"Что делать, если мучают пробуждения среди ночи"?

Самое опасное в такой ситуации - это начать переживать, что нет сна, а скоро вставать, а всё никак не получается уснуть и прокручивать эти мысли одну за другой. Делу это не поможет. На время смотреть тоже не стоит.

Самое главное, что нужно сделать - это применить простую дыхательную гимнастику, чтобы снизить частоту сердечных сокращений. Можно ей воспользоваться как при внезапном пробуждении, так и перед сном, чтобы уснуть скорее.

Глубокий выдох через рот.

Потом четыре секунды делать вдох через нос.

секунды делать вдох через нос. Задержка дыхания на семь секунд.

секунд. И снова выдох - в течение восьми секунд.



Повторять несколько раз и скоро вы ощутите как ваше тело расслабится, а глаза начнут медленно закрываться.



