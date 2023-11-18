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Минюст РФ включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову*, сравнившую Россию с пьяной изнасилованной бабой

Минюст РФ включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову*, сравнившую Россию с пьяной изнасилованной бабой

Автор:
18 ноября 2023 10:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Ynews   Видео   Лазарева*   Минюст Рф   Яна Троянова*   знаменитости   интервью   реестр иноагентов   сериал Ольга   
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Актриса, известную по сериалу "Ольга", перебравшись на Запад, стала ходить по интервью, в которых раз за разом рассказывала о разочаровавшей её России. Общественники просили признать Троянову* иноагентом - и это случилось.

Яна Троянова* - актриса, снимавшаяся в сериале "Ольга", известная по фильмам "Кококо", "Волчок", "Жить" и т.д. Несколько месяцев назад артистка перебралась во Францию, и с тех пор усиленно поливает Россию грязью. Жителей РФ она считает алкоголиками и вырожденцами, а саму страну - изнасилованной бабой.



В любом её интервью педалируется тема алкоголизма, достаточно близкая самой актрисе. Троянова довольно долго пила и спасалась алкоголем от депрессий и горя, когда погиб её единственный сын. Попытка облегчить себе страдания понятна - непонятна лишь ненависть к стране, в которой артистка сумела стать популярной. Интересно, что в своём увлечении алкоголизмом Троянова* тоже винит "систему".



Эта позиция удивила многих журналистов и телеведущих, лично знакомых с Трояновой*. Так, Михаил Шахназаров недоумевал: «Яна, а в какой стране мира, с такими алкогольными талантами, как у вас, вы бы вообще куда-то пробились? У вас есть поклонницы из разных слоев населения, но что вы им можете дать?» 


В отношении осевшей в Париже Трояновой* общественники просили провести проверку, и 17 ноября Яну Троянову* включили в реестр иноагентов. Как заявили в министерстве, "проживающая вне России артистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции (СВО) на Украине, выступала на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации"


С Трояновой* в этот черный список попали

  • Издание The Moscow Tims*;
  • Hidemy.network*, владеющая VPN-сервисом HideMy.name;
  • Илья Бер* — телеведущий, журналист, игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?»,экс-главред игры "Кто хочет стать миллионером?" (с 2008 по 2019 год), главред «Проверено.Медиа»;
  • Григорий Свердлин* - основатель проектов «Ночлежка» и «Идите лесом»;
  • Александр Морозов - политолог, журналист.




    *признаны иноагентами в РФ

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Метки: #иноагент   Ynews   Видео   Лазарева*   Минюст Рф   Яна Троянова*   знаменитости   интервью   реестр иноагентов   сериал Ольга   
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25  комментариев
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
это она про себя на подсознательном уровне походу проговорилась...походу с ней такое происходило в общаге...но нам то нахрен знать ее душевные травмы)
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5k
Sanar Минуту назад
Гопница алкоголичка, звезда одного сериала. Пусть катится к херам.
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2k
grigorenko vladislav 3 минуты назад
Постепенно всё приходит на круги своя. Две когда-то широко известные в узких кругах персоны ведут по видеосвязи какой-то типа умный базар на тему, кроме них никому не интересную. Когда они и друг друга перестанут понимать, будут бубнить какую-нибудь чушь вслух в полном одиночестве. Это докторам может интересно, а нам-то оно зачем? Вон тётки-дядьки-бабки-дедки в любой поликлинике такие дискуссии разворачивают, хоть святых выноси, что ж теперь, тоже про это видео снимать и всем показывать?
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19k
Shtoppi 3 минуты назад
судя по ее виду, складывается такое ощущение, что она на каких-то тяжелых веществах плотно сидит и до кучи еще рехнулась от них.
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1k
sport404 17 минут назад
А сама по факту поступила как проститутка. Сначала дождалась последний гонорар за финал сериала и только после начала кукарекать. Раньше то ничего не мешало тут жить и работать, но.... Деньги имеют свойство заканчиваться и потом начинается нытье и отмазки что ее все не так поняли. Там и живите яна теперь. Не возвращайтесь только.
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37k
Алексей Полчаса назад
Ехай нах..., признан иноагентом никаких упоминаний в сми и на инет ресурсах, и все
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4k
Хачик Полчаса назад
"Я обнаружила, что я больной ребёнок советского союза!"
Никто и не сомневается, причём больной на всю голову!
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8k
Владимир Полчаса назад
А нас рать!
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2k
Pinhead 40 минут назад
Всего то? Этот статут нихрена не дает. Уголовное дело надо и конфискация собственности, а то что у таких чепухов она осталась это факт. Ждут когда назад вернуться. Ведь дела нет, а "иноагент" это не наказуемо.
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1k
Miha 42 минуты назад
В сериале "Ольга" она отлично сыграла хабалку, а оказалось ,что она и не играла.
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2k
lyubov 45 минут назад
А когда Собчак Ксению признают инагентом?? Уж ей-то в поливании помоями страну нет равных! Почему ей всё сходит с рук?
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5k
Lexx 45 минут назад
Ну теперь заживёт "у своём Парижу". Вот интересно, как надолго, скоро ли в соплях обратно проситься начнёт.
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3k
Walther 50 минут назад
Из всего ее "творчества", известна только "Ольга", и то только потому, что ТНТ зае*ало крутить ее на "постоянку". Так что невелика потеря, включаем "Дорожную", и живем дальше!
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3k
Pioner76 56 минут назад
Вот сука.
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0
Игорь 57 минут назад
Ну уехал и уехала... зачем плевать в колодец из которого пить придётся?
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57k
dima423 Час назад
Яна Троянкова сама похожа на спившуюся изнасилованную бабу...вот честно))
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537
OG Час назад
Это говорит тот, она сама на съёмки постоянно пьяная приезжали, из за неё, съёмки постоянно переносили. И хамка страшная.
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8k
MPEG-8 Час назад
Как сказал бы Бендер Родригес про Яну - вид у неё заезженный, хотя в скачках не участвовала.
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646
ruslan d Час назад
Эта дурища еще не спилась ?
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17k
banzai7 2 часа назад
Столько грязи, причём ничем не подтвержденной.
Да она ж никому нахрен не нужна.
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12k
ron 2 часа назад
с удивлением узнал про янутроянову, кококо и прочее г... надо же! )))
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