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Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Автор:
11 марта 2024 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Видео   Светлана Моргунова   андрей малахов   диктор Центрального телевидения   знаменитости   смерть   
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6 марта Светлана Михайловна отметила свой день рождения, а спустя четыре дня её не стало.

Светлана Моргунова - один из дикторов Центрального телевидения, которых помнят и любят зрители, рождённые в СССР. Безукоризненный русский язык, чётко поставленная дикция - ведущие новостных и развлекательных программ запомнились как профи, которые практически никогда не допускали речевых и стилистических ошибок.


Светлана Михайловна была именно такой - грамотной, начитанной и очень доброжелательной. Помимо новостных, она вела и развлекательные программы: "Утреннюю почту" и "Голубой огонёк".


После выхода на заслуженный отдых телеведущая часто появлялась в различных шоу и программах на современном ТВ - всем было интересно услышать рассказы о "кухне" Центрального телевидения и работе дикторов в СССР.


Весной 2020 Светлана Михайловна потеряла единственного сына, который скончался из-за последствий ковида, а через полгода после смерти Максима Моргунова у телеведущей случился инсульт. И хотя она постепенно восстановилась после тяжёлой болезни, интерес к жизни был потерян. Телеведущая перестала выходить из дома, отказалась от участия в съёмках и почти не общалась со знакомыми. Была рада лишь невестке и внучке



Последнее появление на телевидении Светланы Моргуновой было ровно год назад. Тогда к дню рождения Моргуновой Андрей Малахов сделал о ней программу. Интервью записывали дома у Светланы Михайловны.


10 марта Светлана Михайловна умерла дома в своей московской квартире.


Светлану Михайловну похоронят на Троекуровском кладбище.

Вечная память.



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Метки: Ynews   Видео   Светлана Моргунова   андрей малахов   диктор Центрального телевидения   знаменитости   смерть   
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фанат киркорова Полчаса назад
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RaiJu 10 минут назад
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