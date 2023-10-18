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Неожиданные соседи в обычных домах

Неожиданные соседи в обычных домах

Автор:
18 октября 2023 15:48
Сообщество : Животные
Метки: Животное   дом   зверь   насекомое   птица   сосед   соседство   страшно   трогательно   фото   
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Вот так живёт себе человек спокойно и знать не знает, что он и его семья давно уже не единственные обитатели жилья. Но речь, к счастью, не о всякой потусторонней ерунде типа духов и призраков. А о вполне себе реальных, живых, тёплых и местами даже пушистых существах.

Правда, нередко первая встреча выходит пугающей из-за неожиданности. Но потом соседство становится привычным или прекращается на дружеской ноте в силу свободолюбия вынужденных квартирантов.

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Метки: Животное   дом   зверь   насекомое   птица   сосед   соседство   страшно   трогательно   фото   
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