Учёные открыли ракообразное, которое обитает на Земле 300 миллионов лет

Учёные с Багамских островов обнаружили древнее глубоководное ракообразное с огромными глазами и почти прозрачным телом. Вид, получивший название Booralana nickorum, обнаружили недавно, но он живёт на планете уже 300 миллионов лет.
Исследователи обнаружили у Багамских островов новый вид ракообразных, который на самом деле существует уже 300 миллионов лет. Эти существа, напоминающие изоподов, получили название Booralana nickorum. У них почти прозрачное тельце, через которое видно даже внутренние органы, и необычно большие глаза. Отсутствие окраса объясняется тем, что этот вид обитает в морских глубинах где очень мало света — и ему попросту не нужен цвет или пигментация.
Длина этих ракообразных — всего 55-76 миллиметров. Они намного крупнее своих сородичей из семейства Armadillidiidae (мокрицы), которые достигают в длину около 14 мм, и поэтому имеют преимущество, например, в охоте на свою добычу. Команда обнаружила новый вид на глубине 540-560 метров в водах Эксума Саунд на Багамских островах. Как только исследователи изучили этих ракообразных на борту, они убедились, что этот вид "определённо отличается от всего, что они видели раньше".
Учёные установили, что эти изоподы полезны для океана. Они играют важную роль в экосистеме, ускоряя процесс разложения растительной и животной массы, а ещё — сохраняя углерод, содержащийся в органической массе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Учёные нашли глубоководное существо - и сначала подумали, что это "цветок"
- Стая дельфинов помогла китам вернуться на путь миграции
- В Камбодже рыбаки вытащили из воды гигантского ската
- У берегов Португалии нашли рыбу-солнце, которая установила новый рекорд
- В Амазонии нашли "инопланетную" осу-паразита
Миръ – отсутствие войны.
Мiръ – общество, вселенная.