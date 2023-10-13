"Это пугает!": нейросеть научилась создавать профили в социальных сетях и публиковать фотографии и видео

В Instagram* появились боты, созданные искусственным интеллектом от Meta*. В конце сентября компания Meta* представила 28 AI-персонажей, многие из которых созданы по образу знаменитых людей. Аватары пугающие реалистичны. Все знаменитости получили выплаты за участие в проекты. На протяжении 6 часов они обучали нейросеть жестам и мимике. По данным The Information, одному из участников проекта заплатили $5 млн за использование его образа в течение двух лет.

Ботам дали другие имена.