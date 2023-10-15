Волжская флотилия. Мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве

В годы Гражданской войны на Волге противоборствующими сторонами было сформировано несколько речных флотилий, которые активно действовали до июля 1919 года. Но после окончания боевых действий флотилия была расформирована, а на её основе создали сначала Морские силы Каспийского моря, а в 1931 году — Каспийскую военную флотилию.
С началом Великой Отечественной войны и стремительным продвижением вермахта на южном направлении основная часть Волги оказалась в пределах досягаемости немецкой авиации, которая атаковала нефтяные и сухогрузные баржи, а также минировала фарватер.
Создание Волжской военной флотилии
В связи с этим, 23 октября 1941 года на основе Учебного отряда военных кораблей Каспийской военной флотилии была сформирована Волжская военная флотилия, состоявшая из трех бригад с базированием в Саратове, Сталинграде и Красноармейске. Сам штаб флотилии базировался в Сталинграде.
Для нужд флотилии реквизировали несколько колесных буксиров, пароходов и несамоходных барж, на которые установили вооружение и использовали в качестве канонерских лодок, тральщиков, плавучих артиллерийских и зенитных батарей. На 22 мая 1942 года Волжская военная флотилия включала в себя следующие корабли:
- Канонерские лодки «Щорс», «Чапаев», «Громов», «Киров», «Руднев», «Усыскин», «Федосеенко» и «Бурный». Они вооружались 2 орудиями Б-24 калибра 100 мм, двумя зенитными 45-мм пушками 21-К, а также 3 пулеметами «Максим» или 1 пулеметом «Максим» и 1 пулеметом ДШК;
- 7 речных бронекатеров проекта 1124 с двумя 76-мм артиллерийскими или танковыми орудиями и парой пулеметов;
- 7 малых речных бронекатеров проекта 1125 с одной 76-мм пушкой в танковой башне и парой пулеметов;
- 33 катерных тральщика, переоборудованных из небольших пароходов и прогулочных катеров;
- 2 плавучие батареи с 85-мм зенитными орудиями на каждой;
- 32-й и 33-й батальоны морской пехоты.
Первые месяцы войны
Уже в июле 1942 года на Волге столкнулись со случаями подрыва судов на минах, выставленных немецкой авиацией. Ситуация с топливом и без того стояла очень остро, а с возникновением опасности для проводки нефтяных барж она вообще стала критической. За полтора месяца было потеряно около 50 судов только от мин и авианалетов. Поэтому было принято решение срочно усилить Волжскую флотилию – вдоль фарватера организовали свыше 400 постов противоминного наблюдения, ввели в строй еще 12 канонерских лодок, 19 речных катеров и 3 плавучие зенитные батареи. Дополнительно около 25 легких катеров вооружили зенитными пулеметами и еще на 30 катеров установили оборудование для траления.
Учитывая угрозу не только с воздуха, но и с суши, четыре несамоходные баржи переоборудовали в плавучие артиллерийские батареи. Каждая такая батарея несла по 2 орудия МЛ-20 калибра 152 мм и по 2 120-мм миномета, а для защиты с воздуха имелись по 4 пулемета ДШК калибра 12,7 мм.
Основной задачей флотилии являлась защита и проводка караванов судов и барж с нефтью по Волге, а также регулярное траление фарватера.
Оборона Сталинграда
Несмотря на упорное сопротивление Красной Армии, к 23 августа немецким войскам группы армий «Б» удалось выйти к Сталинграду. 4-й воздушный флот люфтваффе обрушил на город тонны бомб, после чего немцы пошли в наступление и замкнули окружение города, оставив подразделения 62-й армии генерала Чуйкова прижатыми к Волге.
Корабли Волжской флотилии сыграли ключевую роль в обороне города. Канонерские лодки и плавучие батареи своим огнем оказывали артиллерийскую поддержку на наиболее важных участках фронта — установленные на них морские орудия имели дальность стрельбы более 20 км, что позволяло вести огонь с дальних дистанций, не входя в зону поражения немецкой артиллерии. Для примера – в период с 22 августа 1942 года по 30 января 1943 года одна только канонерская лодка «Усыскин» выпустила более 4600 снарядов главного калибра, уничтожив около 70 единиц вражеской техники, 20 орудий и минометов, а также больше 650 солдат противника. Высокую эффективность показали и бронекатера — два из них в экспериментальном порядке оснастили пусковой направляющей реактивных снарядов РС-82 вместо кормовой башни. Остальные участвовали в отчаянных десантных операциях, прикрывая своим огнём высаживающихся пехотинцев и вывозя их буквально из-под носа у немцев.
Самым тяжелым временем для речников стал ноябрь-декабрь 1942 года. Им приходилось воевать в очень сложной ледовой обстановке — ледостав не только сильно замедлял движение на воде, но и приводил к повышенному износу механизмов. Но матросы и офицеры отважно несли свою службу, так как только они являлись единственным способом снабжения осаждённого города.
В общей сложности корабли Волжской флотилии с августа по декабрь 1942 года перевезли в Сталинград больше 88 тысяч солдат и 13 тысяч тонн грузов, а также вывезли из города примерно 54 тысячи гражданских и раненых.
После того, как немецкие войска были отброшены от Сталинграда, практически все оставшиеся в строю корабли были включены в состав Азовской и Днепровской флотилии. Но тральные работы продолжались до 30 июня 1944 года, после чего флотилия была окончательно расформирована.
Потери флотилии в ходе обороны Сталинграда
Если канонерские лодки и плавучие батареи предпочитали действовать с замаскированных позиций и даже мест стоянки, то бронекатерам приходилось работать в непосредственной близости к противнику. Поэтому основные потери пришлись на них — только на немецких минах погибли 12 катеров, еще около 10 были потоплены немецкой авиацией, которая устраивала за ними настоящую охоту. Безвозвратные потери среди личного состава составили 622 человека.
Оценка действий
В ходе обороны Сталинграда корабли Волжской флотилии сыграли очень важную роль. Именно на них легла вся тяжесть снабжения осаждённого города, а также поддержки обороняющихся войск. Командование высоко оценило подвиги речников — за мужество и героизм, проявленные в ходе сражения, 1-му и 2-му дивизионам бронекатеров были присвоены звания гвардейских.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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