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"Какой бобёр! Не сбегай, парень!": перевод того самого видео поляка, который встретил бобра

"Какой бобёр! Не сбегай, парень!": перевод того самого видео поляка, который встретил бобра

Автор:
15 октября 2023 06:00
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   бобр   курва   перевод   поляк   
925
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Помните эмоционального поляка, который радостно делился впечатлениями от разных зверушек? Так вот, теперь мы знаем, о чём же он так увлечённо рассказывал, когда увидел бобра.

Внезапно выяснилось, что многократное повторение "курва! бобр!" это весьма информативное повествование, правда, с небольшим количеством ненормативной лексики. Зачем вам это знание ранним воскресным утром, я без понятия, но теперь живите с этим 😁


Ну а вот вам перевод. Мужик первый раз увидел бобра, а тот на радостях от такого знакомства пошёл тонуть. Животный мир прекрасен и удивителен, особенно если ты вообще ничего о нём не знаешь.

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Метки: Видео   Юмор   бобр   курва   перевод   поляк   
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Babangdida Час назад
Всем бобра!
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965
kolobok263 17 минут назад
тот самый случай,когда бобёр умнее неадеквата и ушел от дурака
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ACU900 Час назад
Бобер пердуно морда :)
Тут и без перевода все понятно :))
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