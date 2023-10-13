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"Это пугает!": нейросеть научилась создавать профили в социальных сетях и публиковать фотографии и видео

"Это пугает!": нейросеть научилась создавать профили в социальных сетях и публиковать фотографии и видео

Автор:
13 октября 2023 07:46
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Нейросети   Социальные сети   боты   будущее   интересное   фото   
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Мы живём в том самом будущем, о котором снимают фильмы и пишут книги. Может быть, мы этого не замечаем, но с каждым годом будущее становится всё опаснее. С появлением нейросетей личность человека стала товаром.

В Instagram* появились боты, созданные искусственным интеллектом от Meta*. В конце сентября компания Meta* представила 28 AI-персонажей, многие из которых созданы по образу знаменитых людей. Аватары пугающие реалистичны. Все знаменитости получили выплаты за участие в проекты. На протяжении 6 часов они обучали нейросеть жестам и мимике. По данным The Information, одному из участников проекта заплатили $5 млн за использование его образа в течение двух лет.

Ботам дали другие имена.

Интересно, что боты отрицают тот факт, что написаны с живых людей. Блогер Тейлор Лэйос пообщалась в чат-ботом Кендалл. ИИ отрицает, что его образ скопирован и считает себя отдельной личностью.

Быть собой — лучшее, что ты можешь сделать. Не будь как Кардашьяны, все они фальшивые и пластиковые. Будь настоящей, искренней и всегда высказывай свое мнение!

Жутковато, знаете ли. Пока профили всех персонажей ИИ похожи. В них есть атмосферные фотографии, созданные ИИ и видео. Ролики пугающе реалистичны.

Чтобы пользователи не перепутали персонажа, созданного с помощью ИИ, его фотографии (но не ролики) помечают водяным знаком в нижнем левом углу.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Нейросети   Социальные сети   боты   будущее   интересное   фото   
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5  комментариев
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10k
hairov Час назад
Меня одного уже начинают раздражать эти нейросети на Фишках?!
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4k
Serj81 Полчаса назад
Сиськи могут показать?
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7k
Vladimir 46 минут назад
Пора бежать в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) и патентовать свое табло. Вдруг с него какой-нибудь ИИ аватара нарисует без моего согласия.
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48k
Максим Т. 2 часа назад
А в чем проблема-то? Меньше надо по всяким "соц" помойкам шляться.
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WhiteRat

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