Экоактивисты сорвали киберспортивный турнир в Лондоне

На турнир по Tekken 7, проходящий в рамках крупнейшей игровой выставки Британии EGX 2023, наведались экологические активисты и испортили всем праздник. Члены всем надоевшего движения Just Stop Oil ворвались на сцену, где проходил финальный матч, измазали и облили игрокам мониторы жёлтой краской и повредили дорогостоящее оборудование. Организаторам турнира пришлось прервать турнир, чтобы отмыть и заменить часть техники.

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Как позднее заявили в Just Stop Oil, устроенная на киберспортивной площадке провокация акция была призвана вернуть любителей видеоигр в реальность, чтобы те очнулись и начали бороться с настоящими проблемами в мире — с добычей полезных ископаемых, конечно же.