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Сообщество Без кота и жизнь не та 1776 постов • 485 подписчиков подписаться
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Листопад как важная веха в жизни котиков

Листопад как важная веха в жизни котиков

Автор:
28 октября 2023 20:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   время года   кот   котик   лист   листопад   листья   осень   трогательно   фото   
904
21

Красоту ярких осенних красок ценят не только люди, но и котики. Убранство деревьев можно понюхать, лизнуть, даже пожевать. А ещё побегать по бягряно-золотому ковру, поваляться и даже зарыться в него.

Чтобы запасти побольше осенних эмоций перед приближающимися холодами.

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Метки: Животное   время года   кот   котик   лист   листопад   листья   осень   трогательно   фото   
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4  комментария
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19
Navygator Час назад
Филимоша, мой друг. Давай, дождись, мой дорогой. Твои 14,5 лет были лучшими в моей жизни.
Ты не врал, не предавал, прости меня Кот, я старался Тебя вытащить, но онкология пока сильнее(((
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−4
Alf090 5 минут назад
Котики клевые)))
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196
Йож ДонеццкиЙ 45 минут назад
Я человек простой, вижу Котиков - ставлю Лайк
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17k
Поручик Час назад
Наш "Франц Петер "Шуба" Шуберт Второй" очень любит смотреть на улицу. Через окно. Облетающие листья и летающие птички его весьма интересуют.
Но когда я его выношу на эту самую улицу - он тут же начинает "орать, как потерпевший", и норовит сныкаться обратно в "переноску"...
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