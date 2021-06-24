В Японии провели операцию по спасению тонущей секс-куклы

Спасатели бросились на помощь тонущей женщине и, к собственному удивлению, вытащили из моря секс-куклу. Операцию спасения, в которой участвовали полицейские, пожарные и бригада скорой помощи, запечатлели очевидцы.
Ютубер Танака Нацуки снимала видео для своего канала на набережной в городе Хатинохе, когда увидела сотрудников службы спасения. Их вызвали прохожие, заметившие в море женщину, которая плыла лицом вниз.
Нацуки была уверена, что видит спасение реального человека, пока из воды не вытащили резиновую секс-куклу. «Я снимала видео про рыбалку и мне показалось, что мимо проплыл труп – оказалось, это была «голландская жена», – написала девушка в Twitter. – Похоже, кто-то принял ее за настоящего человека и сообщил властям; в результате приехала полиция, пожарные и машины скорой помощи. К счастью, «жену» удалось спасти. Класс».
Другой очевидец сказал: «Все это, конечно, весело, но не для службы спасения. Люди, избавляйтесь от мусора как полагается!».
Ежегодно в Японии продается около 2 000 секс-кукол, которые стоят от 6 000 долларов и могут поставляться с регулируемыми пальцами, съемной головой и гениталиями.
«Голландских жен» необходимо утилизировать надлежащим образом, но существуют особые услуги для людей, которые привязались к своим неодушевленным партнерам: для них проводят специальные похороны. Во время церемонии одетых в погребальную одежду кукол помещают в украшенные гирляндами гробы, пока другие секс-куклы «оплакивают» умершую со свечами и молитвами.
Лея Арата, которая проводит подобные похороны в своей фотостудии в Осаке, рассказала в интервью испанскому новостному агентству EFE: «Я начала свой бизнес, потому что мне это казалось действительно необходимым. Многие не хотят, чтобы их кукол кромсали как какой-то мусор, многие любят их как настоящих членов семьи». Арата добавила, что многие владельцы кукол боятся осуждения и стыдятся выбрасывать кукол на помойку, где их могут найти прохожие.
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