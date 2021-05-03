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Погибший на ринге сумоист заставил задуматься о безопасности спортсменов

Погибший на ринге сумоист заставил задуматься о безопасности спортсменов (5 фото)

Автор:
03 мая 2021 12:05
Сообщество : Спорт
Метки: Хибикиру   Япония   безопасность   правила спорта   смерть на ринге   спорт   сумо   сумоисты   
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28-летний сумоист скончался через месяц после того, как, упав на голову во время схватки, был серьезно травмирован. Этот случай заставил заговорить об опасности, которой подвергаются спортсмены, - об отсутствии врачей возле ринга и необходимости выступать с серьезными травмами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хибикиру   Япония   безопасность   правила спорта   смерть на ринге   спорт   сумо   сумоисты   
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