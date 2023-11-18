Минюст РФ включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову*, сравнившую Россию с пьяной изнасилованной бабой





Эта позиция удивила многих журналистов и телеведущих, лично знакомых с Трояновой*. Так, Михаил Шахназаров недоумевал: «Яна, а в какой стране мира, с такими алкогольными талантами, как у вас, вы бы вообще куда-то пробились? У вас есть поклонницы из разных слоев населения, но что вы им можете дать?»





В отношении осевшей в Париже Трояновой* общественники просили провести проверку, и 17 ноября Яну Троянову* включили в реестр иноагентов. Как заявили в министерстве, "проживающая вне России артистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции (СВО) на Украине, выступала на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации"





С Трояновой* в этот черный список попали