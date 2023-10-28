Листопад как важная веха в жизни котиков

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Красоту ярких осенних красок ценят не только люди, но и котики. Убранство деревьев можно понюхать, лизнуть, даже пожевать. А ещё побегать по бягряно-золотому ковру, поваляться и даже зарыться в него.
Чтобы запасти побольше осенних эмоций перед приближающимися холодами.
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Метки: Животное время года кот котик лист листопад листья осень трогательно фото
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Ты не врал, не предавал, прости меня Кот, я старался Тебя вытащить, но онкология пока сильнее(((
Но когда я его выношу на эту самую улицу - он тут же начинает "орать, как потерпевший", и норовит сныкаться обратно в "переноску"...