Америки.
Особенности и ИФ:
- Ленивцы крайне медлительны, едят почти 18 часов в сутки. У сытого зверя 2\3 веса занимает наполненный желудок. Кроме листьев, не брезгуют насекомыми и древесными ящерицами.
- Жесткая шерсть листоедов имеет зеленоватый оттенок из-за наличия сине-зеленых водорослей, которые встречаются только на ленивцах. В шубе также растут симбиотические грибы, у которых люди обнаружили противораковые свойства.
- После рождения малыша мама в первую очередь трется об него, чтобы заселить водорослями.
- Животные слазят с деревьев только для того, чтобы сходить в туалет.
- У ленивцев бывает разное количество шейных позвонков — от 5 до 9. Почему так, ученые пока не понимают.
Утконос, как и ехидна, является символом Австралии. Долгое время ученые не могли понять, к каким видам отнести это странное животное — к млекопитающим, птицам, рыбам или пресмыкающимся. Посудите сами:
- Утконосы — водоплавающие животные, но жабр у них нет.
- Откладывают яйца в сумку, но детеныша кормят молоком.
- Подобно птицам, имеют клоаку.
- Плоский хвост похож на бобровый, там скапливается жир.
- Глаза, ноздры и уши находятся в желобах, которые при нырянии закрываются и животное ориентируется только осязанием.
- Обладает способностью улавливать электрические импульсы от живых существ.
- Его слюна токсичная, яд при укусе может убить собаку.
- Питается донными организмами, скаламучивая ил.
Другие названия: уткокрот, водяной крот, бобровая утка.
Весьма странные животные представлены тремя видам — гигантским, карликовым и колумбийским тамандуа. Распространены в Центральной и Южной Америке.
Особенности и Интересные факты:
- ведут в основном ночной образ жизни;
- у них нет зубов, питаются исключительно муравьями и термитами, доставая их очень длинным тонким языком — 60 см, за день муравьед уничтожает до 30 тысяч насекомых;
- гигантский вид не лазит по деревьям, а карликовый там живет постоянно.
Редкие мелкие приматы (10-16 см) с максимально нестандартной внешностью. Вот самые удивительные факты про филлипинского долгопята:
- в него самые большие глаза по сравнению с размером головы;
- долгопяты имеют дурную славу на родине, там их считают злыми духами;
- беременность длится 6 месяцев, детеныш рождается весом около 20 г и помещается в столовую ложку, мать полгода носит его на себе;
- этот зверек стал прототипом Мастера Йоды в «Звездных войнах».
Один из видов редких диких кошек, обитающих в Центральной и Латинской Америке. Внешне маргай похож на оцелота, только в два раза меньше. Другие названия: марги, леопард Вида, лесная длиннохвостая кошка, древесный леопард, беличья кошка.
Особенности и Интересные факты:
- Маргай охотится и проводит большую часть времени на деревьях, легко перепрыгивая на длинных ногах с ветки на ветку. Очень длинный хвост помогает управлять телом в полете.
- Ведет ночной образ жизни, питается мелкими живтными и птицами, не отказывается от фруктов.
- В отличие от других кошек, маргай может спускаться вертикально головой вниз и разворачиваться в воздухе, как белка.
Группа «необычные животные» была бы неполной без этих удивительных рыбок. Водятся они в мангровых зарослях в местах, где пресная вода смешивается с морской. Ученые считают их переходной формой от рыб к земноводным.
Особенности и интересные факты:
- благодаря крупным передним плавникам прыгуны не только отлично ползают по илу, но могут даже взбираться на деревья, где на лету ловят насекомых;
- в воде дышат жабрами, а на суше — через кожу и проглоченную воду;
- питаются растительными остатками и мелкими организмами, которых выкапывают из ила;
- прыгунами их назвали из-за высоких прыжков в период спаривания;
- обладают большими мобильными глазами, которые обеспечивают обзор на 360 градусов.
Эти странные летучие мыши обитают в районе Амазонки. Несмотря на жуткий вид и впечатляющее название, животные полностью безобидные, кровь ни у кого не пьют, питаются растениями и фруктами. Их еще называют травкодраками.
Интересные факты:
- Дракул существует почти 200 разновидностей.
- Они любят одиночество, редко живут постоянными парами.
- Крылья у них очень тонкие, похожие на марлю. Этого достаточно, чтобы перелетать с дерева на дерево.
- Местные жители считают драков олицетворением ночных демонов.
Одно из самых удивительных пресмыкающихся: тело ящерицы покрыто настоящей чешуей. На чешуйках есть шипы, при опасности животное скручивается кольцом, выставляя защиту. При этом свой хвост крепко держит зубами, чтобы было невозможно его раскрутить. Их называют еще кордилидами и африканскими дракончиками.
Интересные факты:
- Обитают в Африке и на острове Мадагаскар.
- Мелкие подвиды питаются насекомыми, а крупные ловят других ящериц, лягушек и грызунов.
- Часть поясохвостов откладывают яйца, а некоторые — живородящие.
- Самцы очень агрессивные друг к другу.
- За жизнь у ящериц несколько раз вырастают новые зубы. Оторванный хвост также отрастает.
Другие названия — индийская муссонная жаба, пурпурная лягушка, лягушиный крот (живет под землей). Была открыта только в 2003 году. Признана самым странным земноводным из-за своей дурацкой внешности: толстое тело с тоненькими лапками, маленькая голова с вытянутым носом и неприятный запах. Питается насекомыми и червями, размножается в период муссонных дождей, выкидывая икру во временные водоемы. Малоизучена.
Необычный вид имеет много названий: бируанг, малайский медведь, яванский желтый, медведь-собака. Этих животных в мире осталось несколько десятков, их уничтожил человек из-за очень красивого коричнево-золотистого короткого меха и по причине особой злобности к людям.
Интересные факты:
- Это самый маленький медведь среди всех — рост не превышает 70 см.
- Его язык достигает в длину 25 см, а серповидные когти — 12-15 см. Ими он разрушает пчелиные гнезда и термитники, языком доставая личинки и мед.
- Большую часть жизни бируанг проводит на деревьях.
- При ходьбе сильно косолапит.
- Отличается умом, заманивает добычу в подготовленные им ловушки.
- Органы бируанга широко используются в народной медицине.
Странное по виду животное, более похожее на толстого волка или запухшую собаку с узенькими глазами. Голова имеет квадратную форму из-за меховой гривы на шее. Животное настолько невозмутимое, что стало символом «вселенского пофигизма».
Интересные факты:
- Тибетская лисица небольшого размера, чуть больше домашней кошки, вес не превышает 5 кг. Имеет короткие ноги и пышный хвост.
- Мех грязно-желтого окраса с темными пятнами по бокам.
- Рацион состоит из пищух и разных грызунов, разоряет гнезда птиц на земле, подбирает падаль.
- Впервые удалось снять этих животных на видео в 2006 году.
Другие названия — мадагаскарская руконожка, обезьянка-дятел, самый редкий, исчезающий вид, их осталось около двух десятков. Свое странное название этот примитивный примат получил из-за несуразного пугающего вида, когда его кто-то видел, то сразу айкал от испуга.
Особенности и Интересные факты:
- Руконожки живут на деревьях, своими длинными когтями выковыривают насекомых и личинок из щелей.
- Тело животного не больше 40 см в длину, а вот шикарный пышный хвост вырастает до 60 см.
- У них большие уши и глаза, хорошо видящие в темноте.
- Зубы у ай-ай растут всю жизнь, поэтому приходится их стачивать, грызя древесину.
- У руконожек самые длинные пальцы из приматов, а средний 6-й палец может поворачиваться на 360 градусов.
На Мадагаскаре ай-ай очень боятся, его имя не произносят вслух, а кто убьет животное, сам вскорости умрет.
Самая ужасная из речных рыб. Обитает также в Северном Ледовитом океане. Эта рыба-паразит может вырастать до 1,2 м в длину, своим круглым ртом с многочисленными зубами присасывается в рыбе, высасывая из нее кровь. Мелкие экземпляры миноги могут засасывать полностью.
Нерест происходит в гнездах из песка, которые строит самец. Личинки живут рядом 3-4 года, питаясь мелкими организмами в песке, за что их прозвали пескоройками.
Мясо миноги относится к деликатесам, его подают в дорогих ресторанах. Из-за не контролированного вылова, численность вида резко сократилась и сейчас невская минога занесена в Красную книгу России.
Важно! Если минога укусила человека, надо немедленно обращаться в больницу, так как кровь в ране не будет сворачиваться и кровопотеря может быть опасной для жизни.
Группа «необычые животные» будет неполной без этого подземного обитателя. В целом, он мало отличается от обычного крота, кроме того, что на рыле у него есть розетка из 22-х ярко-красных мясистых лучей. Это своего рода орган осязания, которым звездонос проверяет съедобность найденных объектов.
Интересные факты:
- Глаза у звездоноса маленькие и почти слепые.
- Ушей нет, есть щели в коже.
- У него 44 зуба, резцы очень острые, предназначены для убийства добычи.
- Зимой в спячку не впадают, ищут пропитание на большей глубине.
- Животное отлично плавает и ныряет, вылавливая водную мелочь, в том числе головастиков.
- Также можно встретить звездоноса и на лесной тропинке, куда он вылезает за насекомыми.
Источник:
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:)