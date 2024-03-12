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16 зданий, глядя на которые не так жалеешь, если живешь в скучном панельном доме

16 зданий, глядя на которые не так жалеешь, если живешь в скучном панельном доме

Автор:
12 марта 2024 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в панельном доме   дизайн   жилье   креатив   фантазия   фото   
1376
17

Кто-то может сказать, что на фотографиях настоящее безумие, от которого «глаз дергается», а для кого-то это настоящее искусство, радующее душу.



Как будто дом со своим лицом, в самом прямом смысле


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Хотелось бы понять замысел конструкции, стоящей на диком заброшенном поле


В итоге вышел и не дом, и не гора


Взяли дом и установили на машину, а другие покупают дорогущие дома на колесах

Абсолютно непонятная конструкция со стороны

Кто-то не наигрался в Лего или рыцарей в замках

Из водонапорной башни можно придумать интересный формат жилья

Этот дом как будто был спроектирован для съемок в каком-то мистическом фильме или сказке


Здание, в котором решили увеличить жилую площадь весьма странным образом

У вас тоже есть ассоциация с улиткой?

Как будто бы копия на известный стиль домов, но как-то не очень удачно

Если уж очень ждешь прилета иноземцев

Кажется, что смотришь не на одно здание, а на что-то нечаянно оказавшееся друг с другом

И кто догадался сделать из дома улитку?

Самое интересное, что за этой стеной действительно ничего нет


Не очень-то комфортно находиться на этом этаже


Источник:

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Метки: архитектура   в панельном доме   дизайн   жилье   креатив   фантазия   фото   
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2  комментария
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9k
Ysik Полчаса назад
НЛО на крыше одного из домов, это очень интересный и редкий проект "лыжной кабинки" Futuro 1968 года архитектора Matti Suuronen. Их успели выпустить 25-35 штук, а до настоящего времени сохранилось всего штуки 2, один в коллекции богатого Американца, второй в Германии. Видимо сохранилось больше и автор этого снимка случайно наткнулся на большую редкость.
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6k
heta 20 минут назад
Ничего страшного, там еще есть подпорки.
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