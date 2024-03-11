Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

6 марта Светлана Михайловна отметила свой день рождения, а спустя четыре дня её не стало.
Светлана Моргунова - один из дикторов Центрального телевидения, которых помнят и любят зрители, рождённые в СССР. Безукоризненный русский язык, чётко поставленная дикция - ведущие новостных и развлекательных программ запомнились как профи, которые практически никогда не допускали речевых и стилистических ошибок.
Светлана Михайловна была именно такой - грамотной, начитанной и очень доброжелательной. Помимо новостных, она вела и развлекательные программы: "Утреннюю почту" и "Голубой огонёк".
После выхода на заслуженный отдых телеведущая часто появлялась в различных шоу и программах на современном ТВ - всем было интересно услышать рассказы о "кухне" Центрального телевидения и работе дикторов в СССР.
Весной 2020 Светлана Михайловна потеряла единственного сына, который скончался из-за последствий ковида, а через полгода после смерти Максима Моргунова у телеведущей случился инсульт. И хотя она постепенно восстановилась после тяжёлой болезни, интерес к жизни был потерян. Телеведущая перестала выходить из дома, отказалась от участия в съёмках и почти не общалась со знакомыми. Была рада лишь невестке и внучке
Последнее появление на телевидении Светланы Моргуновой было ровно год назад. Тогда к дню рождения Моргуновой Андрей Малахов сделал о ней программу. Интервью записывали дома у Светланы Михайловны.
10 марта Светлана Михайловна умерла дома в своей московской квартире.
Светлану Михайловну похоронят на Троекуровском кладбище.
Вечная память.
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