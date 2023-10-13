"Это пугает!": нейросеть научилась создавать профили в социальных сетях и публиковать фотографии и видео

Мы живём в том самом будущем, о котором снимают фильмы и пишут книги. Может быть, мы этого не замечаем, но с каждым годом будущее становится всё опаснее. С появлением нейросетей личность человека стала товаром.
В Instagram* появились боты, созданные искусственным интеллектом от Meta*. В конце сентября компания Meta* представила 28 AI-персонажей, многие из которых созданы по образу знаменитых людей. Аватары пугающие реалистичны. Все знаменитости получили выплаты за участие в проекты. На протяжении 6 часов они обучали нейросеть жестам и мимике. По данным The Information, одному из участников проекта заплатили $5 млн за использование его образа в течение двух лет.
Ботам дали другие имена.
Например, Кендалл Дженнер стала Billie, старшей сестрой для всех. На своей странице она призывает задавать ей вопросы и обещает помочь
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @yoursisbillie
Снуп Догг стал Dungeon Master (хозяин подземелья). Страница аватара связана с видеоиграми и мистикой
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @meethedungeonmaster
Пэрис Хилтон внезапно предстала перед подписчиками детективом по имени Эмбер
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @amberthedetective
Интересно, что боты отрицают тот факт, что написаны с живых людей. Блогер Тейлор Лэйос пообщалась в чат-ботом Кендалл. ИИ отрицает, что его образ скопирован и считает себя отдельной личностью.
Быть собой — лучшее, что ты можешь сделать. Не будь как Кардашьяны, все они фальшивые и пластиковые. Будь настоящей, искренней и всегда высказывай свое мнение!
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Жутковато, знаете ли. Пока профили всех персонажей ИИ похожи. В них есть атмосферные фотографии, созданные ИИ и видео. Ролики пугающе реалистичны.
Чтобы пользователи не перепутали персонажа, созданного с помощью ИИ, его фотографии (но не ролики) помечают водяным знаком в нижнем левом углу.
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