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Учёные открыли ракообразное, которое обитает на Земле 300 миллионов лет

Учёные открыли ракообразное, которое обитает на Земле 300 миллионов лет

Автор:
24 января 2024 21:54
Сообщество : Животные
Метки: Открытия   дикая природа   животные   жуткие существа   изоподы   находки   океан   природа   ракообразные   ученые   
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Учёные с Багамских островов обнаружили древнее глубоководное ракообразное с огромными глазами и почти прозрачным телом. Вид, получивший название Booralana nickorum, обнаружили недавно, но он живёт на планете уже 300 миллионов лет.

Исследователи обнаружили у Багамских островов новый вид ракообразных, который на самом деле существует уже 300 миллионов лет. Эти существа, напоминающие изоподов, получили название Booralana nickorum. У них почти прозрачное тельце, через которое видно даже внутренние органы, и необычно большие глаза. Отсутствие окраса объясняется тем, что этот вид обитает в морских глубинах где очень мало света — и ему попросту не нужен цвет или пигментация.

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Длина этих ракообразных — всего 55-76 миллиметров. Они намного крупнее своих сородичей из семейства Armadillidiidae (мокрицы), которые достигают в длину около 14 мм, и поэтому имеют преимущество, например, в охоте на свою добычу. Команда обнаружила новый вид на глубине 540-560 метров в водах Эксума Саунд на Багамских островах. Как только исследователи изучили этих ракообразных на борту, они убедились, что этот вид "определённо отличается от всего, что они видели раньше".

Учёные установили, что эти изоподы полезны для океана. Они играют важную роль в экосистеме, ускоряя процесс разложения растительной и животной массы, а ещё — сохраняя углерод, содержащийся в органической массе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   дикая природа   животные   жуткие существа   изоподы   находки   океан   природа   ракообразные   ученые   
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91k
Доктор Джонс 2 часа назад
Только не ешьте!
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7k
Андрей Крылов Полчаса назад
Ипать-копать! мкрицу нашли! Каких полно в любом водоёме и все они вот миллионов 300 и дивут+-. Открытие, так открытие... Модет ещё чего "британские учёные" откроют. Например мечехвостов вдруг заметят. Или даже стрекоз и мух :)
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1k
TroyDaGood 41 минуту назад
Судя по фото,это не 55-76 миллиметров ( ноль забыли) , а 550-760 мм. То есть, около 5.5 см в среднем.
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20k
Дмитрий 50 минут назад
Пучiнный тараканъ
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2k
Rom Час назад
Всегда прикалывает это уверенность и точность "ученых". Именно 300 миллионов лет. Не 290, не 330.... вот всё, нашли и определили. А может миллиард лет?
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13k
Владимир 2 часа назад
Хохлы всё равно дольше.
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