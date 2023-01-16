Впечатляющие фотографии кораблей на дне Балтийского моря

Карл Дуглас (автор) и Джонас Дам (фотограф) выпустили фотокнигу "Корабли–призраки Балтийского моря".



Карл Дуглас — один из самых опытных руководителей морских археологических экспедиций на Балтике. Он опытный дайвер, известный писатель и талантливый фотограф. Он живет на архипелаге недалеко от Стокгольма в Швеции. Джонас Дам — профессиональный дайвер и выдающийся дайвинг-фотограф. Он создал уникальную технику для длительных подводных съемок, основанную на западном побережье Швеции.