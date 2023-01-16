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Впечатляющие фотографии кораблей на дне Балтийского моря

Впечатляющие фотографии кораблей на дне Балтийского моря

Автор:
16 января 2023 09:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дно   корабли   красота   море   на дне   удивительно   фото   
984
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В Балтийском море находится около 100 000 затонувших кораблей — многие из них на удивление хорошо сохранились.
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Метки: в мире   дно   корабли   красота   море   на дне   удивительно   фото   
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3  комментария
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25k
олеЖЖЖка Полчаса назад
Как показывает статистика: самолетов в море намного больше чем кораблей в небе.
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4k
5 копеек 20 минут назад
Ассоциации… (прошу пардону)

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Anarasius

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