«Скоро нас на пенсию отправят»: российский дальнобойщик встретился с беспилотным грузовиком и озадачился

В сети появилось видео о роботе, которого снабдили зачатками искусственного интеллекта. Теперь разработчики его обучают и терзают всякими каверзными вопросами. Например, что железяка думает о будущем. И робо-голова начала вещать о помощи людям и о том, как много мы сможем сделать вместе.

Но разработчики робота прервали и попросили поведать о своих самых мрачных размышлениях. И услышали, что в будущем машины полностью заменят людей. Просто потому, что роботы быстрее и умнее: