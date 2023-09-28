Вандал спилил самое знаменитое дерево Британии

Речь идёт о так называемом дереве Робин Гуда.
В национальном парке Нортумберленд на севере Англии вандал спилил многовековой платан, росший в живописном месте рядом с Валом Адриана, построенным римлянами при императоре Адриане в 122—128 годах. Дерево считалось самым знаменитым и фотографируемым в Англии.
"Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали огромный шок, печаль и злость среди местного сообщества и не только", — сообщили в полиции графства Нортумберленд.
Срубленный в ночь со среды на четверг платан стал знаменит на весь мир после выхода в 1991 году фильма "Робин Гуд: Принц воров" с Кевином Костнером и Морганом Фрименом в главных ролях.
Источник:
В полиции сообщили, что уже задержали вандала. Им оказался 16-летний подросток. О его мотивах пока не сообщается. Также неизвестно, какое ждёт его наказание.
Источник:
Источник:
- Вот почему гиены не должны лазить по деревьям
- Французский креатив: дерево насквозь пронзило машину
- Пожарная команда спасает кота и его владельца с дерева
- Я не трус, но я боюсь: медвежонок спрятался на дереве от тигров
- Горение дерева изнутри после удара молнии
Минус 5 регионов уже. Зеля на территории 404 и не появляется уже, ходит по миру с протянутой рукой. Хохляцкие девчонки с 14 лет ублажают извращенцев в борделях.
Почти перемоха, еще десяток мясных контрнахрюков и готово.
Нация вандалов!
надо в тюрягу его и мебель ему в камеру из этого дерева...
а на этом же месте, посадить такое же дерево