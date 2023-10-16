FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 568 постов • 303 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Игромир
Экоактивисты сорвали киберспортивный турнир в Лондоне

Экоактивисты сорвали киберспортивный турнир в Лондоне

Автор:
16 октября 2023 15:08
Сообщество : Игромир
Метки: Just Stop Oil   Британия   Видео   киберспорт   провокация   экоактивисты   
1073
1
1

Борцы с изменением климата испортили технику игрокам и настроение всем присутствовавшим.

На турнир по Tekken 7, проходящий в рамках крупнейшей игровой выставки Британии EGX 2023, наведались экологические активисты и испортили всем праздник. Члены всем надоевшего движения Just Stop Oil ворвались на сцену, где проходил финальный матч, измазали и облили игрокам мониторы жёлтой краской и повредили дорогостоящее оборудование. Организаторам турнира пришлось прервать турнир, чтобы отмыть и заменить часть техники.

×
×


Как позднее заявили в Just Stop Oil, устроенная на киберспортивной площадке провокация акция была призвана вернуть любителей видеоигр в реальность, чтобы те очнулись и начали бороться с настоящими проблемами в мире — с добычей полезных ископаемых, конечно же.


"Виртуальные миры видеоигр позволяют нам отрешиться от реальности и провести время в увлекательных приключениях. Однако мы не должны забывать о реальности, которая находится за пределами экрана. Воздействие горячих тем видеоигр и небрежное отношение к окружающей среде могут иметь серьезные последствия для нашей планеты и всех ее обитателей. Поддержим инициативу Just Stop Oil и сделаем мир безопасным для всех, возвращаясь к исследованию и развитию кибермира." — заявили в организации.

Климатические активисты сразу после своей выходки встали на сцене и принялись выкрикивать лозунги. Через пару минут охранники их вывели на улицу целыми и невредимыми. Жаль, что игроки в файтинг Tekken 7 умеют хорошо драться только в видеоигре, грустно шутят геймеры.


Что касается участников мероприятия, то они, мягко говоря, послание от экоактивистов в свой адрес не оценили. Пользователи напомнили, что игровая индустрия является одним из ведущих борцов с загрязнением окружающей среды — студии жертвуют миллионы долларов на сохранение флоры и фауны и учат в своих играх ценить природу. Геймеры посчитали (как и другие люди, повстречавшиеся с Just Stop Oil), что экоактивисты вместо того, чтобы действительно делать что-нибудь полезное для спасения Земли (хотя бы собирать пластик), устраивают провокации и мешают людям жить.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: Just Stop Oil   Британия   Видео   киберспорт   провокация   экоактивисты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
... 2 часа назад
Да дайте им уже люлей!!! Дэбылы. Пока эко шизики не получат наказание это будет продолжаться. А на поверку они понторезы без намёка на интеллект, такие же как и фемки, гонору до х... а на вопросы простой логики визжат, обожаю таких персонажей в реале
, грешен, рушил их розовый мирок с единорогом какающим зефиром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
3k
SmartCat101 Минуту назад
ну и долго вы этих недоумков терпеть будите ? признайте их терористами и уничтожайте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Некрасов 4 минуты назад
За один загаженный моник уже рожу бить надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pill Полчаса назад
Надо законодательно разрешить их пи.3.дить по всему миру. Пользуются законом и гадят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
729
H- MER Полчаса назад
Просто говнюки какие-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232
Pasha Panfilov 41 минуту назад
По ходу от долбанатиков нас спасут только Адам Кадыров и Компот )) Со звездюлями животворящими )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
255
Абвгд Еёжзиклмн 50 минут назад
А, по-моему, никакие они не экоактивисты, да и вообще, вот этот весь сброд типа "гринпис", "фемен", "пуси райт", веганы, эко, противники кожи меха, "стоп хам" и остальная шобла на самом деле сами не в курсе против кого они кипишуют. Им какой-то дяденька сунул деньги, показал, где надо пошуметь, что вопить и все. Им самим вообще по банану, что вокруг происходит, просто им, наверное, в кайф мози е..ать, нервишки потрепать, а кому - без разницы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д 59 минут назад
Отмудохать этих "активистов" надо давно уже.
Вся их борьба- это просто хайп и напоминание о себе, к защите природы не имеет ничего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Час назад
Расскажите этим п"дарасам что краска из этого самого ойла, который джаст стоп, и делается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья 2 часа назад
Не кому их в чувства привести. А вот если бы им дали нормальных трындюлей то возможно они пришли бы в себя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

177242



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 октября
Эволюция мобильных телефонов
Эволюция мобильных телефонов
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Лучшие демотиваторы
Не в силах сопротивляться,

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#Прикол#ДТП#аварии#авто аварии#США#девушки#познавательно
#интересно#СССР#животные#кино#автомир#фильм#Россия#шоу бизнес#милота#природа
#факты#история#люди#автомобили#машина#новости#конфликт#интересное#позитив#медицина
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито Вандал спилил самое знаменитое дерево Британии Вандал спилил самое знаменитое дерево Британии Экоактивисты снова в деле: надели маски с портретом Шольца и заблокировали дороги в Германии Экоактивисты снова в деле: надели маски с портретом Шольца и заблокировали дороги в Германии Экоактивисты облили красной краской картину Пикассо в Лиссабоне Экоактивисты облили красной краской картину Пикассо в Лиссабоне В Германии две экоактивистки приклеились к асфальту с помощью бетона и эпоксидной смолы В Германии две экоактивистки приклеились к асфальту с помощью бетона и эпоксидной смолы В Германии водитель фуры наехал на экоактивистов и стал героем дня В Германии водитель фуры наехал на экоактивистов и стал героем дня

На что жалуетесь?

Вернуться