"Что делать, если мучают пробуждения среди ночи"?

Если ситуация начинает повторяться из раза в раз, то это может привести к бессоннице, а депривация сна приводит к ещё более страшным последствиям и влияет на человека как физически, так и ментально.
С каждым, пожалуй, было, когда внезапно просыпаешься среди ночи и как бы потом не пытались укладываться поудобнее, то сна ни в одном глазу. И самое ужасное в этот момент, увидеть, сколько на часах времени и подсчитать, что вставать уже через два-три часа. Врач-сомнолог поделился способами, как при внезапном пробуждении снова заснуть.
Самое опасное в такой ситуации - это начать переживать, что нет сна, а скоро вставать, а всё никак не получается уснуть и прокручивать эти мысли одну за другой. Делу это не поможет. На время смотреть тоже не стоит.
Самое главное, что нужно сделать - это применить простую дыхательную гимнастику, чтобы снизить частоту сердечных сокращений. Можно ей воспользоваться как при внезапном пробуждении, так и перед сном, чтобы уснуть скорее.
- Глубокий выдох через рот.
- Потом четыре секунды делать вдох через нос.
- Задержка дыхания на семь секунд.
- И снова выдох - в течение восьми секунд.
Повторять несколько раз и скоро вы ощутите как ваше тело расслабится, а глаза начнут медленно закрываться.
Но почему вообще люди так внезапно просыпаются среди ночи?
Если это происходит регулярно, то при очередном пробуждении стоит проанализировать причину. Это жажда, беспокойство о будущем, давление на мочевой пузырь.
Очень часто сложно уснуть при хронической усталости и постоянном стрессе - мозг просто не успевает обработать огромное количество информации и не даёт уснуть.
А повышенная тревожность и нарушенный сон может уже привести к депрессии, что является серьёзным ментальным заболеванием, требующим более долго и обстоятельного лечения.
Берегите себя и старайтесь высыпаться!
Источник:
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...Что, что – налоги платить! (советы блогероидам, если чё)
Но если есть проблемы со сном, то прекрасно работает глицин. Можно принять снотворное.