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«Скоро нас на пенсию отправят»: российский дальнобойщик встретился с беспилотным грузовиком и озадачился

«Скоро нас на пенсию отправят»: российский дальнобойщик встретился с беспилотным грузовиком и озадачился

Автор:
17 октября 2023 16:33
Сообщество : Автомир
Метки: Беспилотник   Видео   будущее   грузовик   дальнобойщик   робот   
1675
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И машина эта ездит на удивление хорошо.

В сети появилось видео о роботе, которого снабдили зачатками искусственного интеллекта. Теперь разработчики его обучают и терзают всякими каверзными вопросами. Например, что железяка думает о будущем. И робо-голова начала вещать о помощи людям и о том, как много мы сможем сделать вместе.

Но разработчики робота прервали и попросили поведать о своих самых мрачных размышлениях. И услышали, что в будущем машины полностью заменят людей. Просто потому, что роботы быстрее и умнее:

К российскому дальнобойщику будущее подкралось незаметно. Он наткнулся на беспилотный грузовик от компании Evocargo и решил, что скоро и водители-то будут не нужны.

Запас хода у этого грузовика всего 200 км, да и едет он с «сумасшедшей» скоростью в 20 км/час. Зато ориентируется благодаря мультисенсорной системе на основе алгоритмов машинного обучения и сам рассчитывает траекторию и скорость. По большей части, умный драндулет предназначен для поездок по огромным производственным или складским площадкам. А основные заказчики грузовика - «Газпромнефть-Снабжение» и «Татнефть». То ли они заинтересованы в постепенной автоматизации перевозок сырья и комплектующих, то ли у них денег просто много. Поэтому экспериментируют.

Вероятно, с такой финансовой подпиткой компания Evocargo скоро соорудит уже не такой хилый грузовичок, а нормальный беспилотник для поездок на тысячу км с нормальной скоростью. Кстати, «КамАЗ» уже вроде бы разработал свой прототип. А в Швеции беспилотники внедряют с 2019 года.

Хотя в ближайшие 5-7 лет они вряд ли станут массовыми, мужик из ролика может выдохнуть. Пока что.

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Метки: Беспилотник   Видео   будущее   грузовик   дальнобойщик   робот   
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14  комментариев
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225
wgw Час назад
Первый бунт был, когда крестьян с молотьбой заменил комбайн, второй, когда Форд изобрёл конвейер. Дальше-больше. Р.S. Это и называется- "Прогресс".
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1k
Владимир Теленков Полчаса назад
на пенсию? какую еще пенсию, просто уволят...
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34k
Fat Lynx Час назад
Вот как только беспилотный грузовик доедет из Питера в Нерюнгри, тогда можно будет переживать... А так только таксистам ай-яй-яй.
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2k
Росомаха Час назад
Всегда интересовало, что будет когда все датчики грязью забьёт?У нас дороги не отличаются чистотой....
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2k
Yapon_otez 2 часа назад
Значит пора запасаться оружием, способным уничтожить эти роботов
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14k
Ivan 2 часа назад


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