Учёные открыли ракообразное, которое обитает на Земле 300 миллионов лет

Длина этих ракообразных — всего 55-76 миллиметров. Они намного крупнее своих сородичей из семейства Armadillidiidae (мокрицы), которые достигают в длину около 14 мм, и поэтому имеют преимущество, например, в охоте на свою добычу. Команда обнаружила новый вид на глубине 540-560 метров в водах Эксума Саунд на Багамских островах. Как только исследователи изучили этих ракообразных на борту, они убедились, что этот вид "определённо отличается от всего, что они видели раньше".