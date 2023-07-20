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Что делать, если мучают пробуждения среди ночи?

Что делать, если мучают пробуждения среди ночи?

Автор:
20 июля 2023 17:17
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: бессонница   интересное   люди   медицина   помощь   сон   
968
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Если ситуация начинает повторяться из раза в раз, то это может привести к бессоннице, а депривация сна приводит к ещё более страшным последствиям и влияет на человека как физически, так и ментально.

С каждым, пожалуй, было, когда внезапно просыпаешься среди ночи и как бы потом не пытались укладываться поудобнее, то сна ни в одном глазу. И самое ужасное в этот момент, увидеть, сколько на часах времени и подсчитать, что вставать уже через два-три часа. Врач-сомнолог поделился способами, как при внезапном пробуждении снова заснуть.


Самое опасное в такой ситуации - это начать переживать, что нет сна, а скоро вставать, а всё никак не получается уснуть и прокручивать эти мысли одну за другой. Делу это не поможет. На время смотреть тоже не стоит.
Самое главное, что нужно сделать - это применить простую дыхательную гимнастику, чтобы снизить частоту сердечных сокращений. Можно ей воспользоваться как при внезапном пробуждении, так и перед сном, чтобы уснуть скорее.


  • Глубокий выдох через рот.
  • Потом четыре секунды делать вдох через нос.
  • Задержка дыхания на семь секунд.
  • И снова выдох - в течение восьми секунд.


Повторять несколько раз и скоро вы ощутите как ваше тело расслабится, а глаза начнут медленно закрываться.


Но почему вообще люди так внезапно просыпаются среди ночи?
Если это происходит регулярно, то при очередном пробуждении стоит проанализировать причину. Это жажда, беспокойство о будущем, давление на мочевой пузырь.

Очень часто сложно уснуть при хронической усталости и постоянном стрессе - мозг просто не успевает обработать огромное количество информации и не даёт уснуть.

А повышенная тревожность и нарушенный сон может уже привести к депрессии, что является серьёзным ментальным заболеванием, требующим более долго и обстоятельного лечения.
Берегите себя и старайтесь высыпаться!




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Метки: бессонница   интересное   люди   медицина   помощь   сон   
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6  комментариев
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60k
pynh 54 минуты назад
У меня 2 правила - не жрать на ночь и поссать на ночь
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10k
Кот Бегемот 13 минут назад
"Что делать, если мучают пробуждения среди ночи"?
...Что, что – налоги платить! (советы блогероидам
, если чё)
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7k
Горец Ю 36 минут назад
Если не спится и рядом нет близкого не спящего человека ( можно чайку попить))), тогда я включаю в наушниках сказку. В 99,99% случаях засыпаю через две минуты.
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70k
Татьяна Юсова 47 минут назад
Ничего не делать. Бывает, что просыпаюсь ночью, тогда включаю телевизор, какой-нибудь сериал, и под телевизор опять засыпаю.
Но если есть проблемы со сном, то прекрасно работает глицин. Можно принять снотворное.
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