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В Японии провели операцию по спасению тонущей секс-куклы

В Японии провели операцию по спасению тонущей секс-куклы (5 фото)

Автор:
24 июня 2021 08:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   курьез   секс кукла   службы спасения   смешные новости   
518
5

Спасатели бросились на помощь тонущей женщине и, к собственному удивлению, вытащили из моря секс-куклу. Операцию спасения, в которой участвовали полицейские, пожарные и бригада скорой помощи, запечатлели очевидцы.

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Метки: Япония   курьез   секс кукла   службы спасения   смешные новости   
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5  комментариев
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1k
Дмитрий Час назад
Короче, трахнули и бросили обратно))
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Мурчелло Полчаса назад
Ну там у всех с глазами пи-ц,если чо.
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127
aa aa Полчаса назад
Делай добро и бросай его в воду
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1k
Roman 36 минут назад
Не дала походу ...
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8k
DumDum 40 минут назад
Кукла же отблагодарила как следует своих спасителей?
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