"Мы благодарны ему за все, да упокоится его душа с миром", - говорится в заявлении Ассоциации сумо Японии.

В традиционных схватках, действительно, врачи не присутствуют в зале, при этом обычной практикой после того, как спортсмен потерял сознание, является подождать несколько минут, чтобы дать ему возможность прийти в себя и продолжить бой. Кроме того, претензии вызвал тот факт, что Хибукиру перевернули на спину, хотя в таких случаях это имеют право делать только медики из-за риска спинальной травмы.

Тем не менее, как заявила Ассоциация сумо, "между травмой и смертью спортсмена прямой связи пока не установлено". "Что же касается улучшеия системы медицинской помощи для спортсменов, мы объявим о мерах, когда прийдем к окончательному решению", - говорится в официальном заявлении ассоциации.

Ранее в сумо не было случаев гибели борцов в результате травм, полученных в схватке. Тем не менее, о потенциальной опасности несоблюдения медицинских стандартов говорилось много раз.