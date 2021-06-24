В Японии провели операцию по спасению тонущей секс-куклы

Ежегодно в Японии продается около 2 000 секс-кукол, которые стоят от 6 000 долларов и могут поставляться с регулируемыми пальцами, съемной головой и гениталиями.

«Голландских жен» необходимо утилизировать надлежащим образом, но существуют особые услуги для людей, которые привязались к своим неодушевленным партнерам: для них проводят специальные похороны. Во время церемонии одетых в погребальную одежду кукол помещают в украшенные гирляндами гробы, пока другие секс-куклы «оплакивают» умершую со свечами и молитвами.

Лея Арата, которая проводит подобные похороны в своей фотостудии в Осаке, рассказала в интервью испанскому новостному агентству EFE: «Я начала свой бизнес, потому что мне это казалось действительно необходимым. Многие не хотят, чтобы их кукол кромсали как какой-то мусор, многие любят их как настоящих членов семьи». Арата добавила, что многие владельцы кукол боятся осуждения и стыдятся выбрасывать кукол на помойку, где их могут найти прохожие.