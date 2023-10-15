"Какой бобёр! Не сбегай, парень!": перевод того самого видео поляка, который встретил бобра

Помните эмоционального поляка, который радостно делился впечатлениями от разных зверушек? Так вот, теперь мы знаем, о чём же он так увлечённо рассказывал, когда увидел бобра.
Внезапно выяснилось, что многократное повторение "курва! бобр!" это весьма информативное повествование, правда, с небольшим количеством ненормативной лексики. Зачем вам это знание ранним воскресным утром, я без понятия, но теперь живите с этим 😁
Вот вам оригинал
Ну а вот вам перевод. Мужик первый раз увидел бобра, а тот на радостях от такого знакомства пошёл тонуть. Животный мир прекрасен и удивителен, особенно если ты вообще ничего о нём не знаешь.
Перевод (внимание, присутствует ненормативная лексика)
Источник:
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Тут и без перевода все понятно :))