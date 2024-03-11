Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Светлана Моргунова - один из дикторов Центрального телевидения, которых помнят и любят зрители, рождённые в СССР. Безукоризненный русский язык, чётко поставленная дикция - ведущие новостных и развлекательных программ запомнились как профи, которые практически никогда не допускали речевых и стилистических ошибок.

Светлана Михайловна была именно такой - грамотной, начитанной и очень доброжелательной. Помимо новостных, она вела и развлекательные программы: "Утреннюю почту" и "Голубой огонёк".