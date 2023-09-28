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Вандал спилил самое знаменитое дерево Британии

Вандал спилил самое знаменитое дерево Британии

Автор:
28 сентября 2023 20:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   Видео   Дерево   вандализм   робин гуд   фото   
11783
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Речь идёт о так называемом дереве Робин Гуда.

В национальном парке Нортумберленд на севере Англии вандал спилил многовековой платан, росший в живописном месте рядом с Валом Адриана, построенным римлянами при императоре Адриане в 122—128 годах. Дерево считалось самым знаменитым и фотографируемым в Англии.


"Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали огромный шок, печаль и злость среди местного сообщества и не только", — сообщили в полиции графства Нортумберленд.

Срубленный в ночь со среды на четверг платан стал знаменит на весь мир после выхода в 1991 году фильма "Робин Гуд: Принц воров" с Кевином Костнером и Морганом Фрименом в главных ролях.

В полиции сообщили, что уже задержали вандала. Им оказался 16-летний подросток. О его мотивах пока не сообщается. Также неизвестно, какое ждёт его наказание.

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Метки: Британия   Видео   Дерево   вандализм   робин гуд   фото   
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82  комментария
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6k
Бу 14 часов назад
каким придурком нужно быть
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−1
Роман 55 минут назад
Дерево жалко, но чем хуже Юристам, тем лучше нам.
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2k
Victor Час назад
да пох, снимут ремейк с другим деревом. может его за2.71бали туристы обоссывавшие его забор по пути к дереву
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102
самогонщик 3 часа назад
Ноги бы ему тоже отпилить...
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7k
perekrestok 3 часа назад
Слава Герострата многим не дает покоя.
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41k
Example 6.2.6 3 часа назад
Ну, дурачок. Теперь просто выкопайте похожее дерево где-нить и пересадите. Не такая уж трагедия как её малюют. Конечно придётся повозится с корневой системой и поискать похожее дерево, произрастающее в сходных грунтах, но тем не мене - дело поправимое, особенно при современных технологиях. Это ж не бамианские статуи.
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4k
Serj81 3 часа назад
Хотел стать знаменитым на всю мелкобританию
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544
стеклоВАТА 3 часа назад
Это он к зиме готовился. ему ж надо обогреваться чем- то будэ))
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2k
Алексей 3 часа назад
Иглу... иглу чего не сломал?
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21k
Dobrovit 3 часа назад
Всё, теперь Британии пи.з.дец...
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26
Самуил Маршак 4 часа назад
Странно, что они в этом Россию не обвинили…
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16k
a_komolow 4 часа назад
16 -летний пацан свалил такое дерево ?

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Комментарий удален. Причина: флуд
−39
169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 часов назад
хрена ли.. отопления не дают в бомжатской англии..кент просто решил дровишками разжиться)
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 часов назад
это дерево вроде есть на заставке какой то киностудии...типа КоламбияПикчерс не представляет)
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 часов назад
Стоунхендж..который якобы старше самих хохлов)))
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 часов назад
Это дерево для Бриташи было ..как игла в яйце для Кощея Бессмертного ..будем надеяться.
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6k
alex 6 часов назад
На камеру походу пилил, тик-токер сраный
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1k
Засланный 6 часов назад
А, вспомните как пиндосы секвойи валили, которым по 3 тысячи лет, ради лесозаготовок!
Нация вандалов!
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7k
x3matic 6 часов назад
В британии пусть они там хоть все попилят.Помойка вонючая.
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14k
котегRUS 7 часов назад
долбоящеров хватает на этой планете...
надо в тюрягу его и мебель ему в камеру из этого дерева...
а на этом же месте, посадить такое же дерево
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