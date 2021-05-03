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28-летний сумоист скончался через месяц после того, как, упав на голову во время схватки, был серьезно травмирован. Этот случай заставил заговорить об опасности, которой подвергаются спортсмены, - об отсутствии врачей возле ринга и необходимости выступать с серьезными травмами.
Японский сумоист умер в больнице через месяц после того, как получил тяжелую травму на ринге, приземлившись на голову после приема соперника. Этот случай вызвал активные дискуссии любителей традиционного спорта об опасности, которой подвергается здоровье спортсмена на ринге. Зрители видели, что к 28-летнему спортсмену по имени Хибукиру не подходил никто из организаторов турнира. Зрителей интересовало, почему в зале не было врача.
Борец нижнего дивизиона, настоящее имя которого - Мицуки Амано, около месяца провел в госпитале в коме и скончался от дыхательной недостаточности.
Борец нижнего дивизиона, настоящее имя которого - Мицуки Амано, около месяца провел в госпитале в коме и скончался от дыхательной недостаточности.
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"Мы благодарны ему за все, да упокоится его душа с миром", - говорится в заявлении Ассоциации сумо Японии.
В традиционных схватках, действительно, врачи не присутствуют в зале, при этом обычной практикой после того, как спортсмен потерял сознание, является подождать несколько минут, чтобы дать ему возможность прийти в себя и продолжить бой. Кроме того, претензии вызвал тот факт, что Хибукиру перевернули на спину, хотя в таких случаях это имеют право делать только медики из-за риска спинальной травмы.
Тем не менее, как заявила Ассоциация сумо, "между травмой и смертью спортсмена прямой связи пока не установлено". "Что же касается улучшеия системы медицинской помощи для спортсменов, мы объявим о мерах, когда прийдем к окончательному решению", - говорится в официальном заявлении ассоциации.
Ранее в сумо не было случаев гибели борцов в результате травм, полученных в схватке. Тем не менее, о потенциальной опасности несоблюдения медицинских стандартов говорилось много раз.
В традиционных схватках, действительно, врачи не присутствуют в зале, при этом обычной практикой после того, как спортсмен потерял сознание, является подождать несколько минут, чтобы дать ему возможность прийти в себя и продолжить бой. Кроме того, претензии вызвал тот факт, что Хибукиру перевернули на спину, хотя в таких случаях это имеют право делать только медики из-за риска спинальной травмы.
Тем не менее, как заявила Ассоциация сумо, "между травмой и смертью спортсмена прямой связи пока не установлено". "Что же касается улучшеия системы медицинской помощи для спортсменов, мы объявим о мерах, когда прийдем к окончательному решению", - говорится в официальном заявлении ассоциации.
Ранее в сумо не было случаев гибели борцов в результате травм, полученных в схватке. Тем не менее, о потенциальной опасности несоблюдения медицинских стандартов говорилось много раз.
Тема безопасности сумо вновь была поднята после январского турнира, где борца, получившего сотрясение мозга, вынудили вновь выйти на татами. Причем, по подсчетам журналистов, мощность удара, который получил борец, составила около тонны. Сумо - опасный спорт, предупреждают как журналисты, так и сами сумоисты. Один отставной борец сумо охарактеризовал этот спорт так: "Это как если ты ежедневно попадаешь в автомобильную аварию".
В последнее время мир сумо и так сотряс ряд скандалов, связанных с жестоким отношением к спортсменам, а смерть Хибикиру только подогрела конфликт.
В последнее время мир сумо и так сотряс ряд скандалов, связанных с жестоким отношением к спортсменам, а смерть Хибикиру только подогрела конфликт.
"Я давно этого боялся, - отозвался о трагедии с Хибикиру врач и писатель Микито Чинен. - Я не мог поверить своим глазам, когда борец, с большой вероятностью получил травму позвоночника, оставался без помощи в течение нескольких минут, пока организаторы объявляли победителя».
Хидео Ито, иглотерапевт и массажист, лечивший борцов сумо на протяжении двух десятилетий, сказал, что Хибикиру, возможно, повредил позвоночник при падении. "Он был прекрасным борцом, у него всегда была добрая улыбка и он всегда был внимателен к другим", - сказал Ито, призвав врачей быть наготове на каждом поединке.
Волна скандалов в сумо в последние годы вызвала массовые призывы к реформам, в том числе, по поводу правил допуска женщин на ринг. По древним правилам сумо, пощадка для проведения поединка считается священным местом, куда нельзя допускать женщин как "нечистых" существ. Это уже привело к конфликту, когда женщин не допустили помогать одному из судей, которому стало плохо прямо на площадке.
Хидео Ито, иглотерапевт и массажист, лечивший борцов сумо на протяжении двух десятилетий, сказал, что Хибикиру, возможно, повредил позвоночник при падении. "Он был прекрасным борцом, у него всегда была добрая улыбка и он всегда был внимателен к другим", - сказал Ито, призвав врачей быть наготове на каждом поединке.
Волна скандалов в сумо в последние годы вызвала массовые призывы к реформам, в том числе, по поводу правил допуска женщин на ринг. По древним правилам сумо, пощадка для проведения поединка считается священным местом, куда нельзя допускать женщин как "нечистых" существ. Это уже привело к конфликту, когда женщин не допустили помогать одному из судей, которому стало плохо прямо на площадке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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