«Скоро нас на пенсию отправят»: российский дальнобойщик встретился с беспилотным грузовиком и озадачился

И машина эта ездит на удивление хорошо.
В сети появилось видео о роботе, которого снабдили зачатками искусственного интеллекта. Теперь разработчики его обучают и терзают всякими каверзными вопросами. Например, что железяка думает о будущем. И робо-голова начала вещать о помощи людям и о том, как много мы сможем сделать вместе.
Но разработчики робота прервали и попросили поведать о своих самых мрачных размышлениях. И услышали, что в будущем машины полностью заменят людей. Просто потому, что роботы быстрее и умнее:
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К российскому дальнобойщику будущее подкралось незаметно. Он наткнулся на беспилотный грузовик от компании Evocargo и решил, что скоро и водители-то будут не нужны.
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Запас хода у этого грузовика всего 200 км, да и едет он с «сумасшедшей» скоростью в 20 км/час. Зато ориентируется благодаря мультисенсорной системе на основе алгоритмов машинного обучения и сам рассчитывает траекторию и скорость. По большей части, умный драндулет предназначен для поездок по огромным производственным или складским площадкам. А основные заказчики грузовика - «Газпромнефть-Снабжение» и «Татнефть». То ли они заинтересованы в постепенной автоматизации перевозок сырья и комплектующих, то ли у них денег просто много. Поэтому экспериментируют.
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Вероятно, с такой финансовой подпиткой компания Evocargo скоро соорудит уже не такой хилый грузовичок, а нормальный беспилотник для поездок на тысячу км с нормальной скоростью. Кстати, «КамАЗ» уже вроде бы разработал свой прототип. А в Швеции беспилотники внедряют с 2019 года.
Хотя в ближайшие 5-7 лет они вряд ли станут массовыми, мужик из ролика может выдохнуть. Пока что.
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