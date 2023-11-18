Минюст РФ включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову*, сравнившую Россию с пьяной изнасилованной бабой

Актриса, известную по сериалу "Ольга", перебравшись на Запад, стала ходить по интервью, в которых раз за разом рассказывала о разочаровавшей её России. Общественники просили признать Троянову* иноагентом - и это случилось.
Яна Троянова* - актриса, снимавшаяся в сериале "Ольга", известная по фильмам "Кококо", "Волчок", "Жить" и т.д. Несколько месяцев назад артистка перебралась во Францию, и с тех пор усиленно поливает Россию грязью. Жителей РФ она считает алкоголиками и вырожденцами, а саму страну - изнасилованной бабой.
В любом её интервью педалируется тема алкоголизма, достаточно близкая самой актрисе. Троянова довольно долго пила и спасалась алкоголем от депрессий и горя, когда погиб её единственный сын. Попытка облегчить себе страдания понятна - непонятна лишь ненависть к стране, в которой артистка сумела стать популярной. Интересно, что в своём увлечении алкоголизмом Троянова* тоже винит "систему".
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Эта позиция удивила многих журналистов и телеведущих, лично знакомых с Трояновой*. Так, Михаил Шахназаров недоумевал: «Яна, а в какой стране мира, с такими алкогольными талантами, как у вас, вы бы вообще куда-то пробились? У вас есть поклонницы из разных слоев населения, но что вы им можете дать?»
В отношении осевшей в Париже Трояновой* общественники просили провести проверку, и 17 ноября Яну Троянову* включили в реестр иноагентов. Как заявили в министерстве, "проживающая вне России артистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции (СВО) на Украине, выступала на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации"
С Трояновой* в этот черный список попали
- Издание The Moscow Tims*;
- Hidemy.network*, владеющая VPN-сервисом HideMy.name;
- Илья Бер* — телеведущий, журналист, игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?»,экс-главред игры "Кто хочет стать миллионером?" (с 2008 по 2019 год), главред «Проверено.Медиа»;
- Григорий Свердлин* - основатель проектов «Ночлежка» и «Идите лесом»;
- Александр Морозов - политолог, журналист.
*признаны иноагентами в РФ
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Никто и не сомневается, причём больной на всю голову!
Да она ж никому нахрен не нужна.