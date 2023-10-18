Неожиданные соседи в обычных домах

Вот так живёт себе человек спокойно и знать не знает, что он и его семья давно уже не единственные обитатели жилья. Но речь, к счастью, не о всякой потусторонней ерунде типа духов и призраков. А о вполне себе реальных, живых, тёплых и местами даже пушистых существах.