Экоактивисты сорвали киберспортивный турнир в Лондоне

Борцы с изменением климата испортили технику игрокам и настроение всем присутствовавшим.
На турнир по Tekken 7, проходящий в рамках крупнейшей игровой выставки Британии EGX 2023, наведались экологические активисты и испортили всем праздник. Члены всем надоевшего движения Just Stop Oil ворвались на сцену, где проходил финальный матч, измазали и облили игрокам мониторы жёлтой краской и повредили дорогостоящее оборудование. Организаторам турнира пришлось прервать турнир, чтобы отмыть и заменить часть техники.
Как позднее заявили в Just Stop Oil, устроенная на киберспортивной площадке
провокация акция была призвана вернуть любителей видеоигр в реальность, чтобы те очнулись и начали бороться с настоящими проблемами в мире — с добычей полезных ископаемых, конечно же.
"Виртуальные миры видеоигр позволяют нам отрешиться от реальности и провести время в увлекательных приключениях. Однако мы не должны забывать о реальности, которая находится за пределами экрана. Воздействие горячих тем видеоигр и небрежное отношение к окружающей среде могут иметь серьезные последствия для нашей планеты и всех ее обитателей. Поддержим инициативу Just Stop Oil и сделаем мир безопасным для всех, возвращаясь к исследованию и развитию кибермира." — заявили в организации.
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Климатические активисты сразу после своей выходки встали на сцене и принялись выкрикивать лозунги. Через пару минут охранники их вывели на улицу целыми и невредимыми. Жаль, что игроки в файтинг Tekken 7 умеют хорошо драться только в видеоигре, грустно шутят геймеры.
Что касается участников мероприятия, то они, мягко говоря, послание от экоактивистов в свой адрес не оценили. Пользователи напомнили, что игровая индустрия является одним из ведущих борцов с загрязнением окружающей среды — студии жертвуют миллионы долларов на сохранение флоры и фауны и учат в своих играх ценить природу. Геймеры посчитали (как и другие люди, повстречавшиеся с Just Stop Oil), что экоактивисты вместо того, чтобы действительно делать что-нибудь полезное для спасения Земли (хотя бы собирать пластик), устраивают провокации и мешают людям жить.
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- Наконец-то они встретились: в Лондоне экоактивисты сорвали гей-парад и чуть не влетели в крупный скандал
Вся их борьба- это просто хайп и напоминание о себе, к защите природы не имеет ничего