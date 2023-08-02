17 безумно оригинальных головных уборов от ирландского «безумного шляпника»

Филип Трейси — известный по всему миру дизайнер. Особую популярность он получил благодаря своим необычным шляпам. Карьерный путь ирландского шляпника был долог и тернист, но сейчас поклонниками его таланта являются многие знаменитости и даже члены британской королевской семьи.
Предлагаем и вам полюбоваться на оригинальные, странноватые, но неизменно запоминающиеся шляпки Филипа Трейси.
Принцесса Беатриса на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Из всех головных уборов гостей на свадьбе необычная шляпка принцессы Беатрисы заметно выделялась и приковывала взгляды. Что не удивительно. Обсуждение этого головного убора не стихало около месяца.
Очаровательная шляпка Сары Джессики Паркер
Для любительниц бабочек
Парк развлечений
Для настоящей морской разбойницы
Фрэнсис Макдорманд на Met Gala 2018
Изабелла Блоу и сам Филип Трейси
Именно фэшн-редактор Изабелла Блоу и открыла миру талант Филипа Трейси. В начале его творческого пути она организовала для него мастерскую в подвале собственного дома и попросила Трейси создать шляпу для собственной свадьбы.
Яркое нечто
Шляпы Филипа Трейси могут казаться просто ярким перформансом, не предназначенным для носки, но они крайне любимы многими знаменитостями.
Мадонна не осталась в стороне
Сложная конструкция
Леди Гага и шляпка-телефон
Эпатажный скорпион
Высокая башня
Инь-Ян
Шляпа для настоящей шпионки
Наверняка в ней очень удобно наблюдать за людьми.
Замок для королевы
Цветочная феерия
Кошачий бонус
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