16 зданий, глядя на которые не так жалеешь, если живешь в скучном панельном доме

1376
17
Кто-то может сказать, что на фотографиях настоящее безумие, от которого «глаз дергается», а для кого-то это настоящее искусство, радующее душу.
Как будто дом со своим лицом, в самом прямом смысле
×
×
Хотелось бы понять замысел конструкции, стоящей на диком заброшенном поле
В итоге вышел и не дом, и не гора
Взяли дом и установили на машину, а другие покупают дорогущие дома на колесах
Абсолютно непонятная конструкция со стороны
Кто-то не наигрался в Лего или рыцарей в замках
Из водонапорной башни можно придумать интересный формат жилья
Этот дом как будто был спроектирован для съемок в каком-то мистическом фильме или сказке
Здание, в котором решили увеличить жилую площадь весьма странным образом
У вас тоже есть ассоциация с улиткой?
Как будто бы копия на известный стиль домов, но как-то не очень удачно
Если уж очень ждешь прилета иноземцев
Кажется, что смотришь не на одно здание, а на что-то нечаянно оказавшееся друг с другом
И кто догадался сделать из дома улитку?
Самое интересное, что за этой стеной действительно ничего нет
Не очень-то комфортно находиться на этом этаже
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 безумно оригинальных головных уборов от ирландского «безумного шляпника»
- 14 провальных футболок, дизайн которых был явно продуман не до конца
- В Новосибирске предлагают снять квартиру в египетском стиле — за нее просят 150 тысяч в месяц
- Не костюмы, а произведения искусства: победители всемирного конкурса дизайнеров World of Wearable Art 2023
- Солнце, самолёт и дерево: 9 самых впечатляющих и необычных автозаправочных комплексов мира
Новости партнёров
реклама