Волжская флотилия. Мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве

С началом Великой Отечественной войны и стремительным продвижением вермахта на южном направлении основная часть Волги оказалась в пределах досягаемости немецкой авиации, которая атаковала нефтяные и сухогрузные баржи, а также минировала фарватер.

Создание Волжской военной флотилии

В связи с этим, 23 октября 1941 года на основе Учебного отряда военных кораблей Каспийской военной флотилии была сформирована Волжская военная флотилия, состоявшая из трех бригад с базированием в Саратове, Сталинграде и Красноармейске. Сам штаб флотилии базировался в Сталинграде.

Для нужд флотилии реквизировали несколько колесных буксиров, пароходов и несамоходных барж, на которые установили вооружение и использовали в качестве канонерских лодок, тральщиков, плавучих артиллерийских и зенитных батарей. На 22 мая 1942 года Волжская военная флотилия включала в себя следующие корабли:

Канонерские лодки «Щорс», «Чапаев», «Громов», «Киров», «Руднев», «Усыскин», «Федосеенко» и «Бурный». Они вооружались 2 орудиями Б-24 калибра 100 мм, двумя зенитными 45-мм пушками 21-К, а также 3 пулеметами «Максим» или 1 пулеметом «Максим» и 1 пулеметом ДШК;

7 речных бронекатеров проекта 1124 с двумя 76-мм артиллерийскими или танковыми орудиями и парой пулеметов;

7 малых речных бронекатеров проекта 1125 с одной 76-мм пушкой в танковой башне и парой пулеметов;

33 катерных тральщика, переоборудованных из небольших пароходов и прогулочных катеров;

2 плавучие батареи с 85-мм зенитными орудиями на каждой;

32-й и 33-й батальоны морской пехоты.

Первые месяцы войны

Уже в июле 1942 года на Волге столкнулись со случаями подрыва судов на минах, выставленных немецкой авиацией. Ситуация с топливом и без того стояла очень остро, а с возникновением опасности для проводки нефтяных барж она вообще стала критической. За полтора месяца было потеряно около 50 судов только от мин и авианалетов. Поэтому было принято решение срочно усилить Волжскую флотилию – вдоль фарватера организовали свыше 400 постов противоминного наблюдения, ввели в строй еще 12 канонерских лодок, 19 речных катеров и 3 плавучие зенитные батареи. Дополнительно около 25 легких катеров вооружили зенитными пулеметами и еще на 30 катеров установили оборудование для траления.